אחרי שטיל איראני הקדים את ההריסה - היום נערך אירוע הריסה רשמי

היום (ב') נערך אירוע בנייה מחדש (הריסה) במתחם פרוייקט BIALIK בהובלת אורון נדל"ן בחולון, בהשתתפות שר הביטחון ישראל כץ, ראש עיריית חולון שי קינן ומנכ"ל אורון נדל"ן גל קסטל.
האירוע התקיים לאחר שלפני כחודש פגע טיל איראני במתחם שהיה מיועד לפינוי ובנייה מחדש, והיום התקיים אירוע הריסה רשמי שמסמל את תחילת העבודה על הפרוייקט שבו צפויים להיבנות שלושה בניינים חדשים ברחוב.
עם תחילת ההריסה הופרחו 50 בלונים צהובים להזדהות עם החטופים ומשפחותיהם.
הפרויקט ממוקם ברחוב ביאליק 152-156 בחולון במסגרתו פונו 48 יחידות דיור בשלושה בניינים, ובמקומן צפויים להיבנות 125 יח"ד חדשות בשלושה בניינים בני 9 ו- 10 קומות בתכנון משרד האדריכלים "גל & מצליח אדריכלים GMA".
דיירי הפרויקט ייהנו מתחבורה ציבורית נוחה ומגוונת, שבילי אופניים הנסללים בשכונה ובעתיד, מתחנות הקו הירוק של הרכבת הקלה והמטרו, המוקמות במרחק הליכה מהפרויקט ויאפשרו להגיע במהירות לכל ערי גוש דן .
גל קסטל, מנכ"ל אורון נדל"ן:
"מיד לאחר פגיעת הטיל במתחם המיועד לפינוי-בינוי בחולון, פעלנו בשיתוף פעולה מלא עם עיריית חולון ומס רכוש על מנת להעניק סיוע מיידי לדיירים ולוודא ששלום כולם נשמר. היום אנחנו מתחילים פרק חדש בחולון – המתחם הזה, שנהרס ישירות מפגיעת טיל במהלך המלחמה עם איראן, היה עוד תזכורת להרס שנגרם במערכה מול איראן, ומעכשיו יהפוך לסמל של תקווה והתחדשות. אנחנו רואים בהתחדשות עירונית לא רק תהליך של בנייה מחדש, אלא משימה לאומית וחברתית – לשקם את מה שנהרס, לחזק את הקהילות, ולהעניק לתושבים סביבת מגורים בטוחה, מודרנית ומכבדת. זו הדרך שלנו להחזיר לעיר, ולעמוד כתף אל כתף עם תושביה בדרך לשיקום מלא."
