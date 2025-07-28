צו הבצורת נחתם - יינתן פיצוי לחקלאים

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', חתם על צו הבצורת לשנת 2024. לנוכח כמות המשקעים הנמוכה בחורף האחרון וגלי החום הקשים, מגדלי חקלאות בעל שנפגעו בשנה החולפת יפוצו.
מטרת הצו היא פיצוי מגדלי חקלאות בעל על הגידולים שנפגעו בשנה החולפת, בהתאם לרשימת יישובים וגידולים חקלאיים. הפיצוי הוא בעלויות המים של חקלאים הנמצאים ברשימות יישובים וגידולים חקלאיים מוגדרות, ונפגעו כתוצאה מפגעי מזג האוויר. על פי הצו, אזורים רבים בצפון, בבקעת הירדן ובדרום מוגדרים כאזורי בצורת. בנוסף, הצו חל על הגידולים הבאים שנפגעו בחורף האחרון, והם: חיטה, שעורה, תלתן, אפונה, בקיה, חמצה, חריע, קינואה ושיבולת שועל. הצו חל על האזורים והגידולים החל מ-1 ביוני 2024 ועד ל-1 ביוני 2025.
שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "הבצורת המתמשכת היא לא רק אתגר לחקלאים היא אתגר לאומי. החקלאות הישראלית היא נדבך מרכזי בציונות ובימים כאלה המדינה ממשיכה לעמוד כתף אל כתף עם החקלאים. חתימתי על צו הבצורת והפעלת מנגנוני הפיצוי הם ביטוי למחויבות שלנו להבטיח שהשדה הישראלי ימשיך לצמוח, גם בתנאים קשים. נמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות כדי להגן על האינטרסים של המשק הישראלי כולו".