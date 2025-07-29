BlueGen, שבבעלות קרן ג׳נריישן, זכתה במכרז לתכנון וביצוע הרחבת והגדלת מתקן התפלה סבחה ד׳ באילת

BlueGen תגדיל את מתקן ההתפלה שיאפשר את הכפלת כמות המים המותפלים באילת והסביבה.
תקופת ההקמה צפויה להתפרס על פני שלוש וחצי שנים ושווי העיסקה הינו כ-425 מיליון ש״ח.
לפני זמן קצר דיווחה קרן ג׳נריישן כי BlueGen, שנמצאת בבעלות הקרן, זכתה במכרז של חברת מקורות לתכנון וביצוע של מתקן התפלה ״סבחה ד״ שנמצא בעיר אילת בעלות כוללת של כ-425 מיליון ש״ח בתוספת מע״מ, אשר ישולמו לחברה על פני תקופה של 3.5 שנים ממועד החתימה על ההסכם.
במסגרת המכרז, BlueGen, תבצע עבודות תכנון, רכש, הקמה, הרצה ומסירה של המתקן למקורות. לצד העבודות על הקמת המתקן החדש, אשר צפוי להתפיל מי ים בקיבולת של כ-20 מיליון מ״ק מים מידי שנה, תקים BlueGen גם מתקן לטיפול בתשטיפים של כלל מתקני סבחה הנמצאים באתר.
מתקן ההתפלה סבחה מספק את מרבית המים לאילת והסביבה כבר 60 שנים. הקמת מתקן סבחה ד׳, אשר יצטרף למתקנים הקיימים והפועלים באתר, יאפשר הגדלה של קיבולת המים המותפלים באזור מ-18 מיליון מ״ק בשנה לכ-38 מיליון מ״ק בשנה, כמות אשר תספק מענה לגידול האוכלוסייה בעיר אילת בשנים הקרובות, וכן לביקוש הצומח למים מותפלים במתקני התעשייה באזור. בנוסף להכפלת כמות המים המותפלים, הקמת המתקן החדש תאפשר גם שיפור בתהליכי ההתפלה הקיימים כיום.
מתקן סבחה ד׳ יעבוד בטכנולוגיית אוסמוזה הפוכה, המקובלת כיום במתקני ההתפלה המתקדמים בישראל ובעולם, טכנולוגיה המפרידה את המומסים ממים כדי לספק מים ראויים לשתייה. המתקן צפוי לספק מים מותפלים תוך כ-3 שנים.
BlueGen היא אחת מהשחקניות המובילות את שוק ההתפלה בישראל, ובעלת ניסיון רב בהקמה ותפעול של מתקני התפלה. החברה מייצרת מים מותפלים לכ-25% מהאוכלוסייה בישראל ומחזיקה ב-2 מתוך 6 מתקני ההתפלה הגדולים בישראל – בפלמחים (״דרך הים״) ובאשדוד, המייצרים יחד כ-200 מ״ק מים מותפלים.
מנכ"ל BlueGen, ליהוא הכהן, אמר לאחר הזכייה במכרז: ״אנחנו גאים ושמחים על האמון שמקורות העניקה לנו לבניית מתקן סבחה ד׳. הניסיון רב השנים והידע הייחודי של BlueGen בתחום ההתפלה, לאור יישום טכנולוגיות התפלה מהמתקדמות בעולם בפלמחים ובאשדוד, יאפשרו לנו לתכנן ולהקים מתקן ברמה גבוהה, שיאפשר הרחבה משמעותית של המים המותפלים באזור הדרום, תוך שיפור וייעול תהליכי ההתפלה במתקן הקיים. הידע והניסיון שצברנו יאפשרו לנו להעניק שירות משמעותי ולשפר ולחזק את משק המים במדינת ישראל, וכל זה על רקע שנת בצורת מהחמורות שידענו בעשרות השנים האחרונות. תחום ההתפלה צפוי לגדול משמעותית בשנים הבאות ולהוות את הפיתרון המרכזי לכלל בעיות המים במדינת ישראל״.