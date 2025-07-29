תיק אישי
משרד התקשורת החליט על הסרת הפיקוח של המחיר הסיטונאי בתחום התקשורת

השימוע שפורסם היום משקף את כוונת משרד התקשורת להסיר את הפיקוח על תעריפי החברה באופן מדורג בתוך שנתיים

 

 
ניר דוד, מנכ״ל בזק, צילום: אלעד גוטמןניר דוד, מנכ״ל בזק, צילום: אלעד גוטמן
 
אלי מאיר
29/07/2025

ההחלטה העומדת לשימוע על ביטול הדרגתי של רגולציית התעריפים בישראל ומעבר לכלכלת שוק חופשית בתום פרק זמן של שנתיים, מתכתבת באופן ישיר עם התבססותה של התחרות בשוק התקשורת, ועולה בקנה אחד עם המגמה העולמית של הסרת רגולציה עודפת.

בהתאם לשימוע ייקבע מחיר מפוקח לקצבים של עד 1 גיגה בגובה של 50.52 ₪ לשנת 2026 ו-52.89 ₪ לשנת 2027. מחיר השירות יעלה בהדרגה וייקבע על סך 58.17 ₪ לשנים 2029 ואילך. תעריפי הקצבים במהירות העולה על 1 גיגה לא יהיו נתונים תחת פיקוח כלל. 

החל משנת 2028 יוסר הפיקוח מעל מחירי כלל הקווים המסופקים לחברות הגדולות.

מהלך אסטרטגי זה הינו תואם את מגמות השוק הגלובליות וצפוי לתרום לשיפור מבנה השוק ולהאצת קצב ההשקעות בטכנולוגיות מתקדמות ובפרט ברשתות סיבים אופטיים בפריסה כלל ארצית.

בזק מציינת כי ברוב המקרים, תעריפי השירותים הסיטונאיים כבר היום מבוססים על הסכמים מסחריים מול ספקיות אינטרנט, כך שהשפעת ההפחתה בתעריפים על תזרים הפעילות הסיטונאית צפויה להיות מוגבלת בטווח הקצר.

בנוסף, החברה מעריכה כי המהלך ישפיע לחיוב על הרישום החשבונאי של פעילות חברת הבת yes, וצפוי להירשם רווח חשבונאי חד-פעמי מהותי, כחלק מהתאמת שווי פעילות בהתאם לשינויי רגולציה. בזק ערוכה להמשך השקעות בהיקף רחב, תוך שמירה על תחרות הוגנת ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

בזק תמשיך לפעול באחריות ובשיתוף פעולה משרד התקשורת, במטרה לשמור על שוק תקשורת מתקדם, משגשג ופתוח לתחרות.

