"יש לאפשר לפצועי צה"ל לקבל ביטוח חיים למשכנתא ללא חיתום רפואי"

נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב שלמה אייזיק שלח מכתב דחוף ליו"ר ועדה העבודה והרווחה המיועדת ח"כ מיכל וולדיגר בבקשה לקדם פתרון לביטוח חיים למשכנתאות עבור פצועי צה"ל.
"פצועות ופצועי צה"ל, חיילי סדיר, קבע ומילואים, שחוו פגיעות גופניות ונפשיות בשירותם הצבאי, נתקלים בקשיים משמעותיים בקבלת משכנתא לרכישת דירה ראשונה. הקשיים נובעים מחברות הביטוח שאינן מעניקות פוליסות לביטוח חיים לצרכי משכנתא על פי דרישות הבנק, או שתעריפי הביטוח הינם גבוהים משמעותית מהממוצע בפוליסות רגילות. במצב זה נמנע מאלפי פצועי צה"ל בגוף ובנפש לקבל משכנתאות מהמערכת הבנקאית".
נשיא לשכת סוכני הביטוח מציע את המתווה לפיו: "חברות הביטוח יחויבו להנפיק פוליסת ביטוח חיים למשכנתא לפצועי צה"ל, ללא חיתום רפואי וללא תוספת פרמיה, בהתאם לקריטריונים שיקבעו בשולחן עגול מקצועי. הפוליסה תינתן לצורך רכישת דירה ראשונה בלבד. כמו כן, המדינה תעניק ערבות לחברות הביטוח למשך 3 שנים שתבטיח את הסיכון עבור חברות הביטוח במקרים חריגים. נטל הערבות יכול להתחלק בין המדינה, חברות הביטוח והבנקים למשכנתאות".
אייזיק מדגיש כי מתווה הפתרון פשוט וישים באופן מהיר, ייעל את תהליך קבלת המשכנתאות לפצועי צה"ל, מפחית את העול הכלכלי והרגשי על הפצועים, מעביר מסר מוסרי וערכי של אחריות המדינה כלפי פצועיה".