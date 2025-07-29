אקסל סולושנס מרחיבה את היקף הפעילות מול מפעיל תקשורת מוביל בישראל

ההזמנות, בהיקף כולל של כ-6 מיליון דולר, מצטרפות להזמנות קיימות בסכום של כ-3 מיליון דולר שנמסרו מוקדם יותר במסגרת אותו מכרז. הערכת החברה היא כי הלקוח יבצע הזמנות מהותיות נוספות בשנים הקרובות.
המהלך הנוכחי מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של קבוצת אקסל בתחום פתרונות הרשת והתקשורת המתקדמים, ומבסס את מעמדה כשותף מועדף בקרב ספקיות התקשורת המובילות בישראל.
במסגרת פעילות זו, החברה מספקת נתבים חכמים בטכנולוגיית WIFI 7 ומערכות רשת אינטגרטיביות, המאפשרות שיפור ניכר בביצועי הרשת הביתית והעסקית, תוך שמירה על רמת אבטחה גבוהה.
לדברי רונן שור, מנכ״ל קבוצת אקסל סולושנס, ״אנו שמחים להרחיב את שיתוף הפעולה עם אחד מהלקוחות האסטרטגיים שלנו, ולחזק את מעמדנו כמובילים בתחום פתרונות הרשת החכמה. הזכייה במכרז לאספקת הדור החדש של נתבי FIBER מדגימה את יכולותינו לספק טכנולוגיה מתקדמת בקנה מידה רחב, וממשיכה למצב את אקסל כספק טכנולוגיות רשת מהשורה הראשונה בישראל״.
חברת אקסל סולושנס בע”מ (ת״א: אקסל) מתכבדת לעדכן כי קיבלה הזמנות נוספות בהיקף של כ-6 מיליון דולר מלקוח אסטרטגי – אחד ממפעילי התקשורת והטלוויזיה הגדולים בישראל – לאספקת נתבים ומוצרי רשת מבוססי טכנולוגיית WIFI 7 כחלק ממכרז אסטרטגי נרחב לאספקת הדור הבא של פתרונות ה- FIBER.
ההזמנות מצטרפות להזמנות קודמות בהיקף של כ-3 מיליון דולר שנמסרו במסגרת המכרז במהלך 2024, כאשר אספקת המוצרים במסגרת הסבב החדש צפויה במהלך 2026. החברה צופה כי הלקוח יבצע הזמנות מהותיות נוספות בשנים הקרובות במסגרת המכרז המתמשך.