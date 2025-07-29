3 חודשים לסגירת רשימת המתמודדים על נשיאות הלשכה ורק מועמד אחד הכריז על מועמדותו

הבחירות לנשיאות לשכת סוכני הביטוח יתקיימו בתחילת ינואר 2026, כשרשימת המועמדים אמורה להיסגר לפחות חודשיים קודם לכן, כלומר בתחילת נובמבר 2025. בשלב כזה בבחירות בעבר, כבר עלו כמה שמות, אבל בינתיים רק חבר לשכה אחד הודיע רשמית על התמודדותו בבחירות לנשיאות הלשכה – מושיק בן פורת, יו"ר מחוז השרון. בן פורת נהנה מתמיכה רבה, כולל של הנשיא הנוכחי שלמה אייזיק.

עם זאת, ניראה כי מתחת לפני השטח מופעלים לחצים על מועמדים נוספים להתמודד. בין היתר מוזכרים השמות של יו"ר סניף באר שבע בלשכה סו"ב יפת בקשי וסו"ב ליאור רוזנפלד, שכיהן כנשיא הלשכה לפני שתי קדנציות.

אל רוזנפלד הגיעו פניות רבות של חברי לשכה שקראו לו לחזור ולחזק את מעמדה. חזרתו של ליאור רוזנפלד לתפקיד נשיא הלשכה הוא רצון של רבים מחבריה, שמתגעגעים לתקופה שבה, למרות הסכסוכים הפנימיים המתוקשרים בתקופתו, הלשכה הייתה עדיין מוסד בולט בין הגופים היציגים של בעלי המקצועות החופשיים. עם זאת, ספק רב אם רוזנפלד ייענה ליוזמות והבקשות של חברי לשכה רבים; רוזנפלד נהנה מאהדה רחבה בקרב הסוכנים ויש הטוענים שאף שימר מאז סיים את תפקידו מערך קשרים בכנסת, בתקשורת ואצל היצרנים וכן מחנה תומכים הממתין להכרזתו. ואולם, בסביבתו הקרובה מכחישים שנכון להיום שהוא מתכוון לרוץ. ליאור רוזנפלד סרב להגיב לכתבה אולם סוכן המקורב לרוזנפלד אמר "למה לו לרוץ? הוא היום פרשן בתקשורת, מרצה ומייעץ לגופים גדולים הוא צריך להיות טיפש ולחזור" מאידך יש הטוענים כי הלחץ של סוכנים לקרוא לו להתמודד יביא אותו בסופו של דבר להחלטה לחזור. נזכיר כי בבחירות 2017 "פאנדר" היו הראשונים לפרסם סקר שבישר על זכייתו הצפויה של רוזנפלד עובדה שהתבררה כמדויקת עם פרסום תוצאות הבחירות.

"הלשכה במצב פחות טוב..."

בשיחות עם מספר פעילים וותיקים נאמר לנו, כי "לא יהיו הרבה קופצים הפעם; הלשכה במצב פחות טוב בלשון המעטה בשלוש וחצי השנים האחרונות, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת הנראות שלה וכן העובדה שבקרב הסוכנים הצעירים היא כמעט ולא נחשבת. תוסיפו לזה שמדובר בתפקיד כפוי טובה שמצריך גם משאבים כלכליים פרטיים רבים למי שייקח על עצמו לעזוב משרד לטובת תפקיד התנדבותי ולכן עד עכשיו רק מועמד אחד הודיע על התמודדות".

גם אל יו"ר מחוז באר שבע והדרום, סו"ב יפת בקשי הגיעו פניות רבות של חברי לשכה להגיש את מועמדותו, והוא מסר כי ישקול זאת בהתאם לעמדת משפחתו בנושא. בקשי מסר לפאנדר הבוקר, כי "בשבועות האחרונים פנו אליי לא מעט חברים וביקשו ממני לשקול ברצינות התמודדות על תפקיד נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל. זה מחמיא ומרגש במיוחד כשהדברים מגיעים גם מנשיאי לשכה לשעבר שאני מעריך מאוד.

אכן, יש לי את הוותק, את הניסיון ואת ההיכרות העמוקה עם אתגרי הסוכן הבודד ועם פעילות הלשכה לאורך השנים. יחד עם זאת, תפקיד כזה דורש השקעה רבה ומשמעותית, ולכן החלטה שכזו לא יכולה להתקבל מבלי לקבל את ברכת הדרך ממשפחתי ומהמעגל מהמעגל הקרוב לי ביותר. אני נמצא בתקופת התלבטות ובוחן את כל ההיבטים הנדרשים, ציין".

גם אל ליאור הורנצ'יק, שהיה מ"מ נשיא הלשכה בתקופת רוזנפלד כנשיא, מגיעות פניות רבות של סוכנים, וגם הוא מתלבט.

סוכן נוסף שמתלבט אם להגיש מועמדות הוא אודי הוד, שהתמודד בבחירות הקודמות והפסיד לאייזיק בהפרש גדול. גם אליו מגיעות פניות להגשת מועמדות.

שם נוסף, שלא מעט סוכנים וסוכנות היו רוצים לראות במעמד נשיא הלשכה הוא שמה של יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד סו"ב נחמה גולדווסר, שנהנית מתמיכה רבה ואם תיבחר תהיה הנשיאה האישה הראשונה של לשכת סוכני הביטוח. עם זאת, תקנון הלשכה לא מאפשר לגולדווסר להתמודד, משום שתקנון הלשכה הנוכחי קובע כי רק סוכנים בעלי ותק של חמש שנים לפחות בתפקיד מפתח בלשכה יכולים להתמודד לראשות הלשכה. בסביבתה אומרים, שהיא לא תיזום את שינוי התקנון, אך בהחלט תתמודד אם התקנון יתוקן.