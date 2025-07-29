צונאמי האג״ח היפני שוטף את שוקי העולם

שוקי האג"ח הממשלתיות במדינות המפותחות נתונים בתקופה של לחץ, בעיקר בחלקים הארוכים של העקום. תשואת האג"ח האמריקאית ל-30 שנה שבה לרמת 5% סביב שלוש סיבות עיקריות: התוכנית הכלכלית המרחיבה של טראמפ, החשש מהאצת האינפלציה בעקבות עליית המכסים, והעלייה בפרמיית הסיכון של ארה"ב. אך התמונה מורכבת יותר.

לפי תחזית ה-CBO, תכנית המכסים של טראמפ עשויה להגדיל את הגירעון בכ-3.4 טריליון דולר בעשור הקרוב, ולדחוף את יחס החוב-תוצר לכ-124%. עם זאת, התחזית אינה כוללת את ההכנסות מהמכסים עצמם. מחקרים עצמאיים מעריכים כי הכנסות אלו יכולות לקזז חלק מהגידול בגירעון, בהתאם להשפעתן על הצריכה והסחר. גם אם ההכנסות יהיו נמוכות יותר, האטה בפעילות הכלכלית עשויה לתמוך במחירי האג"ח.

שיעור המכס הממוצע בארה"ב זינק מכ-2.5% לכ-16% מאז סוף 2024, אך ההשפעה על המחירים לצרכן עד כה מתונה. רבים סבורים שהשפעת העלאת המכסים תהיה נקודתית וזמנית, בין היתר בשל האטה בביקושים שתמתן את עליית המחירים. לכן, אין הצדקה מהותית לעליית תשואות חדה כפי שנרשמה.

לו הציפיות לאינפלציה היו הגורם המרכזי, היינו רואים עלייה גם בתשואות הקצרות - אך אלו נמוכות מהממוצע התלת-שנתי. נראה שהלחץ נובע בעיקר מפרמיית הסיכון של ארה"ב, שעלתה בעקבות הרטוריקה של טראמפ ותחושת חוסר הוודאות ביחסים הבינלאומיים. יחד עם זאת, קשה לראות מדינות המוותרות על השוק האמריקאי, שהוא הגדול והעמוק בעולם.

אחד הגורמים המרכזיים לעליית התשואות בארה"ב מגיע מיפן - השוק השלישי בגודלו בעולם - שבו נרשמה לאחרונה עליית תשואות חדה, במיוחד בעקום הארוך. סחר מתוח עם ארה"ב, תוצאות הבחירות בבית העליון וחשש מהתחזקות מפלגות קיצון מגבירים את חוסר הוודאות, בשילוב עם אינפלציה בשיא של 30 שנה. הבנק המרכזי היפני עשוי להמשיך ולהעלות ריבית, מה שמחזק את הלחץ על שוקי האג"ח.

הקשר לארה"ב משמעותי: משקיעים יפנים הם מהמחזיקים הגדולים באג"ח אמריקאיות. מסחר הקרי-טרייד, המנצל את פערי הריביות בין יפן לארה"ב, עלול להיחלש כאשר התשואות ביפן הופכות לאטרקטיביות. תנועת הון חזרה ליפן מפעילה לחץ שלילי על האג"ח האמריקאיות.

הפתעה מסוימת נרשמת בשער היין, שאינו מתחזק - ייתכן שהקרי-טרייד רק משנה פוזיציות ולא נסגר לחלוטין. בתרחיש של האטה עולמית, היין - שנחשב נכס חוף מבטחים - עשוי להתחזק בחדות. אם מגמת עליית התשואות ביפן תימשך, תנועות הון משמעותיות עלולות להתעצם ולגרום ליציאת כספים מארה"ב. לסיכום, הירידה באי-הוודאות הפוליטית ביפן או התמתנות האינפלציה שם עשויות להוריד תשואות גם בארה"ב. בשעת משבר עולמי, האג"ח האמריקאיות צפויות לשמור על מעמדן כנכס בטוח ולהיות אטרקטיביות להשקעה ברמות הנוכחיות.

