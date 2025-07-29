JPM Trading Desk - Tactically Bullish - אופנהיימר: מחזיר מחיר יעד ל-S&P 500

JPM Trading Desk:

«Tactically Bullish»

מדד S&P 500 רשם עלייה של למעלה מ-25% ב-75 הימים האחרונים.

היסטורית, לאחר ראלי מסוג זה, התשואות הצפויות היו חזקות במיוחד. שנה לאחר מכן, המדד עלה בכל אחד מהמקרים עם תשואה ממוצעת של כ-20%. גם בטווחי זמן קצרים יותר נרשמו ביצועים חזקים: בממוצע, המדד היה גבוה ב-7% שלושה חודשים לאחר מכן, וב-13% שישה חודשים לאחר מכן.

אנו ממשיכים למצוא תימוכין לתחזית השוורית שלנו:

1. נתוני מקרו יציבים.

2. צמיחה חיובית ברווחיות החברות.

3. התרככות ברטוריקה סביב מלחמות הסחר.

MS:

מייקל ווילסון, מנהל השקעות ראשי מניות מעדכן מחיר יעד ל-S&P 500 לשנה קדימה ל-7200.

Oppenheimer:

מחזיר מחיר יעד ל-S&P 500 לסוף שנה ל-7100.

Yardeni Research:

אנחנו צופים שעשור הבא נפתח ב-S&P 500 ב-10000.

גולדמן:

מעלים מחיר יעד סוף שנה ל-Msci China מ-85 ל-90, כרגע זה נסחר סביב 81.

Msci China עלה מתחילת השנה מעל 25%, ביצועים הכי חזקים ל-7 חודשים מאז 2010.

שנה אחורה המדד הזה עשה מעל 45%.

הסכם הסחר החדש עם ארה״ב מעורר ביקורת נרחבת ברחבי אירופה. קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, אמר: “אני לא מרוצה מהתוצאה במובן של לקרוא לה ‘טובה’. אבל בהתחשב בנקודת הפתיחה של המו״מ מול ארה״ב, השגת יותר פשוט לא הייתה ריאלית”.

ראש ממשלת צרפת, פרנסואה באיירו, הלך צעד נוסף קדימה וכינה את אישור ההסכם על ידי האיחוד האירופי ״יום קודר״ ו״סמל לכניעה״.

האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הגדול ביותר של ארה״ב, עם עודף מסחרי בהיקף של כ-250 מיליארד דולר.

גולדמן:

רוחב השוק בארה״ב מצומצם ביותר, אך אין בכך בהכרח אינדיקציה שלילית לפחות לא בשלב זה. כאשר בין 55% ל-66% מהמניות נסחרות מעל הממוצע הנע ל-200 ימים, ההיסטוריה מצביעה על כך שאנו קרובים יותר לתחילתו של ראלי מאשר לשיא בשוק.

תחזיות הרווח (EPS) משתפרות, מניות קטנות וערך עשויות להתחיל בתיקון חיובי, והסיכון לסבב רוטציה בין סקטורים הולך ונבנה. השוק אמנם צר, אך בעל פוטנציאל עוצמתי.

Jefferies:

כאשר אנו בוחנים מדד שוק רחב יותר כמו Russell 3000, מתברר כי רוחב השוק אף גרוע יותר. רק 55% ממניות המדד נסחרות מעל הממוצע הנע ל-200 ימים, נתון הנמוך מהממוצע ארוך הטווח.

רמה זו מופיעה בתדירות גבוהה יותר בשלבים מוקדמים של התאוששות שוק, ופחות סמוך לשיאים.

מהצד הפונדמנטלי, עונת הדו”חות לרבעון השני הייתה עד כה חיובית מאוד למניות , לפחות בכל הנוגע למניות לארגי קאפס. אנו רואים סימנים לכך שתחזיות האנליסטים שמתעדכנות בעקבות התוצאות צפויות להניע המשך רוטציה בשוק.

תחזיות הצמיחה מתעדכנות כלפי מעלה, אך הנתון הבולט ביותר הוא יחס תיקוני התחזיות למניות ערך בעלות שווי שוק גבוה שלא היה כה חזק כבר למעלה משלוש שנים, מאז תחילתו של סבב העלאות הריבית של הפדרל ריזרב.

מדד נסדק הפך למדד מרכזי עם תיקוני הרווחים/ תחזיות הגרוע מכל המדדים המובילים, התיקונים כלפי מעלה במדד ראסל 2000 הגיעו לשיא של כמה שנים האחרונות.

למרות שמניות הערך והמניות הקטנות היו בין המפגרות המשמעותיות ביותר השנה, ב-Jefferies סבורים שהמגמה עשויה להיות על סף שינוי עבור מניות אלו.