נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב שלמה אייזיק על תכנית רשות המיסים להטיל מס ערך מוסף בשיעור של 18% על יבוא כל שירותי הביטוח מחו"ל: "רשות המיסים מקדמת מהלך מסוכן שיפגע ישירות בכל משפחה בישראל. תוכנית האוצר להטיל מע"מ על שירותי ביטוח מחו"ל לחברות ביטוח ולבנקים אמנם מוצגת כדרך להגדיל את הכנסות המדינה, אך בפועל המשמעות היא אחת, יוקר מחיה גבוה יותר לכולנו. חברות הביטוח והבנקים לא יספגו את העלות, אלא יגלגלו אותה לציבור, דרך התייקרות פרמיות הביטוח ודרך העלאת ריביות אשראי צרכני ועסקי.
"בסופו של דבר, הצרכנים ישלמו יותר, על ביטוחים, על הלוואות ועל שירותים פיננסיים. בזמן שהציבור מתמודד עם אתגרים כלכליים כבדים, אין זה הזמן להוסיף לו נטל נוסף. לשכת סוכני הביטוח קוראת לרשות המיסים ולמשרד האוצר לחזור בהם מהמהלך ולחפש פתרונות מימון שאינם פוגעים באזרח הקטן".
