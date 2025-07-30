קופת גמל, חסכון לכל ילד: שני מנהלים עם מעל 100% ב 5 שנים - ליגת FUNDER הליגה של שוק ההון

חסכון לכל ילד, אלה הן בעצם קופות גמל שהחלו את פעולתן בתקופתו של השר כחלון, כאשר במקום להעלות את קצבת הילדים, הוחלט שהמדינה תבצע הפקדה לקופת גמל על שם הילד. עם הגיע הילד לגיל 18 מתקבל מענק, ולאחר מכן גם בגיל 21 מתקבל מענק. משקי הבית קיבלו אפשרות להכפיל על חשבון קצבת הילדים את היקף ההפקדה לכל ילד. האפיקים העיקריים אליהם הועברו הכספים היו קופות הגמל שזכו במכרז, ושהתשואות בגינן מופיעות בסקירה זו, וכן הבנקים עם תשואות מובטחות בפקדונות השונים. כיום עולים קולות להפסיק את ההפקדה בבנקים, בשל נחיתות משמעותית בתשואות.

מחקר שנערך לפני מספר שנים הצביע על זה שמי שמפקידים בבנק, הם חוסכים מהפריפריה, והתשואה שהם מקבלים נמוכה משמעותית מזו שהציגו קופות הגמל, כולל אלה שנמצאות בסיכון נמוך. אמנם נקודת הבחירה העיקרית היא בתחילת ההפקדות, אולם שווה מאוד לשים לב להבדלי התשואות בין הגופים השונים, שכן לאחרונה אף אושר בכנסת תיקון שאומר שמי שהפקיד את כספי החסכון לכל ילד בבנק, יכול לשנות ולהעביר את הכספים לקופת גמל. לאור זאת בהחלט יש חשיבות לבחון היכן נמצא הכסף, מי מנהל אותו ומה התשואות של אותו גוף, בעיקר בטווחים הארוכים.

בנוסף, ראוי לשים לב להבדלים הדרמטיים בתשואות (אפילו על ידי בחינת הממוצעים של התשואות) בין המסלולים השונים. לאור העובדה שמדובר בחסכון לטווח ארוך יחסית, אמורה להיות העדפה ברורה לחוסכים להעדיף סיכון גבוה יותר. לאור התשואות לטווח ארוך, והפער בינן לבין התשואות במסלולים בסיכון המועט, ההבדל כאמור דרמטי.

מבחינת היקף הנכס המנוהל, לא מדובר כאן בהיקפים משמעותיים ביחס לאפיקים האחרים, אבל מדובר באפיק שרבים מושקעים בו, גם אם לא בסכומים משמעותיים. בכל מקרה כשבוחנים את הסך המנוהל בגופים השונים רואים שמרבית ההון נמצא דווקא במסלול בסיכון נמוך.



תובנות עיקריות

1. התשואה הממוצעת ל-5 שנים במסלול סיכון מוגבר כפולה מזו של מסלול סיכון בינוני, וכמעט פי-3.5 מהתשואה במסלול בסיכון נמוך.

2. שני גופים במסלול סיכון מוגבר חצו את רף ה-100% תשואה ל-5 שנים.

3. פערים משמעותיים בתשואה החודש בין המקום הראשון לאחרון במסלול בסיכון נמוך.

4. הפער בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול סיכון נמוך עומד על 12.2%, שמהווה פער של מעל 50% בתשואה.

5. הפער בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול סיכון בינוני עומד על 24.4%, שמהווה פער של מעל 60% בתשואה.

6. הפער בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול סיכון גבוה עומד על כ-34%, שמהווה פער של 45% בתשואה.



מסלול סיכון מועט – אינפיניטי עוברים להוביל מתחילת השנה ו-3 שנים

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.29% לעומת 1.01% חודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 1.4% (הראל) ל-3.28% (אינפיניטי). התשואה מתחילת השנה עלתה ל-4.77%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-10.74%. התשואה המצטברת ל-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-20.73%, והתשואה המצטברת ל-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-28.12%.

אינפיניטי מנצחים החודש (חודש שני ברציפות) עם 3.28%. אנליסט במקום השני עם 2.68%. אינפיניטי עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 5.79% על חשבון מור (2.25% החודש) עדיין מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 12.77%. אינפיניטי גם עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 25.52% על חשבון מיטב (2.45% החודש) שעדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 34.54%.



חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט שם קופה תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אינפיניטי 3.28% 5.79% 12.22% 25.52% 33.05% 509 11374 אנליסט 2.68% 5.32% 11.45% 23.37% 30.97% 524 11365 מיטב 2.45% 5.14% 12.10% 25.05% 34.54% 590 11385 מגדל 2.35% 4.77% 10.82% 19.21% 28.44% 574 9896 מור 2.25% 5.65% 12.77% 19.59% 25.68% 506 9421 אלטשולר שחם 2.18% 4.42% 8.78% 21.58% 27.36% 1,070 11325 מנורה מבטחים 1.71% 3.62% 9.20% 15.70% 22.60% 568 11321 הראל 1.40% 3.47% 8.59% 15.84% 22.33% 1,257 11375 ממוצע 2.29% 4.77% 10.74% 20.73% 28.12%



מסלול סיכון בינוני – אנליסט מנצחים במסלול

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 3.38% לעומת 2.34% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 2.77% (הראל) ל-4.09% (אנליסט). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-7.82%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-17.61%. התשואה המצטברת ל-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים, עלתה ל-30.63%. התשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים, עלתה ל-46.11%.

אנליסט מנצחים החודש עם 4.09% (עקרונית לאינפיניטי תשואה גבוהה יותר, אולם לא נמצאת בטבלה הראשית בשל היקף נכסים נמוך). אלטשולר שחם במקום שני עם 3.48%. אנליסט מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן. ראוי לציין שהתשואה של אינפיניטי מתחילת השנה, ול-3 שנים גבוהה מזו של אנליסט.



חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני שם קופה תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אנליסט 4.09% 7.82% 17.55% 34.66% 64.96% 195 11366 אלטשולר שחם 3.48% 6.60% 12.06% 32.08% 40.54% 2,047 11326 מגדל 3.43% 6.80% 14.44% 29.61% 46.99% 132 9897 מיטב 3.28% 6.66% 15.14% 33.54% 51.87% 263 11386 מנורה מבטחים 3.22% 6.75% 13.77% 29.38% 49.67% 168 11322 הראל 2.77% 6.00% 13.02% 25.89% 44.81% 486 11376 מור (*) 3.09% 8.55% 17.61% 30.63% 46.11% 33 9414 אינפיניטי (*) 4.65% 7.84% 15.65% 36.76% 58.00% 19 11375 ממוצע 3.38% 6.77% 14.33% 30.86% 49.81%



מסלול סיכון מוגבר – אינפיניטי מנצחים במסלול

במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 6.38% לעומת 5.46% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 5.15% (אנליסט) ל6.38% (אינפיניטי). התשואה הממוצעת מתחילת השנה הוכפלה ל-10.83%. התשואה בשנה האחרונה עלתה ל-22.39%. התשואה המצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים, קפצה ל-56.76%. התשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-96%. ראוי לשים לב להבדלים בין התשואות בין הגופים השונים, הפער בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים משמעותי.

אינפיניטי הם המנצחים החודש במסלול עם 6.38%. מגדל במקום שני עם 6.04%. מור (5.62% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 14.16% וכן מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 29.52% בפער משמעותי מהמקום השני. בתשואה ל-3 שנים מובילים אינפיניטי עם 69.43%. אנליסט (5.15% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 108.55% בפער משמעותי מהגופים האחרים.



חסכון לכל ילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר שם קופה תשואה יוני מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה אינפיניטי 6.38% 9.67% 18.46% 69.43% --- 317 11373 מגדל 6.04% 11.20% 23.98% 53.55% 95.86% 168 9898 מיטב 5.78% 11.01% 23.76% 55.72% 101.77% 360 11387 מנורה מבטחים 5.72% 10.98% 22.25% 50.81% 98.77% 168 11323 מור 5.62% 14.16% 29.52% 60.10% 94.86% 375 9420 אלטשולר שחם 5.55% 9.85% 17.94% 54.80% 74.74% 6,838 11327 הראל 5.35% 10.99% 23.59% 48.88% 97.46% 1,107 11377 אנליסט 5.15% 8.79% 19.67% 60.74% 108.55% 1,113 11367 ממוצע 5.70% 10.83% 22.39% 56.76% 96.00%

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.