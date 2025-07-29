דירוג בינ"ל: סיוה הישראלית שומרת על ההובלה העולמית בתחום ה-IP לקישוריות אלחוטית

חברת סיוה (נאסד"ק: CEVA), שומרת על המקום הראשון בעולם בתחום ה-IP לקישוריות אלחוטית. לפי דו"ח ה-Design IP לשנת 2025 של חברת האנליסטים IPnest, סיוה הישראלית, שמספקת טכנולוגיות קישוריות, חישה ובינה מלאכותית למכשירים חכמים, הגדילה את נתח השוק שלה בתחום זה ל-68% בשנת 2024 - פי עשרה יותר מהמתחרה הבא בתחום. ההובלה המרשימה נובעת מהדומיננטיות המתמשכת של סיוה בטכנולוגיות Bluetooth, Wi-Fi, UWB, 802.15.4 ו-IoT סלולרי - טכנולוגיות שהן הבסיס לדור הבא של מכשירי קצה חכמים.

ד"ר אריק אסטיב, אנליסט ראשי בחברת IPnest, מסר: "סיוה נותרת אמת המידה בתחום ה-IP לממשקי קישוריות אלחוטית. הפורטפוליו הרחב שלה והחדשנות המתמשכת הופכים אותה לשותפה המועדפת על חברות שבבים לשילוב תקני קישוריות אלחוטית מרובים".

השילוב הגובר בין קישוריות אלחוטית, בינה מלאכותית על המכשיר (on-device AI) והיתוך חיישנים, מוביל לגל חדש של מכשירי קצה חכמים, במיוחד בשוקי ה-SoC וה-MCU למוצרים צרכניים ולתעשייה. ככל שמכשירים אלו נדרשים לקבל החלטות בזמן אמת, עיבוד מקומי של הנתונים הופך לקריטי להפחתת השהיות, שיפור פרטיות המשתמש וייעול צריכת האנרגיה. פורטפוליו ה-IP של סיוה תומך במגמה זו באמצעות הטמעה חלקה של פתרונות קישוריות, מעבדי AI וחיישנים - ומסייע ללקוחות לפתח מוצרים חכמים, תגובתיים ובטוחים יותר.

מיכאל בוקאיה, סמנכ"ל תפעול ראשי של סיוה, מסר: "קישוריות אלחוטית היא הבסיס למכשירי הקצה החכמים, וההובלה המתמשכת שלנו בתחום מבטאת את האמון של לקוחותינו ביכולת של סיוה לספק פתרונות IP בעלי ביצועים גבוהים וצריכת חשמל נמוכה. דו"ח IPnest האחרון מחזק את האסטרטגיה שלנו להציע סל IP מאוחד שמשלב קישוריות, חישה ו-AI - ובכך מאפשר ללקוחות לפתח פתרונות חדשניים בקצב מואץ בשוק ה-AIoT המתפתח".

משפחת המוצרים ™Ceva-Waves מציעה את הפורטפוליו המקיף ביותר בתעשייה ל-IP לקישוריות אלחוטית, לרבות Bluetooth, Wi-Fi, UWB, 802.15.4 ו-IoT סלולרי. סל זה תוכנן להשתלבות חלקה בשבבי SoC ו-MCU, ותומך בתצורות תקן בודד או רב-תקניות באמצעות פלטפורמת Ceva-Waves-Links. הפורטפוליו כולל גם את פלטפורמת Ceva-Waves Dragonfly - פתרון משולב לתקשורת LTE-M ו-NB-IoT עם אפשרות ל-GNSS ו-eSIM, המיועד ליישומים מוגבלי סוללה ושטח רחב כגון מעקב נכסים, מדי מים חכמים וניטור תעשייתי. לאחרונה הרחיבה סיוה את פלטפורמת Ceva-Waves גם ל-IP בתחום ה-RF, עם ה-Bluetooth 7 RF הראשון בתעשייה על תהליך TSMC 12nm, וכן תמיכה ב-IEEE 802.15.4 - מהלך שמחזק את המחויבות של סיוה לספק פתרונות קישוריות אלחוטית שלמים, מוכחים ומבוססי סיליקון - החל מהבסיס ועד ה-RF.

