הישג או כניעה?

החתימה על ההסכם בין נשיא ארה״ב דונלד טראמפ לנשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין אמורה הייתה לסמן רגע של הקלה עבור אירופה. ברקע חוסר ודאות בסחר העולמי וחשש מהסלמת מלחמת המכסים, נקבע סוף־סוף קו ברור - מכס מרבי של 15% על רוב יצוא האיחוד האירופי לארה״ב, לרבות תעשיית הרכב, מוליכים־למחצה ומוצרי פרמצבטיקה, לצד ביטול מלא של מכסים בקטגוריות נבחרות כמו מטוסים וחלקי חילוף, כימיקלים, תרופות גנריות ותוצרת חקלאית.

כמו ההסכם שנחתם לאחרונה בין ארצות הברית ליפן, גם זה הנוכחי מצביע על כך ששיעור המכס הבסיסי מול כמה משותפות הסחר הגדולות של ארה״ב מתייצב כעת על 15%.

ההסכם עדיין צריך לקבל אשרור מכל 27 המדינות החברות באיחוד, תהליך הצפוי להימשך זמן מה. קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הביע את חששותיו מההסכם אך הודה כי זהו “התוצאה הטובה ביותר האפשרית” בנסיבות הנוכחיות.

ההכרזה נתפסת כחיובית עבור השווקים הפיננסיים, משום שהיא מסירה את איום “סיכון הקצה” של מכסים גבוהים יותר ומלחמת סחר ממושכת בין האיחוד לשותפת הסחר הגדולה ביותר שלו, המהווה כמעט 18% מסך היצוא האירופי. עם זאת, התמיכה מצד מנהיגי האיחוד הייתה רפה, ורבים מהם סבורים כי הנציבות האירופית “נכנעה” לדרישותיו של טראמפ.

ההכרזה קובעת תקרת מכסים על יצוא האיחוד לארה״ב בתמורה למספר ויתורים והתחייבויות לרכישות של גז טבעי נוזלי , נפט, דלק גרעיני וציוד צבאי מארצות הברית. רכישות אלה יתרמו למטרות האסטרטגיות של האיחוד להשגת עצמאות אנרגטית מרוסיה ולבניית כוח הרתעה צבאי חזק.

באופן כללי, הידיעה על ההסכם בין האיחוד לארה״ב היא צעד חיובי, שכן היא יוצרת יותר ודאות בשביל עסקים לגבי עלויות וגישה לכמה מהשווקים החשובים ביותר שלהם. ההסכם מבטיח יכולת לתמחר את עלות שילוח המוצרים לארה״ב ולבסס חלק גדול מהביקוש למוצרים האירופיים. עדיין נותר לראות אם ענפים מסוימים יצליחו להשיג מכסות ייחודיות או גישה מועדפת באמצעות מכסים נמוכים יותר.

עם זאת, בהקשר של אי־ודאות בסחר העולמי, מדובר באות חיובי לכך שארצות הברית פועלת לחתום על הסכמי סחר עם כמה משותפות הסחר הגדולות שלה - יפן, האיחוד האירופי, סין, קנדה ומקסיקו. ההשפעה הסופית על הצרכן האמריקאי ועל האינפלציה תתברר כאשר נראה אם החברות יצליחו לגלגל את עלויות המכס הנוספות למחיר הסופי, או שיספגו זאת ברווחיות נמוכה יותר או על ידי העלאת מחירים בשווקים אחרים.

חואקין ת'ול, כלכלן בבנק EFG השוויצרי, היושב בלונדון

