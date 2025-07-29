ZOOZ Power מודיעה על גיוס פרטי של 180 מיליון דולר להשקת אסטרטגיית ניהול רזרבות ביטקוין

ZOOZ Power צפויה להפוך לחברה הדואלית הראשונה, הנסחרת בנאסד"ק ובבורסה בת"א, שמחזיקה רזרבות ביטקוין.
דירקטוריון החברה אישר את האסטרטגיה החדשה, אשר תאפשר למשקיעים חשיפה ישירה לביטקוין.
ג'ורדן פריד מונה למנכ"ל להובלת אסטרטגיית הנכסים הדיגיטליים הראשונה של חברה ישראלית, ארז צימרמן יוביל את טכנולוגיות האנרגיה מבוססת גלגל תנופה.
הגיוס הגדול ביותר שנערך עד כה למען אסטרטגיית רזרבות נכסים דיגיטליים על ידי חברה שאינה אמריקאית הרשומה למסחר.
(ZOOZ POWER Ltd.) (נאסד"ק והבורסה של תל אביב: ZOOZ), ספקית מובילה של פתרונות האצת רשת החשמל מבוססי גלגל תנופה וניהול אנרגיה להטענת רכבים חשמליים בטעינה מהירה במיוחד, הודיעה היום על גיוס פרטי (PIPE) בסך 180 מיליון דולר ממשקיעים כשירים ומוסדיים, כחלק מהשקת אסטרטגיית רזרבות ביטקוין. הגיוס, הכפוף לאישור בעלי המניות, צפוי לכלול הקצאה של 180 מיליון מניות רגילות וכתבי אופציה משולמים מראש, במחיר של 1.00 דולר למניה רגילה.
בין המשקיעים הבולטים בגיוס: Pantera Capital,,FalconX, Arrington Capital, UTXO Management ATW Partners והמשקיע הישראלי הידוע אלכס רבינוביץ'.
במקביל לאישור העסקה, דירקטוריון החברה אישר את מינויו של ג'ורדן פריד – יזם טכנולוגיה ומשקיע סדרתי – למנכ"ל ולחבר דירקטוריון, החל מ-31 ביולי 2025. פריד היה חבר מייסד בצוותHedera Hashgraph (HBAR). המנכ"ל הנוכחי, ארז צימרמן, ימשיך להוביל את פעילות הליבה של החברה בתחום פתרונות הגברת אנרגיה וניהול עומסים.
בנוסף, צפויים להצטרף לדירקטוריון ב-31 ביולי:
טוד תומפסון, לשעבר סמנכ"ל הכספים של Citigroup ומנכ"ל חטיבות ניהול ההון וההשקעות האלטרנטיביות;
סאמר חג' יחיא, יו"ר לשעבר של בנק לאומי.
המועמדים הנוספים שימונו באסיפה הכללית השנתית הקרובה של החברה:
ג'ון כריסטודורו – לשעבר דירקטור בחברות PayPal, Ebay, Xerox, Herbalife, Lyft ועוד;
ג'ונאס גרוסמן – מייסד-שותף ונשיא חברת Chardan.
לדברי ג'ורדן פריד, המנכ"ל הנכנס: ״הפיכת של ZOOZלחלוצה ברזרבת ביטקוין הנסחרת בשני שווקים, מאפשרת למשקיעים מישראל וארה"ב גישה ישירה למודל שלנו. בכוונתנו למנף את יתרונות הרישום הכפול כדי להרחיב את אחזקות הביטקוין, ולשדר חדשנות וביטחון לקהילת המשקיעים. החברה מתכוונת למנף כל משאב זמין לחברה דואלית הנסחרת בשני שווקים כדי להרחיב את אחזקות הביטקוין שלה, תוך איתות לבעלי עניין מתחום הקריפטו וממוקדי חדשנות שאנחנו חושבים קדימה. אנו רואים ברזרבות שלנו הופכות לנכס אסטרטגי שמניע צמיחה, יציבות ובידול.״ ביטקוין הניב CAGR של כ-82% בעשור האחרון .
אבי כהן, יו"ר הדירקטוריון, הוסיף: "השינוי באסטרטגיית החברה הוא ציון דרך משמעותי. אנו הראשונים שמחזיקים בעתודות ביטקוין במסגרת דואלית – בנאסד"ק ובבורסה בת"א. זהו מהלך הממקם אותנו בחזית החדשנות הפיננסית, תוך חיזוק החוסן הפיננסי של החברה בטווח הארוך ככל שהתשתית הפיננסית העולמית מתפתחת, אנו מאמינים בפוטנציאל של נכסים דיגיטליים כהזדמנות צמיחה. שילוב עתודות ביטקוין מייצר הלימה טובה עם עתיד דיגיטלי, ואנו מאמינים שזה יקדם ערך משמעותי לבעלי המניות לטווח הארוך.״
פרטי הגיוסים
הגיוס המרכזי (PIPE) כפוף לאישור בעלי המניות, שצפויה להתקיים ב-8 בספטמבר 2025. עם סגירתו הצפויה בסמוך לאחר מכן, החברה צפויה לגייס כ-180 מיליון דולר ברוטו, ולייעד כ-95% מהתמורה (לאחר פירעון של כ-3 מיליון דולר בחוב) להשקת אסטרטגיית עתודות הביטקוין. היתרה תשמש לצרכים כלליים.
גיוס פרטי ראשוני נוסף ממשקיעים כשירים מוסדיים צפוי להיסגר ב-31 ביולי 2025, בהקצאה של 2.5 מיליון מניות (וכתבי אופציה משולמים במלואם) במחיר של 2.00 דולר למניה. כל מניה (או כתב אופציה משולם במלואו) תלווה בכתב אופציה לרכישת שתי מניות נוספות במחיר מימוש של 3.06 דולר. הגיוס צפוי להניב כ-5 מיליון דולר ברוטו.
הנפקת ניירות הערך בגיוס נעשית כהנפקה פרטית, ללא רישום ציבורי תחת חוק ניירות ערך האמריקאי ZOOZ והמשקיעים חתמו על הסכם רישום במסגרתו תגיש החברה טופס לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לרישום המניות שינופקו.