גב-ים מפרסמת הבוקר את הדוח הכספי לרבעון השני של שנת 2025

ה-NOI גדל בכ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO גדל בכ-6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

שיעורי התפוסה ממשיכים להיות גבוהים ועומדים על כ-96%.

הושלמה הקמת שני המבנים הראשונים בפארק גב-ים העברית בירושלים – 96% משטחי המשרדים שווקו.

עיקר התוצאות:

ה-NOI הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-186 מיליון ש"ח, גידול של כ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; במחצית הראשונה של השנה הסתכם נתון זה בסך של 365 מיליון ש"ח, גידול של כ-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-4% ב-NOI מנכסים זהים, לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני של השנה בסך של 108 מיליון ש"ח ובמחצית הראשונה של השנה בסך של 212 מיליון ש"ח, גידול של כ-6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וגידול של כ-4.5% לעומת המחצית הראשונה אשתקד.

הכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה הסתכמו במחצית הראשונה של השנה בסך של 445 מיליון ש"ח, הנובעות בעיקר מההשפעה של עליית מדד המחירים לצרכן ומשערוך נכסים בהקמה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתום המחצית הראשונה של השנה בסך של 412 מיליון ש"ח, גידול של כ-24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

החברה השלימה את הקמתם של שני המבנים הראשונים בפארק גב-ים העברית, בשטח עילי כולל של כ-56 אלף מ"ר, מתוכם שווקו, נכון להיום, כ-96% משטחי המשרדים.

החברה חתמה במהלך המחצית הראשונה של השנה על 85 הסכמי שכירות בנכסים קיימים בעלייה ריאלית ממוצעת בשיעור של כ-3.1%. בנטרול הסכם שנחתם ברבעון השני של השנה בגין מרלו"ג במפרץ חיפה, עומד שיעור העלייה הריאלית הממוצעת בחציון הראשון של השנה על 5.5%.

לגב-ים 8 פרויקטים בייזום במוקדי הביקוש, בשטח כולל של כ-300 אלף מ"ר (חלק גב-ים במאוחד), בהשקעה כוללת של כ-3.8 מיליארד ש"ח, אשר יוסיפו להכנסות החברה כ-300 מיליון ש"ח בשנה. כ-47% מהשטחים העיליים בפרויקטים אלו שווקו.

לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-1.2 מיליון מ"ר, כולם אינם משועבדים, במוקדי הנדל"ן האיכותיים במדינה, בשיעור תפוסה יציב של כ-96%.

מנכ"לית גב-ים, נטלי משען-זכאי, אמרה היום: "גב-ים ממשיכה במגמת צמיחה ומציגה תוצאות חזקות בצל המלחמה המתמשכת ואתגרי המאקרו. החברה רושמת גידול ב-NOI וב-FFO, עליה ריאלית בדמי השכירות בנכסים קיימים, ושיעור תפוסה גבוה ויציב של 96%. נכון למועד זה, אנו עומדים ביעדי הצמיחה המאתגרים שהצבנו לעצמנו בתחילת 2025.

במהלך הרבעון השלמנו את הקמת שני הבניינים הראשונים בפארק גב-ים העברית בירושלים, בהם שווקו 96% משטחי המשרדים, וחתמנו על הסכמי שכירות משמעותיים עם חברות בינלאומיות וישראליות.

חרף התקופה המאתגרת, אנו ממשיכים לראות ביקושים גבוהים וקבועים לנכסי החברה, אחוזי תפוסה גבוהים וחידושים בהסכמי שכירות שמציגים עלייה מתונה בדמי השכירות הריאליים".



לגרף גב ים לחצו כאן

83 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 43.85 מיליון בגב ים

קרנות נאמנות שמחזיקות את גב ים. לרשימה המלאה