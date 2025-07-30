מיה דיינמיקס חתמה על הסכם שת"פ עם ספקית ציוד משטרתי מובילה בארה"ב

הספקית מתמחה באבזור ושדרוג רכבי משטרה, חירום וביטחון בפריסה של למעלה מ-46 סניפים ב-14 מדינות ברחבי ארה"ב.
ההסכם מייצר למיה דיינמיקס קשר עסקי וגישה לשוק של אלפי תחנות משטרה ושריף ברחבי ארה"ב.
חברת המיקרו-מוביליטי, מיה דיינמיקס, מדווחת על חתימת הסכם שיתוף פעולה עם חברה מובילה, ותיקה ומוכרת בארה"ב המתמחה באבזור ושדרוג רכבי משטרה, חירום וביטחון בפריסה של למעלה מ-46 סניפים ב-14 מדינות ברחבי ארה"ב.
במסגרת ההסכם, תספק החברה האמריקנית שירותי התאמה, אבזור ותמיכה במכירות כלים מדגם MIA.
FOUR X4 – רכב המשמש לפטרול חשמלי שפותח במיוחד עבור השוק האמריקאי תוך ביצוע התאמות ייעודיות למאפיינים מבצעיים של גופי משטרה. החבילה כוללת, בין היתר, מערכות תאורה וסירנה, תקשורת רדיו, התקני בטיחות ואמצעים לניהול צי.
השלב הראשון יושק במדינת פלורידה ויורחב הדרגתית בהתאם לפריסת השותפה ברחבי ארה"ב. ההסכם כולל סיוע במאמצי המכירה, תוך מינוף קשריה של החברה האמריקאית אשר מייצרת גישה לשוק פוטנציאלי של למעלה מ־18,000 תחנות משטרה ושריף ברחבי ארצות הברית.
כזכור, בחודש אפריל דיווחה מיה דיינמיקס לראשונה על רכישת כלים מדגם MIA FOUR X4 על ידי משטרת מיאמי.
החברה האמריקנית נחשבת לגוף מקצועי מוביל בתחום אבזור רכבי אכיפה, ופועלת מעל שני עשורים מול רשויות פדרליות, מדינתיות ועירוניות. פעילותה כוללת התקנה מקצועית של מערכות רכב על ידי טכנאים מוסמכים (EVT), בהתאם לסטנדרטים הנדרשים בשוק הביטחוני האמריקאי.
מנכ"ל מיה דיינמיקס, איציק קלדרון: "סגמנט האבטחה בארה"ב מהווה שער כניסה משמעותי עבורנו לשוק האמריקאי, לא רק מתוקף פוטנציאל המכירות הגדול שלו לאלפי תחנות משטרה ושריף בארה"ב, אלא גם מכוח החיזוק הרב שהוא מייצר למותג מיה דיינמיקס מול השוק הפרטי. המשטרה בארה"ב מחפשת פתרונות סיור מתקדמים לסאגווי ואנחנו יודעים לספק אותם.
אנו מאמינים כי הסכם עם ספק מוכר ומוערך מסוג זה צפויה להקל משמעותית על תהליכי המכירה בקרב רשויות משטרה, בין היתר בזכות איכות ההתקנה, זמינות השירות, והאמון שניתן לספק מוכר ומנוסה מצד מקבלי ההחלטות בתחום. ההסכם מהווה מהלך אסטרטגי חשוב להרחבת מכירותינו בשוק האכיפה בארצות הברית ואנו מעריכים כי הוא מייצר פוטנציאל מסחרי ותדמיתי."
מיה דיינמיקס - משטרת מיאמי ארה״ב, צילום: יח״צ