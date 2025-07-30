קבוצת הראל ביטוח ופיננסים פותחת חדר מצב ו

בעקבות רעידת האדמה שהתרחשה הלילה (שעון ישראל) באי קמצ'טקה שבמזרח רוסיה, קיימות התראות לגלי צונאמי לאורך המדינות סביב האוקיינוס השקט.
הראל מעדכנת את מבוטחיה השוהים ברוסיה, ארצות הברית, הוואי, אלסקה, פרו או אקוודור, על פתיחת חדר מצב עם מוקד החירום של הראל זמין 24/7 במספר 972-3-7547030+.
בנוסף, ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 0527544589.
בנוסף, הראל האריכה את תוקף פוליסת ביטוח הנסיעות לחו״ל ב- 48 שעות ללא עלות ובאופן אוטומטי, למבוטחיה השוהים באזור וטיסתם התעכבה ו/או בוטלה עקב האירוע (אין צורך להתקשר לעדכן אותנו).
עוד הוסיפו בהראל, כי יש להקפיד להישמע לכוחות הביטחון וההצלה באזור.