לומברד אודייר: ממשיכים להתמקד באג"ח קונצרניות בדירוג גבוה

סמי פפין, אסטרטג אג"ח בבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציין כי הפעילות הכלכלית בארצות הברית ממשיכה להאט, בעיקר בשוק העבודה ובקרב הצרכנים הפרטיים. מגמה זו תומכת בהערכת הבנק כי הבנק הפדרלי ימשיך במדיניות ההקלה המוניטרית, עם ריבית יעד צפויה של 3.75 אחוזים עד סוף השנה ו־3 אחוזים עד סוף 2026. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים צפויה לרדת מתחת ל־4 אחוזים במהלך 12 החודשים הקרובים.

התפתחות נוספת התומכת בביקוש לאג"ח ממשלתיות אמריקאיות היא אישור חוק ג'יניוס, המחייב מנפיקי מטבעות דיגיטליים מגובים להצמיד את יתרותיהם למזומן או לאג"ח קצרות מועד של ממשלת ארצות הברית. צעד זה עשוי להזרים ביקושים משמעותיים ומתמשכים לאפיק זה, במיוחד ככל שאימוץ המטבעות הדיגיטליים יגבר. במקביל, נבחנות רפורמות ברגולציית ההון של הבנקים, כולל שינוי ביחס המינוף המשלים, שעשוי להקל על מגבלות המאזן של המערכת הבנקאית ולתמוך בביקוש נוסף לאג"ח ממשלתיות.

הביקוש הגלובלי לאג"ח אמריקאיות עדיין מוגבל בשל עלויות גידור גבוהות, שהופכות את ההשקעה לפחות אטרקטיבית עבור משקיעים בינלאומיים. עם זאת, ירידה צפויה בריבית בארצות הברית עשויה לשפר את התשואות לאחר גידור בעתיד הקרוב. מכלול ההתפתחויות הללו יוצר סביבה תומכת לביקוש לאג"ח ממשלתיות, גם כאשר ההיצע צפוי להמשיך לעלות כתוצאה מהגירעונות הגבוהים שנקבעו בתקציב החדש. בבנק שומרים על העדפה לאיגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות במח"מ של חמש שנים.

במגזר הקונצרני, אג"ח בדירוג השקעה ממשיכות להיראות כאפיק אטרקטיבי יותר ביחס לאג"ח ממשלתיות, גם בשל תמהיל טוב של תשואה וסיכון. החברות נהנות מאזנים חזקים, צורך נמוך בגיוס מחדש ומגמה חיובית של דירוגים, עם יותר שדרוגים מהורדות. הביקוש מצד המשקיעים לאג"ח מסוג זה נותר גבוה, גם בשל רמות התשואה הנוכחיות שממשיכות להיראות מעניינות, במיוחד במח"מ של חמש עד שבע שנים.

באפיק אג"ח בדירוג נמוך, בבנק מעדיפים אג"ח אירופאיות על פני אג"ח אמריקאיות. זאת בין היתר על רקע ציפיות לצמיחה גבוהה יותר באירופה לעומת האטה בארצות הברית, וגם בשל יתרון במרווחי התשואה ובתמחור לאחר גידור המטבע. לאחר תקופה ממושכת של עדיפות לשוק האמריקאי, הבנק מזהה פוטנציאל תיקון לטובת שוק האג"ח האירופי, על בסיס יסודות מאקרו טובים יותר ותמחור אטרקטיבי יותר.

בשווקים המתעוררים, הבנק מיישר קו עם עמדה ניטרלית כלפי אג"ח ממשלתיות וקונצרניות כאחד. בשבועות האחרונים הציגו האג"ח הממשלתיות ביצועים טובים יחסית, בעיקר בזכות התאוששות של מדינות במצוקה פיננסית ולא בשל מגמות מאקרו רחבות. האג"ח הקונצרניות, מנגד, שמרו על יציבות, אך כבר אינן מציעות יתרון ברור ברמות התמחור הנוכחיות.

בהסתכלות קדימה, תרחיש הבסיס של הבנק מניח היעדר מיתון בארצות הברית, ירידה בתשואות האג"ח האמריקאיות ורקע של צמיחה חיובית בשווקים המתעוררים. סביבה זו צפויה להמשיך לתמוך באפיק החוב במדינות אלו. בין האג"ח הממשלתיות, הבנק מזהה ערך במקרים נקודתיים של מדינות במצוקה כמו ארגנטינה, פקיסטן, סרי לנקה וזמביה, שעדיין מציעות מרווחי סיכון גבוהים ונתמכות במהלכים חיוביים של רפורמות או תהליכי הסדרה מחדש.