EFG צופה שתי הורדות ריבית בארה״ב עד סוף 2025

הפדרל ריזרב הותיר אמש (ד', 03.07.25) את הריבית ללא שינוי, מהלך שציפיות השוק כבר גילמו. ההחלטה התקבלה ברוב של חברי ועדת השוק הפתוח הפדרלית (FOMC) אך שני נגידים, כריסטופר וולר וסגנית יו"ר הפיקוח מישל בואמן, הצביעו נגד ההחלטה והעדיפו הפחתה של רבע אחוז, בין היתר על רקע לחץ כבד מצד הנשיא דונלד טראמפ להורדת הריבית.
בהודעת הפד נמסר כי למרות סימנים להאטה בצמיחה במחצית הראשונה של 2025, שיעור האבטלה נותר נמוך ושוק העבודה האמריקאי נותר איתן. הוועדה ציינה כי האינפלציה עדיין גבוהה במקצת והדגישה את מחויבותה להחזיר אותה ליעד של 2% לצד תמיכה בתעסוקה מרבית. מאז הישיבה הקודמת ביוני לא התקבלו נתונים כלכליים מספקים לשינוי מדיניות ולכן הוחלט להמתין עם הפחתת הריבית.
הפד הבהיר כי אינו ממהר להוריד את הריבית וימשיך להסתמך על נתוני מאקרו, תחזית הכלכלה והערכת סיכונים לפני קבלת החלטה על הצעד הבא ובכך שידר מסר ברור שלא יפעל תחת לחץ פוליטי מצד הנשיא.
ב-EFG צופים שתי הורדות ריבית עד סוף 2025, כאשר המהלך הראשון צפוי כבר בהחלטת ספטמבר, אז יתקבלו נתונים נוספים על השפעת המכסים על מחירים ופעילות כלכלית שעשויים להכריע את החלטת הפד.