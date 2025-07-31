סיכום חודש יולי 2025

בחודש יולי נמשכה המגמה החיובית ושוק המניות הציג עליות שערים. מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.2%, מדד ת"א 90 עלה בשיעור של כ-1.3% ומדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-2.1%. המדדים המובילים שברו את שיאי כל הזמנים ביולי מספר פעמים, לצד שיאים במחזורי המסחר.

הנתונים המאקרו כלכליים מלמדים על משק חזק על אף סביבת אינפלציה גבוהה יחסית. תחזית בנק ישראל צופה צמיחה מואצת בשנת 2026, בשילוב עם ירידה הדרגתית באינפלציה, תהליך הצפוי לאפשר הורדת ריבית מצטברת ב-3 פעימות של 0.25% כל אחת, עד לרמה של 3.75% ברבעון השני של 2026.

בדפוסי הפעילות של המשקיעים השונים בשוק המניות מתחילת המלחמה ועד סוף יולי ניתן לראות כי משקיעי הריטייל הישראלים המשיכו להגדיל את רכישותיהם, ואילו פעילות המשקיעים הזרים הסתכמה במכירת מניות נטו בתקופה זו.

מעניין לציין שהמשקיעים הזרים מתחילת המלחמה ועד סוף יולי רכשו מניות ביטחוניות, ומנגד מכרו מניות מענפי הביומד, הביטוח, הנדל"ן והבנקים.

חודש יולי בלט בהנפקות והקצאות פרטיות של מניות שהסתכמו בכ-2 מיליארד שקל. בחודש זה 3 חברות מניות חדשות ביצעו הנפקה ראשונית לציבור, ומניותיהן של שלושת החברות עלו בחוזקה ביום המסחר הראשון. חברה נוספת ביצעה רישום לראשונה של מניותיה למסחר.

בשווקי איגרות החוב נרשמה מגמה מעורבת, שהסתכמה בצמצום מרווחי הסיכון בין איגרות החוב הקונצרניות לאיגרות החוב הממשלתיות.

התשואה לפדיון של איגרת חוב ממשלתית שקלית ל-10 שנים ירדה משמעותית החודש והיא ממשיכה להיסחר מתחת לתשואה לפדיון של איגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים (במונחי מטבע מקומי). תופעה המלמדת על ירידת הסיכון המיוחס לישראל.

בשוק איגרות החוב הקונצרני - כ-18 מיליארד שקל גויסו ב-63 הנפקות לציבור והקצאות פרטיות.

ארבע חברות איגרות חוב חדשות גייסו סך של כ-1.2 מיליארד שקל.

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים בוצעו רכישות נטו בסך של כ-4.3 מיליארד שקל, זאת בהמשך לרכישות נטו בסכום של כ-3.1 מיליארד שקל בחודש הקודם. בקרנות האקטיביות נרשמו הזרמות של 2.0 מיליארד שקל לקרנות מנייתיות בישראל בהשוואה ל-0.6 מיליארד שקל בחודש הקודם.

המסחר בחודש יולי התאפיין בעליות שערים לצד מחזורי מסחר גבוהים. עליות אלה מהוות המשך לעליות שנרשמו בחודש יוני ברקע המלחמה עם איראן ולאחריה. רמת הסיכון המיוחסת למשק הישראלי פחתה אחרי המלחמה ובאה לידי ביטוי גם בחוסנו של שוק המניות.

בסיכום החודש מדדי הדגל רשמו מגמה חיובית: מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.2%, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-1.3% ומדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-2.1%. נציין כי המדדים המובילים שברו החודש את שיאי כל הזמנים, מדד ת"א-35 שבר את השיא 4 פעמים, מדד ת"א-90 שבר את השיא 6 פעמים, ומדד ת"א 125 שבר את השיא 5 פעמים.

מגמה חיובית, נרשמה גם בשווקי המניות בארה"ב: מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ-0.8%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ-2.6%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-3.7%.

גם בבורסות באירופה נרשמה מגמה חיובית: מדד ה-DAX 40 עלה בשיעור של כ-1.5%, מדד ה-FTSE 100 עלה בשיעור של כ-4.3%, מדד ה-CAC 40 עלה בשיעור של כ-2.6%, ומדד ה-EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-1.7%.

נתוני מאקרו שהתפרסמו החודש:

שוק העבודה:

מספר המשרות הפנויות בחודש יוני עמד על 132,049 בהשוואה ל-140,405 בחודש מאי. הירידה מוסברת בשל המלחמה באיראן. מלחמה זו שלוותה במגבלות חמורות על התכנסות במהלך 12 יום בחודש יוני השפיעה באופן שלילי ומתון יחסית על אומדני הביקוש לעבודה לכלל חודש יוני.

שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה חזר בחודש יוני לעמוד על 2.7% (בהשוואה ל-3.1% בחודש מאי).

גירעון ממשלתי תחת שליטה:

החשב הכללי במשרד האוצר דיווח כי הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו בחודש יוני 2025, עמד על כ-5.0% מהתוצר – רמה דומה לחודש הקודם.

מאידך, שיעור האינפלציה גבוה ובשלב זה הריבית נותרת על כנה:

מדד המחירים לצרכן לחודש יוני עלה בשיעור של כ-0.3%, גבוה מהתחזיות שהיו למדד בטווח של כ-0.1%-0.2%. האינפלציה ב-12 החודשים המסתכמים ביוני 2025 עמדה על כ-3.3%, בהשוואה לכ-3.1% בחודש הקודם.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה החודש להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%. ברקע להחלטת הריבית נמסר כי הפעילות הכלכלית במשק מוסיפה להתאושש בקצב מתון, קצב האינפלציה ירד אך הוא מעל לגבול העליון של היעד, ושוק העבודה עודנו הדוק.

בנק ישראל אופטימי לגבי הצמיחה העתידית והירידה הצפויה באינפלציה שתאפשר הורדת ריבית:

חטיבת המחקר בבנק ישראל פרסמה את התחזית המקרו כלכלית: על פי התחזית, התוצר צפוי לצמוח בשנת 2025 ב-3.3% (בהשוואה ל-3.5% בתחזית הקודמת) ובשנת 2026 ב-4.6% (בהשוואה ל-4.0% בתחזית הקודמת). שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים (המסתיימים ברבעון השני של שנת 2026) צפוי לעמוד על 2.2%. במהלך שנת 2025 הוא צפוי לעמוד על 2.6% (ללא שינוי מהתחזית הקודמת) ובמהלך שנת 2026 על 2.0% (בהשוואה ל-2.2% בתחזית הקודמת). הריבית הממוצעת ברבעון השני של 2026 צפויה לעמוד על 3.75%.

שוק המניות

החודש נרשמו עליות במדדי הדגל של הבורסה, כמצויין לעיל. עליות שערים נרשמו גם במדדים הענפיים, כאשר בלטו: מדד ת"א-ביטוח (10.8%), מדד ת"א-תשתיות אנרגיה (8.8%) ומדד ת"א-טכנולוגיה (4.3%).

המחזור היומי הממוצע בחודש יולי, הסתכם בכ-3.8 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.0 מיליארד שקל ביולי 2024, ובהשוואה לכ-3 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2025.

מנתוני הבורסה עולה כי בחודש יולי משקיעי הריטייל הישראלים (באופן ישיר ובאופן עקיף ע"י מנהלי תיקים ומנהלי קרנות) הגדילו את החשיפה שלהם למניות בת"א וביצעו קניות נטו בהיקף של כ-2.9 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל בחודש יוני. המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך ביצעו קניות נטו בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל, בהמשך לקניות נטו בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל שביצעו בחודש יוני. לעומת זאת, משקיעי חוץ הקטינו את החשיפה שלהם למניות בת"א וביצעו מכירות בהיקף של כ-1 מיליארד שקל, בהמשך למכירות נטו של כ-0.1 מיליארד שקל בחודש יוני.

הטבלה הבאה מציגה את פעילות המשקיעים השונים במניות במיליארדי שקל: