אחרי יום כיווני, קיבלנו שוב יום מעורב של חוסר וודאות בולטת - סקירת בורסות יומית

גם אצלנו, וגם בוול-סטריט, מסתמנת עייפות החומר של הצד החיובי כאשר אין עדיין שכנוע עצמי מספיק בצד השלילי. בהמתנה לנתוני התעסוקה ביום שישי, ואחרי כל הנתונים שהיו השבוע, ראינו ביום חמישי היפוך תוך יומי מעליות לירידות בצורה מהירה. בדרך כלל, זה סימן רע לאופטימיים אבל אין עדיין סיבה ממשית לדאגה

 

 
סקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstimeסקירת בורסות יומית / תמונה: Dreamstime
 
מערכת FUNDER
01/08/2025

קרנות הנאמנות המקומיות

כאשר המדד העיקרי ירד בינונית, המדד של המניות הבינוניות עלה יפה, וכך, תמונת הקרנות היא: חיובי יומי: ת"א 90 ודולר, חיוב חודשי: ביטוח בבלעדיות, חיוב שנתי: בנקים וביטוח. שלילה יומית: בנקים בבלעדיות (!), כאשר זה דומה לחלוטין לשלילה החודשית! שלילה שנתית: דולר והאג"ח שלו.
 

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

שלוש שנים

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

גיוס אחרון

ילין לפידות 30/70

ילין לפידות

-0.13%

0.97%

8.26%

17.28%

24.01%

0.79%

1,351.20

30-Jul

10.09

-23.05

מור 30/70

מור

0.02%

0.99%

9.66%

18.47%

26.74%

0.79%

883.80

31-Jul

6.78

6.83

מור תיק אג"ח + 30%

מור

0.06%

0.71%

9.18%

18.20%

27.02%

0.75%

853.20

31-Jul

11.45

5.23

סיגמא 30/70

סיגמא

0.16%

1.06%

10.14%

20.27%

33.41%

0.79%

750.90

31-Jul

9.13

54.81

אי.בי.אי. 30/70

אי.בי.אי

-0.33%

1.38%

11.28%

21.98%

31.88%

0.89%

733.80

30-Jul

9.61

38.77

פסטרנק שהם 30/70

איילון

0.11%

0.64%

8.59%

19.15%

28.66%

0.78%

693.30

31-Jul

5.37

15.44

מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מיטב

0.19%

0.89%

5.72%

11.30%

25.31%

0.79%

621.60

31-Jul

15.82

-2.39

תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

תמיר פישמן

-0.06%

1.01%

7.10%

15.73%

35.44%

0.69%

591.70

30-Jul

7.43

7.78

מיטב 30/70

מיטב

-0.25%

0.65%

8.87%

17.91%

27.25%

0.79%

574.70

30-Jul

11.60

-1.11

הורייזן 30/70

איילון

0.20%

0.49%

5.62%

12.60%

28.05%

0.90%

466.00

31-Jul

10.91

-23.73

ממוצע טבלה

 

0.00%

0.88%

8.44%

17.29%

28.84%

 

 

 

 

 

ממוצע קטגוריה

 

0.03%

0.88%

8.28%

17.46%

27.48%

 

 

 

 

 

 

מה נאמר ומה נדבר על הקטגוריה הזו: הטווחים הארוכים עדיין מדהימים אבל הטווחים הקצרים מתחילים לגמגם. חודש שלם, והקרן הטובה ביותר בו (אי-בי-אי 30/70) הצליחה להניב רק 1.38% מול הממוצע של הטבלה (0.88%) והממוצע של הקטגוריה (0.88%). יומית, יש בעיה להעריך כי יש 4 קרנות עם עיכוב עדכון. המובילה יומית הינה של הורייזן 30/70 עם 0.20% מול 0.00% ו-0.03%.

מתחילת השנה, אנו חוזרים לאי-בי-אי עם 11.28% מול 8.44% ו-8.28% כאשר גם שנתית הקרן הזו מצליחה להוביל עם 21.98% מול 17.29 ו-17.46%. שלוש שנים אחורה, הקרן העוקבת של תמיר פישמן מצליחה להביא הביתה 35.44% מול 28.84% ו-27.48%. אותה קרן של אי-בי-אי גובה 0.89% כאשר הקרן של הורייזן גובה 0.9% בלי הביצועים של אי-בי-אי. הקרן של ילין לפידות נשארה הגדולה מכולן, עם 1.351 מיליארדי שקלים, וגם נציין שהמגייסת ביותר הייתה זו של סיגמא עם 54.81 מיליוני שקלים.
 

הבורסות

ארה"ב: אחרי היום הרביעי המשמעותי והמאכזב מבחינת מומנטום תנועה, קיבלנו ביום חמישי אוסף של נתונים המראים על התקרבות נוספת למיתון, יחד עם עמידה במקום חיובית של נתוני האבטלה. מדד ה"פיטורים" עלה דרמטית ב-139.8% אבל הבקשות לאבטלה עומדים במקום סביב 218 אלף. איך זה ייתכן? יש המסבירים זאת בכך שהמפוטרים היו במשרות טובות יחסית עם חבילות פיטורין יפות והם אינם רואים צורך כרגע להגיע לבקש דמי אבטלה...

כמו כן, מדד האינפלציה האהוב על הפד (PCE) יצא בדיוק כצפוי: 0.3%. כך שהפד ממשיך לומר: למה להוריד ריבית? נחכה עוד קצת... נתון קצת מדאיג נמצא במלאי הגז, אשר גדל ל-48 מיליארדי יחידות מול צפי של 37. הקטנה כזו של צריכה הינה סימן היכר מובהק לפעילות מתכווצת... בכל מקרה, אחרי פתיחה חיובית, עם שיא, ראינו ביום חמישי את המדד העיקרי חוזר מטה. פעילות תוך יומית כזו, אם תמשיך ותתגשם שוב בשבוע הבא, תהווה טריגר להרבה מאוד שחקני מומנטום לחתוך ולממש רווחים בצורה הרבה יותר אגרסיבית. סיום היום היה כך:
 


תל-אביב: אחרי שהצגנו אתמול את ההבדל בין יום של כיוון כללי ויום של ערבוביה סקטוריאלית, הגיע יום חמישי (31-07), יום המסחר האחרון של חודש יולי, עם ערבוביה לדוגמה. נאמר מיד: חוסר הוודאות שולט ברמה בתחום הגיאו-פוליטי (במיוחד בכל הנוגע לעזה ולקריסה התדמיתית שלנו בעולם כאשר אנו נמצאים כרגע בהמתנה נוספת אחרי החלטות החמאס...), ווול-סטריט משדרת גם היא עייפות חומר סביב השיא, כאשר הפד מתעקש לראות את הכוס המלאה של התוצר ונתוני האבטלה הטובים מול הסימנים המעידים על מיתון שנבנה בחלקים של המשק האמריקאי.

וכך, השוק המקומי שלנו החליט שוב להתמקד בעניינים ובביקושים שנובעים מן הצורך ההשקעתי הרגעי, ולעשות איזונים סקטוריאליים ונקודתיים (ברמת המניות הבודדות). כך קיבלנו ת"א 35 יורד ב-0.49%- מול עלייה של 0.62% בת"א 90, כאשר הבנקים יורדים, הנדל"ן עולה, הפיננסים יורדים, אבל הביומד עולה. לצד כולם, הטכנולוגיה עומדת במקום עם ירידה של 0.02%- סמלית, למרות ההצלחות הגדולות של מטא ומייקרוסופט בארה"ב. נקווה שיגיעו בשורות של הכרעה בשבוע הבא.
 

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-30-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אנו מקווים מאוד שלא נכנסנו לתקופה של "יובש" בשוק ההון. אחרי שראינו מחזורים כלליים גדולים למדי, זה היום השני שאנו עדים למחזורים הרבה יותר נמוכים מהנורמה: 1.270 מיליארדי שקלים בלבד, עבור כל מניות ת"א 35, מול ה-1.5 הצפויים. גם המוסדיים "רגועים" מאוד, עם קניות של 376.3, מכירות של 302.9, ונטו של: 73.4 מיליוני שקלים. נטו חיובי תמיד מצוין. האם יש המתנה דרוכה לשלב הבא של המלחמה? או סתם עייפות ועיכול העליות האחרונות? בכל אופן, המניות שנמכרו הכי הרבה היו מזרחי טפחות (13.2-) והפניקס (14.9-). אלו שנקנו הכי הרבה נטו היו: נובה (16.1) וטבע (55.3).
 

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

 

עולות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה ת"א 90 פי 3

1.88%

איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3

1.77%

איילון אקסטרים דולר פי 3

1.35%

 

עולות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

הראל מחקה ת"א- ביטוח

11.03%

MTF מחקה ת"א - ביטוח

11.03%

אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח

10.99%

 

עולות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

139.75%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

137.54%

אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח

94.48%

 

יורדות יומי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

-1.46%

מיטב בנקים פי 3

-1.42%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

-1.40%

 

יורדות חודשי

שם קרן הנאמנות

שינוי

ברק אולטרה בנקים פי 3

-6.30%

איילון אקסטרים בנקים פי 3

-5.90%

מיטב בנקים פי 3

-5.81%

 

יורדות מתחילת שנה

שם קרן הנאמנות

שינוי

איילון אקסטרים דולר פי 3

-19.76%

קסם אקטיב דולר פי 3

-18.48%

הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

-4.17%

 

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים

 

 

 

ת"א-125

-0.21%

ת"א-35

-0.49%

ת"א-90

0.62%

ת"א גלובל-בלוטק

0.30%

ת"א-SME60

0.15%

ת"א-פיננסים

-0.23%

ת"א-נדל"ן

0.25%

ת"א-מעלה

-0.19%

ת"א-צמיחה

0.48%

ת"א בנקים-5

-0.47%

 

 

ת"א-125

 

 

 

מקס סטוק

3.72%

סלקום

3.69%

שוב אנרגיה

3.08%

בית שמש

3.01%

מיטב השקעות

2.97%

ריטיילורס

2.90%

אל על

2.76%

 

 

מספנות ישראל

-4.30%

איי.סי.אל

-3.01%

דלתא מותגים

-2.72%

אופקו הלת'

-2.54%

פלסאון תעשיות

-2.52%

נייס

-2.45%

וילאר

-2.11%

 

 

ת"א-SME60

 

 

 

מור גמל פנסיה

4.93%

מקס סטוק

3.72%

נאוי

3.45%

דיפלומט אחזקות

3.11%

אקונרג'י

3.10%

מיטב השקעות

2.97%

קסטרו

2.87%

 

 

לוזון קבוצה

-2.84%

פולירם

-2.04%

נובולוג

-1.91%

מניף

-1.90%

שירותי בנק אוטו

-1.82%

בי קומיונקיישנס

-1.69%

אורביט

-1.65%

 

 

ת"א All-Share

 

 

 

שרין טכנו

5.75%

סולרום החז

5.66%

אנלייבקס

5.42%

אורון קבוצה

5.37%

מור גמל פנסיה

4.93%

כלל ביוטכנו

4.76%

ספאנטק

4.59%

 

 

זוז פאוור

-15.85%

אראסאל

-6.51%

סיפיה וויז'ן

-5.41%

מספנות ישראל

-4.30%

רבל

-3.93%

ראלקו

-3.52%

אלמור חשמל

-3.49%

 


תמונה: Dreamstime


