אחרי יום כיווני, קיבלנו שוב יום מעורב של חוסר וודאות בולטת - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

כאשר המדד העיקרי ירד בינונית, המדד של המניות הבינוניות עלה יפה, וכך, תמונת הקרנות היא: חיובי יומי: ת"א 90 ודולר, חיוב חודשי: ביטוח בבלעדיות, חיוב שנתי: בנקים וביטוח. שלילה יומית: בנקים בבלעדיות (!), כאשר זה דומה לחלוטין לשלילה החודשית! שלילה שנתית: דולר והאג"ח שלו.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

מה נאמר ומה נדבר על הקטגוריה הזו: הטווחים הארוכים עדיין מדהימים אבל הטווחים הקצרים מתחילים לגמגם. חודש שלם, והקרן הטובה ביותר בו (אי-בי-אי 30/70) הצליחה להניב רק 1.38% מול הממוצע של הטבלה (0.88%) והממוצע של הקטגוריה (0.88%). יומית, יש בעיה להעריך כי יש 4 קרנות עם עיכוב עדכון. המובילה יומית הינה של הורייזן 30/70 עם 0.20% מול 0.00% ו-0.03%.

מתחילת השנה, אנו חוזרים לאי-בי-אי עם 11.28% מול 8.44% ו-8.28% כאשר גם שנתית הקרן הזו מצליחה להוביל עם 21.98% מול 17.29 ו-17.46%. שלוש שנים אחורה, הקרן העוקבת של תמיר פישמן מצליחה להביא הביתה 35.44% מול 28.84% ו-27.48%. אותה קרן של אי-בי-אי גובה 0.89% כאשר הקרן של הורייזן גובה 0.9% בלי הביצועים של אי-בי-אי. הקרן של ילין לפידות נשארה הגדולה מכולן, עם 1.351 מיליארדי שקלים, וגם נציין שהמגייסת ביותר הייתה זו של סיגמא עם 54.81 מיליוני שקלים.



הבורסות

ארה"ב: אחרי היום הרביעי המשמעותי והמאכזב מבחינת מומנטום תנועה, קיבלנו ביום חמישי אוסף של נתונים המראים על התקרבות נוספת למיתון, יחד עם עמידה במקום חיובית של נתוני האבטלה. מדד ה"פיטורים" עלה דרמטית ב-139.8% אבל הבקשות לאבטלה עומדים במקום סביב 218 אלף. איך זה ייתכן? יש המסבירים זאת בכך שהמפוטרים היו במשרות טובות יחסית עם חבילות פיטורין יפות והם אינם רואים צורך כרגע להגיע לבקש דמי אבטלה...

כמו כן, מדד האינפלציה האהוב על הפד (PCE) יצא בדיוק כצפוי: 0.3%. כך שהפד ממשיך לומר: למה להוריד ריבית? נחכה עוד קצת... נתון קצת מדאיג נמצא במלאי הגז, אשר גדל ל-48 מיליארדי יחידות מול צפי של 37. הקטנה כזו של צריכה הינה סימן היכר מובהק לפעילות מתכווצת... בכל מקרה, אחרי פתיחה חיובית, עם שיא, ראינו ביום חמישי את המדד העיקרי חוזר מטה. פעילות תוך יומית כזו, אם תמשיך ותתגשם שוב בשבוע הבא, תהווה טריגר להרבה מאוד שחקני מומנטום לחתוך ולממש רווחים בצורה הרבה יותר אגרסיבית. סיום היום היה כך:





תל-אביב: אחרי שהצגנו אתמול את ההבדל בין יום של כיוון כללי ויום של ערבוביה סקטוריאלית, הגיע יום חמישי (31-07), יום המסחר האחרון של חודש יולי, עם ערבוביה לדוגמה. נאמר מיד: חוסר הוודאות שולט ברמה בתחום הגיאו-פוליטי (במיוחד בכל הנוגע לעזה ולקריסה התדמיתית שלנו בעולם כאשר אנו נמצאים כרגע בהמתנה נוספת אחרי החלטות החמאס...), ווול-סטריט משדרת גם היא עייפות חומר סביב השיא, כאשר הפד מתעקש לראות את הכוס המלאה של התוצר ונתוני האבטלה הטובים מול הסימנים המעידים על מיתון שנבנה בחלקים של המשק האמריקאי.

וכך, השוק המקומי שלנו החליט שוב להתמקד בעניינים ובביקושים שנובעים מן הצורך ההשקעתי הרגעי, ולעשות איזונים סקטוריאליים ונקודתיים (ברמת המניות הבודדות). כך קיבלנו ת"א 35 יורד ב-0.49%- מול עלייה של 0.62% בת"א 90, כאשר הבנקים יורדים, הנדל"ן עולה, הפיננסים יורדים, אבל הביומד עולה. לצד כולם, הטכנולוגיה עומדת במקום עם ירידה של 0.02%- סמלית, למרות ההצלחות הגדולות של מטא ומייקרוסופט בארה"ב. נקווה שיגיעו בשורות של הכרעה בשבוע הבא.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-30-06-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אנו מקווים מאוד שלא נכנסנו לתקופה של "יובש" בשוק ההון. אחרי שראינו מחזורים כלליים גדולים למדי, זה היום השני שאנו עדים למחזורים הרבה יותר נמוכים מהנורמה: 1.270 מיליארדי שקלים בלבד, עבור כל מניות ת"א 35, מול ה-1.5 הצפויים. גם המוסדיים "רגועים" מאוד, עם קניות של 376.3, מכירות של 302.9, ונטו של: 73.4 מיליוני שקלים. נטו חיובי תמיד מצוין. האם יש המתנה דרוכה לשלב הבא של המלחמה? או סתם עייפות ועיכול העליות האחרונות? בכל אופן, המניות שנמכרו הכי הרבה היו מזרחי טפחות (13.2-) והפניקס (14.9-). אלו שנקנו הכי הרבה נטו היו: נובה (16.1) וטבע (55.3).



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



