מדד S&P500 - ניתוח טכני - הממוצע הנע שנשבר במדד S&P500 בשישי

כאשר התחיל השבוע שעבר, ציינו שזהו שבוע די גורלי עבור השווקים הפיננסיים האמריקאיים. והסיבה לכך הייתה גלויה לעין כול: שבוע שבו נקבל נתונים של תוצר, אינפלציה, תעסוקה, וגם החלטת ריבית (!) שבוע עמוס כזה ב"טריגרים" פוטנציאלים לא ראינו הרבה מאוד זמן... והנה, ככול שהתגלגל לו השבוע, והתקדמו הימים עם הנתונים שלהם, אכזבה קלה אחזה בנו: לא יהיה משהו שישנה את המגמה? או לפחות יעשה שריטה קלה כנף של הסנטימנט החיובי הקיצוני כלפי השוק?

ביום שישי בבוקר, התשובה הייתה עדיין שלילית, כאשר התכוננו לקבל את נתוני התעסוקה הממשלתיים. כידוע, אלו יצאו שליליים במספרים. אבל, במיוחד במהותם: ללא העלייה בנושא גיוס עובדים בתחום הבריאות הציבורית הנתון היה מראה על גריעה של מקומות עבודה ולא יצירה של חדשים. כמו כן, הרוויזיות אחורה הראו שהמספרים הקודמים היו הרבה יותר גרועים ממה שפורסם. בקיצור: אחרי עולם הייצור והשירותים, ואחרי הנתונים סביב הנדל"ן, שוק העבודה מתחיל להיסדק ברצינות.

האם זה הצדיק ירידה של 1.60%- בממד העיקרי (S&P500)? לדעתי לא. אז מדוע זה בכל זאת קרה? התשובה נעוצה במה שקרה יומיים קודם, בהחלטת הריבית של הפד, ובנאומו הניצי של יושב ראש הבנק המרכזי: ג" פאוול. תאמינו לי אם אומר לכם שהוא ידע היטב את מה שיתפרסם ביום שישי, בנוסף לכל הנתונים המורים על מיתון מתעצם בכלכלה האמריקאית. כמו כן, מן ההתפתחויות סביב המכסים, וממה שקורה בהאטה של הצמיחה הגלובלית, ברור שאיומי האינפלציה המחזיקים את הפד עדיין בצד העיקש לא להוריד ריבית, ובכן איומים אלו אינם קיימם או נעלמים מהר מאוד.

וכך, שוקי ההון האמריקאיים עשו 1 ועוד 1: למרות כל הידע הזה, הפד לא הוריד ריבית אלא גם הקצין בראייתו לטווח הקצר. אני הקטן, ודעתנים אחרים, רואים את ההתנהגות הזו כסיבה העיקרית לירידה הקשה של יום שישי. מעין: "הפד כבר לא מגיב ל-Data אלא הפך להיות גוף אידיאולוגי המומרץ גם מענייני יוקרה מול הדחיפות הלא עדינות מצד הנשיא". וזה מטריד מאוד. בכל אופן, הנה הנזק שנגרם, על ידי גרף יומי של המדד:





ביום שישי, המחיר ירד מספיק על מנת לבצע משימה ראשונית אחת: לשבור את הממוצע הנע 20 שלו. אבל, הוא לא הצליח לחצות מטה את קוו המגמה התוחם של העלייה מאז סוף מאי. זה עדיין עומד במקומו, על גבול 2 סטיית תקן מאותו ממוצע נע חשוב מאוד. כמו כן, ראינו פעם ראשונה, אחרי הרבה זמן, האצה בנגזרת השנייה של המומנטום כלפי מטה, לכיוון אזור ה-0. עכשיו, השאלה הגדולה היא זו: האם מדובר באמת בטריגר לתיקון משמעותי שיאריך זמן? ואם כן, כמה יעמיק אותו תיקון?

לגבי השאלה ראשונה אומר שיש לזה סיכוי גדול אבל אנו חייבים לראות המשך לתנועה היומית של יום שישי כדי להיות בטוחים בכך. ולגבי השאלה השנייה שמתי שני סרגלי פיבונצ"י על הגרף: מנקודת ההתחלה של 23-05-2025 ומנקודת ההתחלה של 07-04-2025. נזכיר שתיקון טכני לגיטימי ייעשה בין שליש ושני שליש כאשר ה-50% בעל סיכויים גבוהים. במקרה הראשון, ה-50% עומדים ב-6093 ובמקרה השני ב-5632. כדי שהעניין יחמיר, חייבים לראות בשבוע הבא הגעה של טריגרים נוספים להאצה של השלילה, וזאת על מנת להוריד בצורה מדודה את האופוריה הקיימת כיום. ואם כבר מדברים על הסנטימנט הנה גרף יומי של ה-VIX (מדד הפחד):





בגרף הזה ניתן לראות שיש אכן חיזוק משמעותי בפחד של השחקנים הגדולים (כותבי האופציות). ביום אחד (יום שישי אחרון) הם החליטו לגבות הרב יותר בפרמיה, ועל ידי כך עלתה סטיית התקן הכללית מאזור ה-14.50 הרגוע ועד פאתי 22 שהם הגבול העליון של ה"אירועים המדאיגים הרגילים". כאמור, מעבר מעל 22, משמעותית, בשבוע הבא, יאמר לנו מיד שיש לנו בטווח הקצר מהלך יורד משמעותי יותר מהרגיל. אולי דמוי אפריל 2024 או אולי דמויי 2022... יחד ננצח ובגדול!



תמונה: Dreamstime



