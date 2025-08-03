תיק אישי
עם ביקושים עודפים: אלביט הדמיה גייסה 60 מיליון שקלים באג"ח עם ריבית של 6.99%

הריבית היא נומניאלית ולא צמודה למדד, לחברה פרויקטים בבנייה ובתכנון (עם תחילת בנייה ב-2026) בהיקף כספי של כ-2.8 מיליארד שקלים עם רווח גולמי של 391 מיליון שקלים, ערן מזור, מנכ"ל החברה: "שמחים על הבעת האמון המשמעותית משוק ההון, ממוקדים בהשאת ערך לבעלי המניות"

 

 
ערן מזור, מנכ״ל אלביט, הדמיה קרדיט: ליאת מנדלערן מזור, מנכ״ל אלביט, הדמיה קרדיט: ליאת מנדל
 
מיכאל לוי
03/08/2025

למניינם, אלביט הדמיה, חברת נדל"ן למגורים, הודיעה על השלמת המכרז המוסדי לגיוס של אג"ח מסדרה י'. במסגרת המכרז המוסדי הגיעו ביקושים בהיקף של כ-86 מיליון שקלים, כאשר החברה בחרה לקבל מתוכם 60 מיליון שקלים.

הריבית במכרז נקבעה על ריבית נומינאלית, לא צמודה של 6.99%, בתוספת עמלת התחייבות מוקדמת על סך 0.5% (אשר נפרסת חשבונאית לאורך תקופת חיי האג"ח). גיוס האג"ח צפוי לתמוך בחיזוק בסיס ההון של החברה, לה פרויקטים בבנייה (חלק החברה וחלק השותפים) של 756 יח"ד בהיקף הכנסות צפויות כולל של כ-1.5 מיליארד שקלים.

החברה הודיעה על כך שבמחצית הראשונה של ההשנה רשמה נתוני מכירות (חוזים שנחתמו) בהיקף שיא של 111 יחידות ובהיקף כספי של כ-222 מיליון שקלים. סך כל פרויקטים החברה בהקמה ובתכנון, שעם צפי תחילת בנייה ב-2026 לכל המאוחר הם בהיקף כספי של כ-2.8 מיליארד שקלים עם רווח גולמי מוערך של 391 מיליון שקלים.

ערן מזור, מנכ"ל החברה מסר בהמשך לתוצאות ההנפקה: "אנחנו שמחים לדווח על הבעת האמון המשמעותית של שוק ההון הישראלי בחברה, שמתבטאת בביקושי יתר של עשרות מיליוני שקלים במכרז המוסדי, לצד ריבית אטרקטיבית ביותר באג"ח של החברה. הנהלת החברה ממוקדת בהשאת ערך לבעלי מניותיה באמצעות התמקדות בפיתוח מואץ של פעילות החברה".

