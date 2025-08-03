ניר קונר מונה סמנכ"ל מערכות מידע בקבוצת קלי

ניר קונר מונה לסמנכ"ל מערכות מידע בקבוצת קלי, קבוצת הפיננסים העצמאית הגדולה בישראל. במסגרת תפקידו, יהיה אמון על כלל מערכות המידע של הארגון ועל הטמעת חדשנות טכנולוגית, לרבות כלי בינה מלאכותית.
קונר (48) מביא עימו ניסיון עשיר בניהול מערכות מידע בארגונים גדולים ובענף הפיננסים. בתפקידו האחרון שימש מנהל אגף מערכות מידע בנת"ע (2022-2025) ולפני כן שימש מנהל חטיבת טכנולוגיות דיגיטליות ומידע וממונה על הגנת הסייבר ברשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון ומנהל אגף מערכות מידע ומיחשוב במרכז הרפואי ברזילי באשקלון. הוא בעל MBA במינהל עסקים עם התמחות במימון מאונ' בר אילן ותואר ראשון בהנדסת תוכנה מהמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
אביבית בנדר, מנכ"לית קבוצת קלי, אמרה: "המחויבות של קבוצת קלי למתן שירות מקצועי ואיכותי ברמה הגבוהה ביותר באה לידי ביטוי גם בהשקעה מתמדת במערכות ובפתרונות טכנולוגיים. קלי שמה לה למטרה לספק ללקוחותיה פתרונות מתקדמים ברמה הגבוהה ביותר. ניר מביא איתו ניסיון וראייה אסטרטגית – שילוב שיחזק את תשתיות הדאטה והטכנולוגיה של קלי, עם דגש על אוטומציה ושיפור חוויית לקוח".
קבוצת קלי, שהוקמה על ידי מנחם קלי לפני 55 שנים, עוסקת בתחום הפיננסים ונחשבת לאחד השחקנים הבולטים בתחום ההסדרים הפנסיוניים. קלי פועלת בין השאר בתחומי ההשקעות, ביטוח פנסיוני וביטוחי בריאות. סך הנכסים של לקוחותיה נאמד ב-31 מיליארד שקל.