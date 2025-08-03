כנפיים אחזקות מודיעה על פטירתו של מר דוד (דדי) בורוביץ ז״ל, מבעלי השליטה בחברה וממייסדיה

כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים", ת"א: כנפים; KNFM), מודיעה בצער רב ובכאב גדול על פטירתו, ביום 2 באוגוסט 2025, של מר דוד (דדי) בורוביץ, מבעלי השליטה בחברה, ממייסדיה ומי שכיהן שנים רבות בתפקידי מפתח בחברה, כשהוא בן 84 במותו.
מר בורוביץ המנוח היה נשוי לתמר מוזס-בורוביץ, גם היא מבעלי השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון כיום, ואביו של מר נמרוד בורוביץ, סגן יו"ר דירקטוריון החברה.
לאחר שיתקבלו החלטות בעניין עיזבונו של מר בורוביץ המנוח, תעדכן החברה ביחס להחזקותיו במניות החברה (מניותיו כאמור מוחזקות באמצעות חברת בי אמ ג'י (בורוביץ מוזס גרופ) בע"מ, שהייתה בבעלותו המלאה).
דירקטוריון החברה והנהלתה ועובדי הקבוצה כולה כואבים את לכתו ומשתתפים בצער המשפחה.