תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

כנפיים אחזקות מודיעה על פטירתו של מר דוד (דדי) בורוביץ ז״ל, מבעלי השליטה בחברה וממייסדיה

 

 
כנפיים אחזקות מודיעה על פטירתו של מר דוד (דדי) בורוביץ ז״ל / Image-by-Pixabayכנפיים אחזקות מודיעה על פטירתו של מר דוד (דדי) בורוביץ ז״ל / Image-by-Pixabay
 
עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/08/2025

כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים", ת"א: כנפים; KNFM), מודיעה בצער רב ובכאב גדול על פטירתו, ביום 2 באוגוסט 2025, של מר דוד (דדי) בורוביץ, מבעלי השליטה בחברה, ממייסדיה ומי שכיהן שנים רבות בתפקידי מפתח בחברה, כשהוא בן 84 במותו.

מר בורוביץ המנוח היה נשוי לתמר מוזס-בורוביץ, גם היא מבעלי השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון כיום, ואביו של מר נמרוד בורוביץ, סגן יו"ר דירקטוריון החברה.

לאחר שיתקבלו החלטות בעניין עיזבונו של מר בורוביץ המנוח, תעדכן החברה ביחס להחזקותיו במניות החברה (מניותיו כאמור מוחזקות באמצעות חברת בי אמ ג'י (בורוביץ מוזס גרופ) בע"מ, שהייתה בבעלותו המלאה).

דירקטוריון החברה והנהלתה ועובדי הקבוצה כולה כואבים את לכתו ומשתתפים בצער המשפחה.

x