פיטורים בוול סטריט



ה- 1/8/2025 היה יום עסוק בוול סטריט. יום לאחר החלטת הריבית שנשארה ברמתה, הפתיעו נתוני תעסוקה רעים, וולסטריט צללה והתקבלה הודעת התפטרות.

תפקידה של אדריאנה קוגלר (Adriana D. Kugler) היה:

תפקיד בפדרל ריזרב (Federal Reserve)

קוגלר כיהנה כחברת מועצת המושלים (Governor of the Board of Governors of the Federal Reserve System) מאז ספטמבר 2023, מינוי על ידי הנשיא ג’ו ביידן.

כחברת מועצה, הייתה לה זכות הצבעה בהחלטות הריבית וקביעת המדיניות הפיננסית בארה”ב, וכללה גם השתתפות בוועדות חשובות כגון ה FOMC וגם תפקידים בנושאי יציבות פיננסית ופיקוח על הבנקים.

עם מינויה, הייתה הראשונה ממוצא היספני שמכהנת בתפקיד זה בפדרל ריזרב.

התפטרות וחשיבותה

קוגלר התפטרה מוקדם מהצפוי - תפקידה היה אמור להסתיים בינואר 2026, אך היא הודיעה כי תעזוב ב־8 באוגוסט 2025.

עזיבתה יצרה מקום פנוי במועצת המושלים של הפדרל ריזרב, שעליו טראמפ יכול למנות מינוי חדש במהירות יחסית מהלך שיכול לשנות את המאזן המרכזי בהחלטות קביעת הריבית ולעזור לנשיא טראמפ לקדם שינוי מדיניות מוניטרית והורדת ריבית, כפי שהוא דורש.

הקשר למינוי קוגלר והסבר תהליך

מרגע שעזיבתה של קוגלר נכנסה לתוקף (8 באוגוסט 2025), טראמפ מקבל הזדמנות להציע למועמד אחד גם למשרה של מושל וגם למושב עתידי כנשיא הפד - כך היורש של קוגלר יכול להיות מועמד להחליף את Jerome Powell כאשר כהונתו מסתיימת במאי 2026.

ההחלטה אם להעלות את המועמד הישר לתפקיד יו”ר או רק למושבות תלויה גם בתמיכת הסנאט ובגיבוש דעת הקהל.

מה טראמפ אמר בעצמו?

ביולי 2025 טראמפ הודיע כי יש לו “שניים או שלושה מועמדים מובילים” לתפקיד יו”ר הפד הבא - אך לא חשף שמות מפורשים.

לפי הדיווחים, הוא שקל במיוחד את:

Kevin Warsh

לשעבר מושל בפדרל ריזרב בין 2006–2011.

מבקר אקטיבי של מדיניות פאוול ותומך נחרץ בהורדת ריבית - נחשב כסיכוי עיקרי ושבחים מצד טראמפ.

Kevin Hassett

יועץ כלכלי בכיר בבית הלבן שהביע תמיכה במדיניות ריבית נמוכה.

נחשב מועמד מנוסה אך ייתכן שיתקשה באישור הסנאט בגלל קשריו הפוליטיים.

Scott Bessent

שר האוצר הנוכחי (Treasury Secretary) מוביל תחזיות של הורדת ריבית.

לרוב נחשב מועדף בסביבות השוק ההון אך ייתכן שיוחלט להשאירו בתפקידו הנוכחי.

Christopher Waller

מושל פעיל כיום בפד -

לא פוליטי מדי, מזוהה עם איזון ומוכנות לתמוך בתנועות ריבית גבוליות לטובת השוק.

מקבל תמיכה ניכרת בשוק ההון.

עם ההודעה על התפטרותה של קוגלר, טראמפ הביע שמחה על הזדמנות מלאה למנות מועמד משלו למועצת המושלים ולהשפיע על הנהגת הפד – כולל על מי שיועד להחליף של Powell בעתיד.

השלכה אסטרטגית

טראמפ רואה במינוי (כמו Warsh, Hassett או Bessent) הזדמנות לצייד את הפד בקולות התומכים בשינוי מדיניות מוניטרית חדה, בעיקר הורדה של הריבית שנמשכת על ידו מאז כהונתו הראשונה.

ייתכן שהוא ימנה מועמד לתפקיד מושל הפד תחילה, ובמיוחד כזה שיוכל להיות יורש טבעי של Jerome Powell כשהכהונה שלו מסתיימת ביוני־מאי 2026.



