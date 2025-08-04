בזן נכנסת לתחום הפקת הנפט בהשקעה של 100 מיליון דולר

קבוצת בזן מודיעה על כניסה ראשונה לתחום הפקת נפט באמצעות הקמת שותפות ייעודית והשקעה של 100 מיליון דולר תמורת 52% מתאגיד המחזיק בתגליות נפט ורשיונות להפקת נפט מול חופי מדינת לואיזיאנה בארה"ב (מפרץ אמריקה), לצד יכולות מוכחות של גילוי ופיתוח עתודות נפט.

המהלך האסטרטגי מבטא הרחבה משמעותית של תחומי הפעילות של החברה, מהתמקדות בזיקוק נפט בלבד (נקרא Downstream) לעולמות הפקת הנפט (Upstream), צעד שמספק לה יכולת שליטה רחבה יותר בשרשרת הערך – מבאר הנפט ועד לתוצרי הדלק הסופיים, לפולימרים ולמוצרים הארומטים.

השותפות במיזמי קידוח ופיתוח תספק לבזן יתרונות אסטרטגיים ארוכי טווח, בהם גישה לאספקת נפט גולמי, והרחבת מקורות צמיחה עתידיים. צעד זה מהווה אבן דרך משמעותית בתוכנית האסטרטגית המעודכנת של הקבוצה להשגת סינרגיה נוספת בשרשרת הערך בתחום הנפט.

במסגרת המהלך, בזן הקימה שותפות בארה"ב בשם Eneregil ב-100% שליטה שלה, ותמורת 100 מיליון דולר Energil תחזיק ב-52% מחברת Cantium (קנטיום). השותפה המרכזית של בזן בחברת קנטיום תהיה קרן ההשקעות קומיוניטי של ג'רמי בלנק, המחזיקה כ-6.78% מבזן. שווי הפעילות מתומחר לפי שווי של 275 מיליון דולר המהווה מכפיל של כ-1.2 על ה-EBITDA הצפוי לשנת 2025 (220 – 230 מיליון דולר). הרווח הנקי בשנת 2024 עמד על כ-158 מיליון דולר.

יו"ר בזן, משה קפלינסקי: "מדובר בצעד פורץ דרך המהווה אבן דרך משמעותית מבחינת החברה. הכניסה לתחום הפקת הנפט תאפשר לנו לבנות שרשרת ערך אחת – מהבאר ועד לתוצר הסופי – ולהבטיח גמישות ואיתנות עסקית. מנקודת מבט לאומית, היכולות הנוספות והחדשות של בזן מהוות בסיס לפעילות לשמירת הרציפות האנרגטית גם באירועי משבר עתידיים".

מנכ"ל בזן, אסף אלמגור: "קבוצת בזן נכנסת לתחום חדש, בטריטוריה חדשה. אנו עושים את המהלך עם חברת קנטיום, בעלת יכולות מוכחות בחיפושי נפט ובהפקתו עם צוות ניהולי ומקצועי בעל נסיון רב. אנו גאים מאוד במהלך ומאמינים בתרומה שלו ליציבות הקבוצה לשנים רבות".



להלן נתונים פיננסיים עיקריים של קנטיום:

בהתאם למידע שבידי החברה, להלן נתונים מאזניים (במיליוני דולר):