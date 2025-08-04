אנרג׳יקס מדווחת על קבלת אישורי חיבור לרשת החשמל בפולין

לחברה אישורי חיבור לרשת החשמל ביחס לפרויקטים בייזום בפולין, בשנים 2026-2031 בהספק כולל של כ- 1.35GW מתוכם כ- 880MW למתקני רוח, כ- 230MWp למתקנים פוטו-וולטאים וכ- 240M למתקני אגירה.
בהמשך לדיווחיה של החברה בדוחותיה הכספיים, בקשר עם פעילותה של החברה (באמצעות חברות בנות בפולין בבעלותה המלאה), לקבלת אישורי חיבור לרשת החשמל אשר הנם קריטיים לצורך פיתוח וקידום צבר הפרויקטים של החברה בייזום, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 31 ביולי 2025, התקבלו אישורי חיבור לרשת עבור פיתוח וחיבורם לרשת של פרויקטים חדשים של החברה בפולין בהספק של 840MW, וביחד עם אישורי חיבור קודמים שהחברה קבלה בחודש יולי 2025 כ-1GW ("אישורי חיבור חדשים").
בהתאם, לתאריך הדיווח, לחברה אישורי חיבור לרשת החשמל ביחס לפרויקטים בייזום בפולין, בשנים שבין 2026-2031, בהספק כולל של כ-1.35GW - מתוכם כ-880MW למתקני רוח, כ-230MWp למתקנים פוטו-וולטאיים וכ-240MW למתקני אגירה. בנוסף, לחברה בקשות נוספות שהגישה לקבלת אישור חיבור פרויקטים לרשת החשמל בהספק של מעל 2GW אשר טרם קבלו התייחסות ממנהל רשת החשמל הפולני.
יצויין כי אישורי החיבור לרשת מהווים כיום את צוואר הבקבוק והמכשול העיקרי לקידום פרויקטים חדשים לייצור חשמל בפולין, וקבלתם מפחיתה משמעותית את הסיכון היזמי הנלווה לפרויקטים המצויים בשלבי פיתוח שונים וכן פרויקטים עתידיים שהחברה עשויה לרכוש.
לפרטים נוספים אודות פעילותה של החברה בפולין ראה סעיף 4.1 לדוח הדירקטוריון לדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2025, שפורסמו ביום 12 במאי 2025, אסמכתא מספר 2025-01-032972, וסעיף 7 לפרק א' לדוח השנתי של החברה לשנת 2024 מיום 3 במרץ, 2025 (אסמכתא 2025-01-014025), כפי שתוקן ביום 9 במרץ 2025 (אסמכתא: 2025-01-015516).
יובהר, כי המידע לעיל בכל הנוגע לפיתוח פרויקטים, היקפם הכולל, עצם הקמתם והגעה לכדי חיבורם לרשת החשמל (לרבות מועד חיבורם לרשת) הנם אירועים עתידיים שאינם בשליטת החברה וכי בשלב זה אין כל וודאות כי ניתן יהיה להשלימם, לרבות בהתאם למתואר לעיל. מידע זה הנו בבחינת מידע צופה פני עתיד על פי סעיף 32 א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, המבוסס על תכניותיה העסקיות של החברה והערכותיה נכון למועד זה, שהתממשותו אינה ודאית ואינו בשליטתה של החברה. מידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, הן ביחס לתחזיות החברה והן ביחס להנחות העבודה וזאת בין היתר עקב החלטות גופים רגולטורים בפולין, קבלת אישורים הנדרשים לפרויקטים, מצב השוק וגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה כמפורט בסעיף 32 לפרק א' לדוח השנתי.