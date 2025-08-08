מיכמן מימון - אבי סוויסה, לשעבר ראש ענף נדל"ן בחטיבה העסקית בבנק לאומי, מונה להוביל את הפעילות החדשה

אבי סוויסה, לשעבר ראש ענף נדל"ן בחטיבה העסקית בבנק לאומי, מונה להוביל את הפעילות החדשה.
מיכמן מחזקת את שדרת ההנהלה כחלק מהיערכות החברה לצמיחה וכניסה לתחומים חדשים.
לאחרונה מונתה שירן תמר-אזולאי כמנכ"לית חברה בת ואמונה על ביסוס מנועי הצמיחה העתידיים.
מיכמן מימון, המעניקה פתרונות מימון ליזמי נדל"ן למגורים ומימון בעלי שליטה בחברות ציבוריות, מודיעה היום על כניסה לתחום פעילות ליווי פיננסי לנדל״ן. זאת במסגרת יישום החלטת הדירקטוריון להרחבת פעילותה להבטחת צמיחתה ארוכת הטווח.
אבי סוויסה, לשעבר ראש ענף נדל"ן Middle Market בחטיבה העסקית בבנק לאומי, יוביל את פעילות מימון הנדל״ן במיכמן ומונה לחבר הנהלה ולסמנכ״ל ליווי ומימון נדל״ן. המינוי מהווה חלק ממהלך אסטרטגי להרחבת תחומי הפעילות של החברה כחלק מתפיסת One Stop Shop, וזאת בהמשך לשורת מינויים נוספים שבוצעו בחודשים האחרונים.
במסגרת הכניסה לתחום הליווי, מיכמן תתמקד בליווי בנייה עם דגש על פרויקטים למגורים. במקביל, החברה תרחיב את פעילותה בתחום האקוויטי והשלמת ההון, לרבות עסקאות השתתפות ברווחים בקרקעות ובפרויקטים. מהלך זה משתלב באסטרטגיה של מיכמן להרחבת פעילותה ולהעמקת סל השירותים שהיא מציעה ליזמי נדל"ן, תוך מתן פתרון פיננסי כולל – גם בעסקאות נדל"ן מורכבות. בכך ממשיכה החברה לבסס את מעמדה כשחקנית מרכזית בענף המימון העסקי בישראל.
אבי סוויסה, בן 43, בעל ניסיון עשיר של כ-20 שנה בעולם הבנקאות, המימון והנדל״ן. אבי החל את דרכו בתחום האשראי לנדל״ן בבנק לאומי, שם התקדם מתפקידי אנליסט וקצין אשראי לתפקידי ניהול בכירים בחטיבה העסקית. לאורך השנים ניהל מספר צוותים של מנהלי לקוחות ואנליסטים, וניהל מאות עסקאות מורכבות – החל ממימון קרקעות וליווי פרויקטים למגורים, כולל התחדשות עירונית, ועד לנדל״ן מניב ומסחרי בהיקפים של מליארדי שקלים. אבי נטל חלק מרכזי בהקמת היחידה לליווי נדל״ן במערך המסחרי של החטיבה העסקית שהתמחתה בליווי ומימון נדל״ן בסגמנט ה- Middle Marketוהפכה בתוך זמן קצר לגורם משמעותי בשוק. אבי הוא דמות מקצועית מוערכת בענף, עם מומחיות בבניית פתרונות מימון מותאמים, ניהול מו״מ מורכב והובלת תהליכים אסטרטגיים, שהביאו לצמיחה עסקית ולהישגים יוצאי דופן. בנוסף, לאורך השנים אבי שימש עוגן מקצועי בהכשרות ובפיתוח כלים פיננסיים חדשניים וזכה להוקרה והצטיינות על תרומתו המשמעותית.
דורון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה ויניב ביטון, מנכ"ל החברה, מסרו: "המהלך להקמת מערך הליווי הפיננסי לנדל״ן משקף את האסטרטגיה שלנו להעמיק את תחומי הפעילות של מיכמן ולהתרחב לשווקים נוספים. מינויו של אבי סוויסה, מהבכירים והמנוסים בענף, מבטיח שהכניסה לתחום תיעשה ברמה הגבוהה ביותר, עם ראייה מקצועית רחבה, חיתום איכותי ויכולת מוכחת לייצר צמיחה וללוות עסקאות מורכבות. יחד עם אבי וצוותו נמשיך להרחיב את סל השירותים שלנו ולייצר ערך משמעותי ליזמים, ללקוחותינו ולבעלי המניות".
אבי סוויסה, סמנכ״ל ליווי ומימון נדל״ן: "אני נרגש להצטרף למיכמן ולזכות בהזדמנות להוביל את תחום המימון לנדל״ן, תחום בעל חשיבות עצומה ליזמים ולשוק כולו. מיכמן היא קבוצה חזקה ודינמית, שמביאה גישה חדשנית וגמישה לעולמות המימון, ואני מאמין שהרחבת הפעילות לתחום זה תאפשר לנו להעניק ללקוחות מעטפת רחבה ומקצועית במיוחד. יחד עם הנהלת הקבוצה והצוותים המקצועיים, נבנה פעילות איכותית שתעמיק את הנוכחות של מיכמן בענף ותבסס אותה כשחקנית מובילה גם בתחום הליווי ומימון לנדל״ן".
לאחרונה מיכמן הודיעה על מינוין של שתי סמנכ"ליות חדשות וחברות הנהלה לשדרה הניהולית:
הדר זמיר מונתה לסמנכ"לית כספים ושירן תמר אזולאי מכהנת כסמנכ"לית בחברה וכמנכ"לית חברה בת שאמונה על קידום שיתופי פעולה, פתיחת תחומי פעילות חדשים וביסוס מנועי צמיחה נוספים.