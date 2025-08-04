מיה דיינמיקס מדווחת על הזמנת כלים ראשונים על ידי משטרת ישראל לפיילוט

החברה מתכבדת לעדכן כי חברת הבת, מיה דיינמיקס בע"מ, הנמצאת בבעלות מלאה של החברה ומהווה את עיקר פעילותה (להלן: "חברת הבת"), הודיעה כי המפיץ המקומי של חברת הבת בישראל – מאיר יוטיליטיז מקבוצת מאיר, יבואנית וולו והונדה – קיבל הזמנה ממשטרת ישראל למספר יחידות של רכב מיה Four X4. ההזמנה, אשר מיועדת ליחידה מבצעית של המשטרה ונועדה לצרכי פיילוט מבצעי.
הזמנה זו מהווה אבן דרך אסטרטגית בחדירת חברת הבת לשוק הביטחון והאכיפה המקומי, ומתווספת להתפתחויות מקבילות בזירה הבינלאומית, לרבות הזמנות על ידי משטרת מיאמי ויחידות עילית בצה"ל.
בשונה מהייעוד הבלעדי לשוק התחבורה הציבורית העירונית, חברת הבת פועלת מזה תקופה להרחבת פעילותה באופן יזום וממוקד גם לסגמנט הביטחוני העירוני (במקביל להתרחבות בסגמנט העירוני) – סגמנט בעל פוטנציאל גידול מסחרי וטכנולוגי משמעותי. פעילות זו כוללת התאמות ייעודיות לכלי הרכב לצרכים מבצעיים של כוחות אכיפה וביטחון, תוך שימת דגש על יכולת תמרון מהירה, יציבות בתנאי שטח ופתרונות טכנולוגיים חכמים לסביבה אורבנית מורכבת.
החברה רואה בכניסה לשוק זה מהלך אסטרטגי ארוך טווח אשר צפוי לתרום למיצובה כשותף טכנולוגי מרכזי לגופי ביטחון עירוניים. הצלחת הפיילוט עשויה להוות בסיס להזמנות נוספות ולהתרחבות מסחרית בשוק הישראלי והבינלאומי.
מידע צופה פני עתיד: האמור בדוח זה לעיל, לרבות בקשר עם ביצוע הפיילוט על ידי משטרת ישראל, הערכות החברה בדבר הצלחת הפיילוט וההשלכות המסחריות שלו, התמקדות אסטרטגית בסגמנט הבטחון העירוני וההערכות בדבר הזמנות נוספות והרחבת הפעילות בשוק הבטחון הישראלי, מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, המבוסס על הערכות ומידע הקיים בידי החברה למועד דוח זה, אשר אין וודאות בהתממשותו, כולו או חלקו ו/או העשוי להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנחזה וזאת, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטתה המלאה של החברה, כגון תוצאות הפיילוט ושביעות רצון משטרת ישראל, שינויים בתקציבי הרכש של גופי הבטחון, דרישות טכניות נוספות, תחרות מצד ספקים אחרים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.