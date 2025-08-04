טבע מרחיבה את ייצור אקמול

החומר הפעיל באקמול - פרצטמול - נותר ללא כל שינוי.
המחיר לקפליה ביחס לאריזה נותר זהה.
חברת טבע ישראל מודיעה היום (4/8/25) על הרחבת ייצור סדרת אקמול למפעל טבע בגרמניה (ULM) – המפעל המרכזי, הגדול והמוביל של טבע לייצור טבליות וקפליות. מדובר במפעל מתקדם, הנחשב לאחד החדשניים והמובילים מסוגו בתחום, המספק תרופות למדינות רבות באירופה.
המהלך נעשה כחלק מתהליך גלובלי שמובילה החברה, במסגרתו מתבצע ריכוז התמחויות וייעול תהליכי ייצור, במטרה להציע לצרכנים בישראל מוצר איכותי ואחיד עם שוקי אירופה.
בשלב זה המעבר כולל את המוצרים הבאים:
אקמול 14 קפליות – יוחלף באריזת 10 קפליות.
אקמול 21 קפליות – יוחלף באריזת 30 קפליות.
במסגרת השינוי, הבליסטר השקוף שהכיל עד כה 7 קפליות או 10 קפליות יוחלף בבליסטר אטום המכיל 10 קפליות.
לוח הזמנים לשינוי:
אקמול 30 (המחליף את אקמול 21) יוצע למכירה בישראל החל מחודש ספטמבר.
אקמול 10 (המחליף את אקמול 14) יוצע למכירה בישראל לקראת ספטמבר- אוקטובר.
יתר מוצרי סדרת הבסיס של אקמול – אקמול 20 טבליות, אקמול 50 קפליות בבקבוק ואקמול 16 קפליות בבקבוק – יעברו גם הם לייצור במפעל טבע ב-Ulm בחודשים הקרובים.
אקמול פוקוס, אקמול צינון ושפעת ואקמולי פורטה ימשיכו להיות מיוצרים בישראל.
אבקמול (ילדים ומבוגרים) ואקמול ליקוויג'ל ללא כל שינוי.