טקטונה מגייסת כ-30.5 מיליון שקל בהקצאה פרטית

יריב גילת, יו"ר טקטונה: "שמח מאוד על האמון שמביעים משקיעים בקנה המידה של אלכס רבינוביץ וברק קפיטל בפעילות החברה ובפוטנציאל הצמיחה שלה בייחוד על רקע הפעולות והעסקאות האחרונות עליהן דיווחנו. ההשקעה מגיעה בתזמון מצוין גם על רקע ההסדרות הרגולטוריות שעובר התחום בעולם. אני בטוח ששיתוף הפעולה עם אלכס ביחד עם הנהלת החברה וחברי הדירקטוריון יסייע לנו להמשיך לקדם את פעילות החברה תוך חיזוק והרחבת תחומי הפעילות שלנו"

אלכס רבינוביץ, שהוביל את הגיוס, ציין: ״אני רואה בטקטונה את אחת ההזדמנויות האסטרטגיות המשמעותיות ביותר בישראל כיום – גוף עם תשתית אמינה, רישוי מוסדי, הנהלה מנוסה ושוק עולמי שנמצא בתהליך שינוי עמוק. ביטקוין ואיתריום ממשיכים לבסס את מעמדם ככלים פיננסיים יעילים ולגיטימיים, וטקטונה נמצאת בעמדה מצוינת להוביל את התחום בצורה אחראית וארוכת טווח״

טקטונה, החברה הציבורית הגדולה בישראל הפועלת בתחום הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים, מודיעה היום על גיוס הון בהיקף של כ-30.5 מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית של מניות ואופציות לקבוצת משקיעים אסטרטגיים. בין המשקיעים: איש העסקים אלכס רבינוביץ, חברת ברק קפיטל בניהולו של המייסד אייל בקשי, וכן יו"ר טקטונה יריב גילת ובעל המניות ירון יעקובי. ההקצאה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות ולהיתרים הרגולטוריים הנדרשים.

במסגרת ההקצאה, ישקיע אלכס רבינוביץ כ-15 מיליון שקל בשני שלבים, ובסיומם יחזיק בכ-15.1% מהון המניות של טקטונה. יתרת הסכום תושקע על ידי ברק קפיטל (כ-7.5 מיליון שקל), גילת (אשר ישאר בעל המניות הגדול בחברה ישקיע כ-5.3 מיליון שקל) ויעקובי (כ-2.7 מיליון שקל) .

בתמורה ל-3.3 ש"ח, טקטונה תקצה למשקיעים מניה ואופציה (במחיר מימוש של 4.1 ש"ח). האופציות יהיו בתוקף ל-18 חודשים ובמידה וימומשו, תמורת הגיוס תגיע לכ-68.5 מיל' ש"ח.

המהלך מבוצע על רקע התפתחויות רגולטוריות משמעותיות בארה״ב, אשר מקודמות בידי ממשל טראמפ מאז כניסתו המחודשת לבית הלבן. הרגולציות החדשות תורמות להכרה הולכת וגדלה בביטקוין ואיתריום כנכסים לגיטימיים לשמירת ערך, תוך עידוד השקעות מוסדיות.

מגמה זו באה לידי ביטוי בשילובם של גופי ענק דוגמת BlackRock, Fidelity ו־ARK Invest בשוק הביטקוין והאיתריום, ובכך שהיום למעלה מ־200 חברות ציבוריות אמריקאיות מצהירות על מדיניות השקעה בביטקוין ובאיתריום. ככל שמתפתחת טכנולוגית ה -AI, השוק הפיננסי העולמי ממשיך לנוע לעבר כלכלה מבוזרת, בה ביטקוין ואיתריום תופסים מקום הולך וגדל ככלי מרכזי לשמירת ערך.

הגיוס ישמש את החברה להעמקת הפעילות מול גופים מוסדיים, פיתוח תשתיות אחסון והגנה לנכסי דיגיטל, והרחבת מערך השירותים הפיננסיים בעולם הביטקוין והקריפטו.

גיוס ההון נעשה ברקע של מהלכי התרחבות משמעותיים בטקטונה, הכוללים את רכישת השליטה בפלטפורמת Mirrorly (קופי טריידינג בנכסים דיגיטליים) והקמתה של חברה ייעודית עם פיור קפיטל לניהול וליווי נכסים קריפטוגרפיים (Treasury Management). בנוסף, טקטונה מחזיקה, באמצעות חברה בת, ברישיון למתן שירותים בנכס פיננסי מורחב מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. כמו כן, טקטונה מחזיקה בכ-41% ממניות הוריזון נכסים דיגיטליים מבית אלטשולר-שחם אשר פעילותה גדלה משמעותית במהלך שנת 2024.

ההשקעה תאפשר לטקטונה להמשיך בפיתוח עסקיה, לחזק את שיתוף הפעולה עם פאלוולט, לקדם את תחום פעילות ה-Treasury Management, לרכוש נכסים קריפטוגרפיים ולבסס את חוסנה הפיננסי.

את טקטונה ייצגו בעסקה עו"ד דני מרקוביץ, ראש מחלקת שוק ההון של משרד עמית פולק מטלון, ועו"ד תמיר יניב.