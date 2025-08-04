קריסת הימור המכסים

הלם של מכסים מכה בשווייץ אך עדיין קיים סיכוי להסכם

הלם מכסים בשיעור של 39% מכה ביצואנים השווייצרים אך אין מקום לפאניקה, מכיוון שהסיכוי להסכם עדיין קיים. הפגיעה צפויה להיות מורגשת בטווח הקצר ולכן יש לנהוג באיפוק לפני חזרה לפעולת סחר.

ארצות הברית הטילה מכסים גורפים בשיעור של 39% על סחורות שווייצריות שייכנסו לתוקף ב־7 באוגוסט, לאחר ששיחות הסחר קרסו ממש לפני מועד היעד של ה-1 באוגוסט. אף שהצעדים אינם כוללים בשלב זה את מגזר הפארמה, מדובר במכה משמעותית ליצואנים שווייצריים במיוחד בתחומי השעונים, המכונות והכלים המדויקים- מה שמציב את שווייץ בין שותפות הסחר שהופנו אליהן הסנקציות החריפות ביותר מצד ארצות הברית.

ובכל זאת, לא סביר שזהו נתק סופי. שני הצדדים ממשיכים להיות מעורבים ונותרה האפשרות להגעה לפתרון מוסכם, בדומה למסגרת שנקבעה מול האיחוד האירופי.

עבור משקיעים בנכסים שווייצריים, זהו רגע לאיפוק ולא לפעולה. הפגיעה בשוק צפויה להיות מרוכזת בתחילתה, עם תנודתיות גבוהה ככל שהשווקים ינסו לעכל את השלכות הצעד. מומלץ להימנע מהקצאת מזומנים בשלב זה. לפני שחוזרים לשוק יש מצד אחד להמתין לסימנים של עיוות קיצוני או כניעה, או לסימנים לפתרון מיידי מצד שני.

חולשת ה־ CHFתמתן חלק מהשפעת הפגיעה על הרווחיות, והבנק המרכזי של שווייץ עשוי להגיב בצעדי הקלה נוספים במידת הצורך. בינתיים, מומלץ לעקוב אחר רשימת מניות איכותיות- במיוחד במגזרי הפיננסים, התעשייה, והיצוא באירופה ובאסיה. הזדמנויות עוד יגיעו, אך לא כולן בבת אחת.

כריסטיאן גאטיקר, ראש מחלקת מחקר, יוליוס בר



שווייץ: הפתעת מכסים שלילית ביום העצמאות הלאומי

ארצות הברית הטילה על שווייץ מכס בשיעור של 39%. צעד זה מציב את שווייץ כאחת מהמדינות המתמודדות עם שיעורי המכס ה'הדדיים' הגבוהים ביותר בעולם. המכס צפוי להיכנס לתוקף ב־7 באוגוסט, מה שמשאיר לממשלת שווייץ שבוע אחד בלבד לנהל משא ומתן על הסכם סחר או לדחות את העלאת המכס הדרמטית. ההשפעה על הכלכלה השווייצרית תלויה בגובה המכס הסופי שיוחל, וכן בהחלטה לגבי תחום הפארמה, שאינו נכלל במכסה הנוכחי ומהווה כ־60% מהיצוא השווייצרי לארצות הברית.

שווייץ הופתעה לרעה ביום העצמאות שלה, 1 באוגוסט, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מכס בגובה 39% על יבוא משווייץ. מדובר בשיעור גבוה יותר מהמכס ההדדי הראשוני בשיעור של 31% שהוכרז ב־2 באפריל, ביום שכונה "יום השחרור". מדובר בשיעור המכס הגבוה ביותר שארצות הברית הטילה על מדינה אירופית, ואחד מהמכסים התלולים ביותר שהוכרזו על ידה בכלל.

המכס החדש צפוי להיכנס לתוקף ב־7 באוגוסט, ולממשלת שווייץ נותר פרק זמן קצר ביותר לקדם הסכם סחר או לדחות את מועד כניסת הצעד לתוקף. ארצות הברית היא יעד יצוא מרכזי עבור שווייץ: כ־20% מהיצוא השווייצרי מופנה לשוק האמריקאי. הקטגוריות המרכזיות של סחורות המיוצאות לארצות הברית כוללות מוצרי פארמה (60%), כלים מדויקים ושעונים (20%) ומכונות ומוצרים אלקטרוניים (8%).

מוצרי פארמה אינם כפופים למכס ה'הדדי', שכן מתבצעת עדיין חקירה נפרדת לגבי האפשרות להטיל עליהם מכסים בהתאם לסעיף 232. מאחר שמוצרים אלה מהווים למעלה ממחצית מהיצוא השווייצרי לארצות הברית, הם מקלים חלקית את עוצמת הפגיעה שצפויה להיגרם לכלכלה השווייצרית כתוצאה מהמכס החדש.

עם זאת, דרישתו של נשיא ארצות הברית מחברות התרופות הגדולות להוריד מחירים בשוק האמריקאי עשויה לסבך את המשא ומתן לקראת הסכם סחר אפשרי עם שווייץ. הסקטורים שעלולים להיפגע בצורה הקשה ביותר מהמכס, אם ייכנס לתוקף ויישאר ברמתו הנוכחית, הם תחום הכלים המדויקים, השעונים והמכונות.

שיעורי המכס הנוחים יותר שהושגו על ידי מדינות אירופה אחרות (15% על האיחוד האירופי, 10% על בריטניה) מפחיתים עוד יותר את כושר התחרות של החברות השווייצריות בשוק האמריקאי. ברור שהמכסים יוצרים סיכון לצמיחה הכלכלית של שווייץ, כאשר היקף הפגיעה תלוי באופן קריטי בגובה המכס הסופי ובשאלה באיזו מידה יוחלו מכסים על מגזר הפארמה.

סופי אלטרמאט, כלכלנית, יוליוס בר



שוק העבודה בארצות הברית מראה סימנים מובהקים להיחלשות כלכלית

דוח התעסוקה לחודש יוני מצביע על התקררות בכלכלה האמריקאית. תיקונים חדים כלפי מטה בנתוני התעסוקה של אפריל ומאי מחזקים את ההערכה שהצמיחה בתעסוקה הייתה נמוכה מכפי שדווח בתחילה. שיעור האבטלה עלה במעט ל־4.2%, על רקע האטה בהיצע העבודה. הנתונים החדשים מערערים את הערכת הפד מהישיבה האחרונה, ומגבירים את ההסתברות לחידוש מחזור הפחתות הריבית בהחלטה הקרובה בספטמבר- עם צפי להפחתה של 25 נקודות בסיס.

הדוח לחודש יוני משדר מסר ברור: הכלכלה האמריקאית נחלשת. תוספת המשרות במגזר הלא־חקלאי עמדה על ‎+73,000‎ בלבד- תוצאה חלשה מהצפוי. יתרה מזו, הנתונים החזקים שפורסמו קודם לכן לגבי חודשים קודמים תוקנו כלפי מטה באופן חד, כך שלמעשה אין כל תוספת משרות באפריל ובמאי, זאת למרות שמוקדם יותר דווח על ביקוש גבוה לעובדים.

שיעור האבטלה עלה בשיעור מתון בלבד ל־4.2%, בעיקר משום שגם היצע העבודה מאט. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נרשם נמוך יותר, ומדיניות ההגירה המחמירה של הממשל הנוכחי עלולה להכביד עוד על ההיצע.

דוח שוק העבודה לחודש יוני מעלה סימני שאלה חמורים סביב הערכת הפד מהישיבה האחרונה שבה תיאר יו"ר הפד ג'רום פאוול את שוק העבודה כ"חזק". הנתונים המעודכנים מחזקים את ההצדקה לחידוש מחזור הפחתות הריבית ומגבירים את ביטחוננו בציפייה להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס בישיבת ה־FOMC הבאה בספטמבר.

דיוויד קול, הכלכלן הראשי, יוליוס בר



המניות השווייצריות מתמרנות בתוך הפתעת מכס בגובה 39%

שוק המניות השווייצרי נתון ללחץ בעקבות החלטה מפתיעה של ארצות הברית להטיל מכס בגובה 39% על מוצרים משווייץ, כאשר מגזר התרופות הוא היחיד שזכה לפטור בשלב זה. אף שהמהלך פוגע בכושר התחרות של היצוא השווייצרי, המשא ומתן המתמשך מעיד כי הסכם עדיין אפשרי. משקיעים נדרשים לשמור על איפוק ובררנות ולהמתין לאירועי קיצון או לפתרון דיפלומטי לפני חזרה לשוק.

שבוע המסחר בשווייץ נפתח בטלטלה חדה, לאחר שהטלת מכס בגובה 39% מצד ארצות הברית (שהוכרזה דווקא ביום העצמאות הלאומי של שווייץ) הכתה בהפתעה את השווקים. מדובר בצעד שהעלה באופן משמעותי את רף המיסוי, מעבר לרמה של 31% שהוזכרה מוקדם יותר השנה כמכס הדדי אפשרי. בעוד שמגזר התרופות פטור בשלב זה, תעשיות היצוא המרכזיות בהן כלים מדויקים, שעונים ומכונות עומדות תחת לחץ גובר, במיוחד לאור העובדה שמדינות אירופה נהנות מתנאי מכס נוחים יותר.

כ־20% מהיצוא השווייצרי מיועד לשוק האמריקאי, מה שהופך את ארצות הברית לשותפת סחר חיונית. לאור העובדה שהמכס צפוי להיכנס לתוקף ב־7 באוגוסט, חלון ההזדמנויות לפתרון דיפלומטי הולך ונסגר. עם זאת, למרות הדרמה בכותרות, ייתכן שמדובר במהלך טקטי במסגרת משא ומתן ולא בניתוק סופי. שני הצדדים ממשיכים להיות בקשר, והאפשרות להסכם של הרגע האחרון, בדומה למסגרת שהושגה מול האיחוד האירופי, עדיין קיימת.

עבור משקיעים, עיקר הפגיעה צפויה להתרכז בטווח הקצר ולכן נדרשת קור רוח, לא כניעה. אנו ממליצים להימנע מהשקעת הון חדש בשלב מוקדם מדי: תנודתיות צפויה לעלות ככל שהשווקים יעכלו את המשמעויות, אך חולשת ה־CHF וצעדים אפשריים מצד הבנק המרכזי של שווייץ עשויים לרכך את הלחץ בטווח הקצר על רווחיות החברות. תחת זאת, יש לשמור על רשימת מעקב ממוקדת במניות איכותיות במגזרי התעשייה והיצוא, ולהמתין לסימנים של תרחישי קיצון או לפריצת דרך דיפלומטית ברורה לפני חזרה לפעולה.

מת'יו ראצ'טר, ראש תחום אסטרטגיית מניות, יוליוס בר



נחושת: קריסת הימור המכסים

פרטי מכסי היבוא של ארצות הברית על נחושת פורסמו. בניגוד גמור לציפיות השוק, נחושת מזוקקת ומרכזות לא ייכללו במכסים, מה שגרם למחירי הנחושת בארצות הברית לרדת ביותר מ־20% וסגר את הפער מול מדד המחירים הבינלאומי הנסחר בלונדון. המכסים יחולו רק על מוצרים חצי־מעובדים, שבהם התלות האמריקאית נמוכה, כך שהשפעתם על השוק המקומי צפויה להיות מוגבלת. על רקע ירידה בביקוש העולמי, אנו שומרים על המלצת Neutral.

בערב ה-30 ביולי 2025, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם את פרטי מכסי היבוא הצפויים על נחושת, במסגרת חוק הסחר סעיף 232, שנועד להגן מפני איומים על ביטחון לאומי. בניגוד מוחלט לציפיות בשוק, נחושת מזוקקת ומרכזות (concentrates) לא ייכללו בצו המכסים- מהלך שהוביל לירידה של למעלה מ־20% במחירי הנחושת בארצות הברית ולצמצום הפער מול מחירי הייחוס הבינלאומיים בלונדון.

המכסים בגובה 50% יחולו רק על מוצרים חצי־מעובדים כמו חוטים, צינורות, יריעות ולוחות נחושת החל מ־1 באוגוסט 2025. בהתחשב בכך שהתלות של ארצות הברית ביבוא נחושת מזוקקת גבוהה מאוד (כ־50% מהביקוש המקומי), ולעומת זאת התלות ביבוא מוצרים חצי־מעובדים נמוכה (כ־7%), המכסים החדשים לא צפויים להשפיע באופן משמעותי על השוק המקומי.

עם זאת, הימור המכסים קרס בעקבות הפטור המפתיע ממכס על מתכת מזוקקת. סוחרים ששיגרו כמויות גדולות של נחושת לארצות הברית מתוך ציפייה למכס גורף, נקלעו למצב לא צפוי. כעת יש למצוא שוק חלופי למתכת הזו והמשמעות היא שארצות הברית תימנע ככל הנראה מיבוא נוסף של נחושת מזוקקת בתקופה הקרובה.

בנוסף, הנשיא טראמפ הודיע על צעדים לחיזוק תעשיית הנחושת האמריקאית, בדגש על עידוד זיקוק, עיבוד ומחזור מתכות בתחומי המדינה. צעדים אלו מתחשבים במציאות הפנימית של התעשייה האמריקאית ונראים מתוחכמים יותר, למשל בהשוואה למכסי סעיף 232 שהוטלו בעבר על אלומיניום ופלדה.

עם זאת, ההשפעה של מכסי היבוא האמריקאיים על שוק הנחושת העולמי נראית מתונה. ההשלכה הברורה ביותר היא היעדרם הזמני של יבואנים אמריקאים כגורם תומך ביקוש. באופן כללי, איננו רואים שוק הסובל ממחסור בהיצע, בייחוד לאור כך שהביקוש צפוי להתמתן ולא לגדול.

אנו שומרים על המלצת Neutral.

קארסטן מנקה, ראש מחלקת מחקר הדור הבא, יוליוס בר



נדל"ן בסין: מגמת החולשה במכירות צפויה להימשך גם באוגוסט

נתוני הנדל"ן הראשוניים לחודש יולי מצביעים על הרעה במכירות דירות והאטה בפעילות רכישת קרקעות. ישיבת הפוליטביורו שהתקיימה בשבוע שעבר כמעט שלא התייחסה למגזר הנדל"ן ולא הציגה תמיכה מדיניותית חדשה- דבר שאכזב את השווקים למרות הציפיות הנמוכות. הצמיחה החזקה ברבעון השני ככל הנראה הפחיתה את הלחץ להזרמת תמריצים, והיא גם מרמזת שמגזר הנדל"ן אינו עומד כעת במוקד אצל קובעי המדיניות, בעוד ההקלות ברמה המקומית נמשכות כמתוכנן. אנו צופים שמומנטום המכירות החלש יימשך גם בחודשים הקרובים, על רקע שחיקה בביקוש לרכישת דירות, ירידה בהיקף הקרקעות שבידי היזמים, ויישום איטי של צעדים מדיניים.

כצפוי, מגזר הנדל"ן בסין ממשיך להציג הרעה במכירות גם בחודש יולי הנחשב לעונתית לחודש חלש. נתוני מערכת המדדים של נדל"ן סין מצביעים על ירידה של ‎12%‎ במכירות דירות חדשות ב־34 ערים, עם ירידות בכל הדרגים העירוניים וזאת על רקע היצע מצומצם ושיעורי מימוש נמוכים. נתוני חברת CRIC מצביעים על ירידה של ‎27%‎ במכירות החוזיות של מאה היזמים הגדולים ביותר, וזאת למרות בסיס השוואה נמוך והיעדר הקלות מדיניות חדשות.

מכירות חוזיות של יזמים בבעלות ממשלתית (SOE) השתפרו, כאשר הירידה הצטמצמה ל־5%‎ ביוני, והם ממשיכים להציג ביצועים טובים יותר מהיזמים הפרטיים (‎-40%‎) והיזמים הנמצאים במצוקה (‎-31%‎). מלאי הדירות נותר ברמות גבוהות וממשיך לעלות, כאשר ערים מדרגה ראשונה הציגו רמת מלאי של ‎19.4‎ חודשים ביוני.

פעילות רכישת הקרקעות של 100 היזמים הגדולים התמתנה ביולי עם ירידה של ‎-1%‎ לעומת השנה שעברה, לאחר זינוק של ‎61%‎ ביוני. עם זאת, בחלק מהמיקומים היוקרתיים בערים מדרגה ראשונה כמו שנחאי ושנז'ן נרשמו שיאים חדשים במחירי הקרקע במכרזים.

ישיבת הפוליטביורו האחרונה לא כללה כמעט אזכורים למגזר הנדל"ן, והמסרים חזרו על הנרטיב שהוצג בוועידת הערים ביולי, בדגש על האצת "התחדשות עירונית איכותית" והמשך מניעת סיכונים פיננסיים. הדבר מחזק את ההערכה שהמגזר אינו במוקד המדיניות לאחר נתוני תמ"ג חזקים מהצפוי לרבעון השני, אשר הפחיתו את הצורך בתמריצים נוספים.

עם זאת, ההקלות ברמה המקומית נמשכות, במטרה לייצב את שוק הנדל"ן. בהיעדר צעדי תמיכה חדשים, מגמת המכירות החלשה צפויה להימשך גם באוגוסט, חודש שנחשב חלש עונתית. ציפיות למדיניות חדשה עשויות לעלות מחדש אם יימשך הרע בנתוני הצמיחה ובאינדיקטורים בענף הנדל"ן, במיוחד על רקע המתחים המסחריים וההאטה בכלכלה הגלובלית.

במהלך החודש הקרוב צפויים היזמים לפרסם את תוצאותיהם למחצית הראשונה של 2025, אשר צפויות לשקף שחיקה בשולי הרווח וירידה ברווחיות עבור רוב החברות.

סוק יין יונג, אנליסטית אג"ח אסיה, יוליוס בר