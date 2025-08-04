מאז פרסום מדד יוני 2025 שער הדולר הממוצע לחודש עלה ב-0.2% לעומת השער החזוי במודל.
מחיר הדלק בחודש אוגוסט ירד לרמה של 7.07 ₪ לליטר, נמוך ב-0.4% מהצפוי במודל.
האינפלציה צפויה להיכנס במדד יולי לטווח היעד של בנק ישראל (1%-3%) אך להישאר קרובה לרמת 3% עד תחילת 2026.
מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-2.1% ב-12 חודשים הקרובים. תחזית זו מניחה אי שינוי בשער החליפין ובמחיר הנפט.
מדד חודש יולי צפוי לעלות ב-0.3% והאינפלציה צפויה לרדת ל-3%.
סעיף המזון צפוי לעלות ב-0.3%.
סעיף הפירות והירקות צפוי לעלות ב-0.9%.
סעיף הדיור צפוי לעלות פעם נוספת, הפעם ב-1%. שירותי הדיור בבעלות צפויים לעלות ב-1.2%.
סעיף אחזקת דירה צפוי לרדת ב-0.4% לאור התחזקות השקל מול הדולר בחודשיים האחרונים.
סעיף ריהוט וציוד לבית צפוי לרדת ב-0.6% מסיבות עונתיות בלבד.
סעיף חינוך ותרבות צפוי לעלות ב-0.4% לאור תחילת תקופת הקיץ והחופשים.
סעיף תחבורה ותקשורת צפוי לעלות ב-0.4% כאשר תת-סעיף הטיסות צפוי לעלות ב-1.1% מסיבות עונתיות.
מדד חודש אוגוסט צפוי לעלות ב-0.6% והאינפלציה צפויה לרדת ל-2.7%.
סעיף המזון צפוי לרדת ב-0.1%.
סעיף הפירות והירקות צפוי לעלות ב-1.2%.
סעיף הדיור צפוי לעלות ב-0.8%.
סעיף אחזקת דירה צפוי לרדת ב-0.1% וסעיף ריהוט וציוד לבית צפוי להישאר ללא שינוי.
סעיף הלבשה והנעלה צפוי לרדת ב-1.7%.
סעיף חינוך ותרבות צפוי לעלות ב-0.8%.
סעיף תחבורה ותקשורת צפוי לעלות ב-2% בעקבות עליה של 8.9% בתת סעיף הטיסות.
ניתוח ותחזית
האינפלציה אומנם צפויה להיכנס במדד יולי לטווח היעד של בנק ישראל (1%-3%) אך זה לא נותן מספיק אוויר לנשימה לוועדה המוניטרית.
רמת האינפלציה צפויה להישאר קרוב לגבול העליון של היעד עד לתחילת 2026, אז תצא מהחישוב ההשפעה של העלאות המיסים מתחילת השנה.
מעבר לכך, כפי שכבר ציינו בהרחבה בסקירה השבועית שפרסמנו היום, מרבית הסיכונים משוק הדיור נוטים כלפי מעלה.
במידה ובבנק ישראל יחליטו להשאיר את הריבית ללא שינוי גם בחודש ספטמבר (מה שלהערכתנו סביר), החלטת הריבית הבאה שכוללת גם מסיבת עיתונאים תהיה בתחילת ינואר 2026.
אנו מעריכים כי בבנק יבחרו להמתין להחלטת הריבית בינואר כדי להתחיל בהפחתות הריבית.