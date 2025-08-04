בנק דיסקונט - התחלה של מגמת חולשה מתמשכת?

תוספת המשרות ביולי עמדה על 73 אלף בלבד, נמוך מ-74 מתוך 76 תחזיות. החדשות הדרמטיות יותר היו שנתוני החודשיים הקודמים עודכנו חדות ב-258 אלף כלפי מטה, כך שב-3 החודשים האחרונים נרשם גידול חודשי ממוצע של כ-35 אלף משרות בלבד, הקצב החלש ביותר מאז אמצע 2020. נציין כי בניכוי סקטורים לא מחזוריים (ממשלה, בריאות וחינוך) נרשמה ביולי תוספת משרות של4,000 בלבד וב-3 החודשים האחרונים נגרעו (בממוצע חודשי) כ-15 אלף משרות, המצב הגרוע ביותר מאז אוגוסט 2024. בהשוואה ל-2024 (ממוצע חודשי) תוספת המשרות בחודשים האחרונים הייתה חלשה ב-7 מתוך 11 סקטורים ובפרט בממשלה, ב"מסחר, תחבורה ותשתיות" ובחינוך ושירותי בריאות.

החולשה בנתונים החלה במאי ומאוד יתכן וזאת בשל הכרזות המכסים בתחילת אפריל, שגרמו לאי וודאות בקרב העסקים. נזכיר כי מאז ההכרזה באפריל מכסים רבים רוככו/ בוטלו ותמונת המצב (כפי שהשתקפה גם בשוק המניות) השתפרה, כך שמאוד יתכן והחולשה התעסוקה לפחות תתמתן בפרסום נתוני העתיד.





עוד נציין כי גם העדכון החד כלפי מטה של נתוני העבר אכן מאוד חריג, למעשה החריג ביותר מאז מאי 2020. חלק ניכר מהעדכון היה בנתוני החינוך הציבורי של המדינות והרשויות המקומיות (40% מהעדכון), על רקע הוספה שגרתית של נתונים נוספים לאחר הפרסום הראשוני. עוד נציין כי שיעור המענה הראשוני לסקר ה-NFP היה נמוך וירד מתחת ל-60% בחודשים האחרונים, עניין שמצד אחד מסביר את העדכון החד בנתוני העבר, אך גם מעורר חששות לגבי מובהקות הנתונים. בנוסף צויין כי התיקון לשני החודשים נבע בחלקו מבעיות התאמה עונתית.

האם המצב בשוק התעסוקה אכן כל כך גרוע?

מהצד האופטימי נציין כי מספר מדדים מציגים תמונת מצב חלשה, אך "פחות חמורה" בשוק התעסוקה.

כך למשל מדד המשקלל כוונות העסקה כפי שעולה מסקרי הפד האזורים עמד על 49.5. מדובר אומנם ברמה מתונה אך לא חריגה ואף גבוהה בהשוואה לרמות שפל שנרשמו בשנים האחרונות כמו במרץ 2023 (49.4), נובמבר 23 עד ינואר 24 (49.3.-49.36), מרץ 25 (49.45) ואפריל 25 (49). כמו כן, רכיב התעסוקה בסקטור השירותים (ISM) עמד ביוני על 47.2, רמה נמוכה אך עדיין גבוהה ממספר נקודות שפל שנרשמו לפני כן. רכיב התעסקה ביצור מצביע על תמונת מצב חלשה יותר, אך לא כזו שמתיישבת עם הרמות הנמוכות של תוספת המשרות בפועל.





נתון חיובי יותר הוא תביעות ראשוניות של עבודה (נתון אחרון של השבוע שמסתיים ב-26 ביולי) שהיו נמוכות יחסית (=מצב חיובי) וגם התביעות המתמשכות עמדו לאחרונה על שפל מאז אפריל.

גם אם נתוני ה-Payroll לא יעודכנו שוב, להערכתנו הם לא מעידים על כניסה לתקופה של ירידה או חולשה ניכרת ומתמשכת במשרות, אלא בעיקר מעידים על אי הוודאות שהייתה סביב הכרזות המכסים בתחילת אפריל.

נזכיר שאפילו הנתון ביולי עצמו מצביע על שיפור לעומת אפריל-מאי ויתכן ושיפור זה ימשך בעתיד.

נתונים אחרים שפורסמו היו סבירים יותר. שיעור האבטלה עלה מ-4.1% ל-4.2% (עדיין רמה נורמלית ולפי הצפי) ושיעור ההשתתפות ירד באופן מתון בלבד מ-62.3% ל-62.2%. כמו כן, העלייה בשכר הממוצע לשעה ושעות העבודה הממוצעות השבועיות היו חזקים במעט מהצפי.

בשורה התחתונה – הצפי לחולשה כללית בשוק התעסוקה הוא הגיוני, גם בשל התמתנות בהגירה וגורמים אחרים עליהם הרחבנו בעבר. יחד עם זאת, נראה שהחולשה החדה מאוד המשתקפת בנתונים האחרונים (ובפרט אפריל-מאי) נגרמה בשל החששות שהיו סביב ההכרזות על העלאות מכסים בתחילת אפריל ויש סיכוי גבוה כי הנתונים ישתפרו, או לפחות לא יחמירו בחודשים הבאים. זאת על רקע הבנות שהיו בנושא המכסים בין ארה"ב לחלק מהמדינות.