גיוסי ענק ביולי לקרנות: מיטב ראשונים, מגדל במדדים, ילין לפידות בכספיות, סיגמא ו IBI במסורתיות

יולי, מסיים חודש חיובי בשווקים בעולם, וחיובי מאוד בשוק ההון המקומי. מדד ת״א-35 עלה ב-2.2%, מדד ת״א-90 עלה ב-1.3% ומדד ת״א-125 עלה ב-2.1%. המדדים המובילים שברו את שיאי כל הזמנים ביולי מספר פעמים, לצד שיאים במחזורי המסחר.
מגמה חיובית, נרשמה גם בשווקי המניות בארה״ב: מדד ה-Dow Jones עלה ב-0.8%, מדד ה-500 S&P עלה ב-2.6%, ומדד ה-Nasdaq עלה ב-3.7%. גם בבורסות באירופה נרשמה מגמה חיובית: מדד ה-40 DAX עלה ב-1.5%, מדד ה-100 FTSE עלה ב-4.3%, מדד ה-40 CAC עלה ב-2.6%, ומדד ה-50 EURO STOXX עלה ב-1.7%.
באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין 0.4% ל-0.5%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.3%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.3%. לעומת זאת, מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.1% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.5%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.4%.
גיוסים/פדיונות במנהלי הקרנות
12 מיליארד שקלים גיוס כולל החודש. כמעט 4 מיליארד שקלים גויס בקרנות אקטיביות מסורתיות. 3.3 מיליארד שקלים גויס בקרנות כספיות. כ-5 מיליארד שקלים גויס במוצרי מדדים.
הגיוס הגדול ביותר בסך הכל נרשם החודש אצל מיטב, עם גיוס של 2.3 מיליארד שקלים, אחריהם מגדל עם כמעט 2 מיליארד שקלים. בקרנות אקטיביות מסורתיות, המגייס הגדול ביותר הוא סיגמא, עם 663 מיליון שקלים, אחריהם אי.בי.אי. 556 מיליון שקלים. ילין לפידות הם המגייסים הגדולים בקרנות כספיות עם 1.6 מיליארד שקלים, אחריהם אנליסט עם קצת פחות ממליארד שקלים גיוס בכספיות. מגדל הם המגייסים הגדולים במוצרי מדדים עם 1.6 מיליארד שקלים, אחריהם מיטב עם 1.2 מיליארד שקלים גיוס במוצרי מדדים.
|
שם הגוף
|
גיוס ביולי
|
גיוס אקטיביות-מסורתיות
|
גיוס כספיות
|
גיוס מוצרי מדדים
|
מיטב
|
2,298
|
404
|
711
|
1,183
|
מגדל
|
1,913
|
177
|
152
|
1,584
|
ילין לפידות
|
1,583
|
-65
|
1,550
|
98
|
הראל
|
1,567
|
481
|
503
|
583
|
אנליסט
|
1,280
|
169
|
977
|
134
|
אי.בי.אי.
|
787
|
556
|
-352
|
584
|
סיגמא
|
663
|
663
|
|
|
אילים
|
542
|
542
|
מור
|
299
|
521
|
-247
|
25
|
אלטשולר שחם
|
270
|
-129
|
353
|
47
|
קסם
|
168
|
-191
|
-362
|
721
|
פורסט
|
154
|
154
|
|
|
תמיר פישמן
|
124
|
124
|
ברק
|
26
|
26
|
|
|
אילון
|
0
|
20
|
-20
|
|
הוסטינג
|
386
|
386
|
סה"כ
|
12,060
|
3,838
|
3,265
|
4,959
גיוסים/פדיונות בגופי ההוסטינג
|
שם הגוף
|
גיוס ביולי
|
ברומטר
|
-40
|
פסטרנק שוהם
|
100
|
פורצ'ן
|
-6
|
ב.אלטרנטיב
|
45
|
קבין
|
50
|
הורייזן
|
-55
|
פרופאונד
|
125
|
אלפי בנדק
|
7
|
אלפאטק
|
-10
|
אקסיומה
|
28
|
דרך
|
0
|
פלקון
|
1
|
שופן
|
0
|
עציוני
|
2
|
גביש
|
5
|
פורטה
|
132
|
סה"כ
|
386
נתוני התעשייה
|
סיווג קרנות (כותרת על)
|
מספר הקרנות
|
שווי נכסים לסוף יולי
|
שינוי החודש
|
שינוי השנה
|
גמישות
|
45
|
6,094
|
259
|
1,328
|
מניות בארץ *
|
295
|
137,053
|
6,692
|
45,512
|
מניות בחו"ל *
|
631
|
144,533
|
3,419
|
5,229
|
ממונפות ואסטרטגיות *
|
67
|
4,351
|
124
|
1,012
|
קרן כספית
|
59
|
173,185
|
4,046
|
23,265
|
אג"ח בארץ- מדינה *
|
189
|
24,444
|
841
|
3,141
|
אג"ח בארץ - חברות והמרה *
|
449
|
87,699
|
1,130
|
6,056
|
אג"ח בארץ משולבת- כללי *
|
419
|
97,028
|
2,368
|
11,607
|
אג"ח בחו"ל *
|
113
|
14,945
|
-66
|
-1,522
|
לתושבי חוץ בלבד
|
2
|
17
|
0
|
-1
|
סחורות
|
9
|
456
|
-6
|
77
|
אגד קרנות
|
28
|
1,735
|
61
|
291
|
קרן סגורה
|
1
|
496
|
4
|
3
|
קרן גידור בנאמנות
|
46
|
2,513
|
0
|
1,242
|
נכסים דיגיטליים *
|
10
|
227
|
52
|
222
|
אג"ח בארץ כללי
|
5
|
68
|
0
|
-20
|
סה"כ קרנות מנוהלות
|
1,145
|
379,786
|
9,353
|
52,243
|
סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות)
|
758
|
118,273
|
3,554
|
16,136
|
סה"כ קרנות סל
|
465
|
196,786
|
6,020
|
29,063
|
סה"כ לשוק הקרנות
|
2,368
|
694,845
|
18,927
|
97,442
(*) נתונים – רשות ניירות ערך. הנתונים בטבלה במיליוני שקלים.
תנועות ההון בקרנות השונות
מוצרי מדדים
לפי נתוני הבורסה, בשוק קרנות הסל נסחרות כיום 465 קרנות סל. שווי השוק המצרפי שלהן הינו כ-197.0 מיליארד שקל, גבוה בכ-6.4 מיליארד שקלי לעומת השווי בסוף החודש הקודם שהסתכם כ-190.6 מיליארד שקל.
ביולי בוצעו רכישות נטו של קרנות מחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) בהיקף של כ-5.0 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל בחודש הקודם, מתוכם: כ-4.3 מיליארד שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בסכום של כ-3.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.
מכירות בהיקף כ-0.1 מיליארד שקל של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, בהמשך למכירות בהיקף של כ-0.9 מיליארד שקל בחודש הקודם. כ-0.9 מיליארד שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל בחודש הקודם.
מכירות בהיקף זניח של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים, בהמשך למכירות בהיקף נמוך בחודש הקודם. מכירות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל מקרנות העוקבות אחר מדדים אחרים.
קרנות אקטיביות-מסורתיות
לפי נתוני הבורסה, ביולי הוזרמו לקרנות האקטיביות (קרנות פתוחות) כ-8.0 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-3.4 מיליארד שקל בחודש הקודם, מתוכם:
כ-2.5 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות הכספיות, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-2.0 מיליארד שקל בחודש הקודם.
כ-2.0 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות במניות בארץ, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל בחודש הקודם.
כ-0.3 מיליארד שקל נפדו מהקרנות המשקיעות במניות חו״ל, בהמשך לפדיונות בסכום לא מהותי בחודש הקודם.
כ-4.0 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות באג״ח בארץ, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל בחודש הקודם.
כ-0.2 מיליארד שקל נפדו מהקרנות המשקיעות באג״ח בחו״ל, בהמשך לפדיונות בהיקף דומה בחודש הקודם.
פעילות המשקיעים במניות
על פי נתוני הבורסה, אלה היקפי הפעילות של משקיעים שונים במניות בארץ, לפי חתך של משקיעי חוץ, משקיעים מקומיים,
|
משקיעים מוסדיים
|
משקיעי ריטייל
|
משקיעי חוץ
|
חודש
|
-2.2
|
+3.1
|
+0.1
|
ינואר
|
-1.3
|
-1.2
|
+3.8
|
מרץ
|
-0.1
|
+0.0
|
+0.9
|
יוני: 1-12
|
-4.9
|
+11.3
|
+8.5
|
סה״כ