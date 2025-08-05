תיק אישי
גיוסי ענק ביולי לקרנות: מיטב ראשונים, מגדל במדדים, ילין לפידות בכספיות, סיגמא ו IBI במסורתיות

מגייסים 2.3 מיליארד שקלים בסך הכל | חמישה גופים בגיוס של מעל מיליארד שקלים | סיגמא, אילים, מור, הראל, אי.בי.אי. ומיטב בגיוס משמעותי בקרנות אקטיביות-מסורתיות | אין אף גוף עם סך הכל פדיונות החודש | אלטשולר שחם וקסם בפדיונות בקרנות אקטיביות-מסורתיות | חודש חזק בגיוסים | אלטשולר שחם עברו לגיוס חיובי - סיכום גיוסים פדיונות בקרנות הנאמנות לחודש יולי

 

 
גיוסים / פדיונות ביולי / צילום: פאנדרגיוסים / פדיונות ביולי / צילום: פאנדר
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
05/08/2025

יולי, מסיים חודש חיובי בשווקים בעולם, וחיובי מאוד בשוק ההון המקומי. מדד ת״א-35 עלה ב-2.2%, מדד ת״א-90 עלה ב-1.3% ומדד ת״א-125 עלה ב-2.1%. המדדים המובילים שברו את שיאי כל הזמנים ביולי מספר פעמים, לצד שיאים במחזורי המסחר.

מגמה חיובית, נרשמה גם בשווקי המניות בארה״ב: מדד ה-Dow Jones עלה ב-0.8%, מדד ה-500 S&P עלה ב-2.6%, ומדד ה-Nasdaq עלה ב-3.7%. גם בבורסות באירופה נרשמה מגמה חיובית: מדד ה-40 DAX עלה ב-1.5%, מדד ה-100 FTSE עלה ב-4.3%, מדד ה-40 CAC עלה ב-2.6%, ומדד ה-50 EURO STOXX עלה ב-1.7%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין 0.4% ל-0.5%. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.3%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.3%. לעומת זאת, מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.1% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.5%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו  ב-0.4%.
 

גיוסים/פדיונות במנהלי הקרנות

12 מיליארד שקלים גיוס כולל החודש. כמעט 4 מיליארד שקלים גויס בקרנות אקטיביות מסורתיות. 3.3 מיליארד שקלים גויס בקרנות כספיות. כ-5 מיליארד שקלים גויס במוצרי מדדים.

הגיוס הגדול ביותר בסך הכל נרשם החודש אצל מיטב, עם גיוס של 2.3 מיליארד שקלים, אחריהם מגדל עם כמעט 2 מיליארד שקלים. בקרנות אקטיביות מסורתיות, המגייס הגדול ביותר הוא סיגמא, עם 663 מיליון שקלים, אחריהם אי.בי.אי. 556 מיליון שקלים. ילין לפידות הם המגייסים הגדולים בקרנות כספיות עם 1.6 מיליארד שקלים, אחריהם אנליסט עם קצת פחות ממליארד שקלים גיוס בכספיות. מגדל הם המגייסים הגדולים במוצרי מדדים עם 1.6 מיליארד שקלים, אחריהם מיטב עם 1.2 מיליארד שקלים גיוס במוצרי מדדים.
 

שם הגוף

גיוס ביולי

גיוס אקטיביות-מסורתיות

גיוס כספיות

גיוס מוצרי מדדים

מיטב

2,298

404

711

1,183

מגדל

1,913

177

152

1,584

ילין לפידות

1,583

-65

1,550

98

הראל

1,567

481

503

583

אנליסט

1,280

169

977

134

אי.בי.אי.

787

556

-352

584

סיגמא

663

663

 

 

אילים

542

542

    

מור

299

521

-247

25

אלטשולר שחם

270

-129

353

47

קסם

168

-191

-362

721

פורסט

154

154

 

 

תמיר פישמן

124

124

    

ברק

26

26

 

 

אילון

0

20

-20

 

הוסטינג

386

386

    

סה"כ

12,060

3,838

3,265

4,959


גיוסים/פדיונות בגופי ההוסטינג

שם הגוף

גיוס ביולי

ברומטר

-40

פסטרנק שוהם

100

פורצ'ן

-6

ב.אלטרנטיב

45

קבין

50

הורייזן

-55

פרופאונד

125

אלפי בנדק

7

אלפאטק

-10

אקסיומה

28

דרך

0

פלקון

1

שופן

0

עציוני

2

גביש

5

פורטה

132

סה"כ

386


נתוני התעשייה

סיווג קרנות (כותרת על)

מספר הקרנות

שווי נכסים לסוף יולי

שינוי החודש

שינוי השנה

גמישות

45

6,094

259

1,328

מניות בארץ *

295

137,053

6,692

45,512

מניות בחו"ל *

631

144,533

3,419

5,229

ממונפות ואסטרטגיות *

67

4,351

124

1,012

קרן כספית

59

173,185

4,046

23,265

אג"ח בארץ- מדינה  *

189

24,444

841

3,141

אג"ח בארץ - חברות והמרה *

449

87,699

1,130

6,056

אג"ח בארץ משולבת- כללי *

419

97,028

2,368

11,607

אג"ח בחו"ל *

113

14,945

-66

-1,522

לתושבי חוץ בלבד

2

17

0

-1

סחורות

9

456

-6

77

אגד קרנות

28

1,735

61

291

קרן סגורה

1

496

4

3

קרן גידור בנאמנות

46

2,513

0

1,242

נכסים דיגיטליים *

10

227

52

222

אג"ח בארץ כללי

5

68

0

-20

סה"כ קרנות מנוהלות

1,145

379,786

9,353

52,243

סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות)

758

118,273

3,554

16,136

סה"כ קרנות סל

465

196,786

6,020

29,063

סה"כ לשוק הקרנות

2,368

694,845

18,927

97,442

(*) נתונים – רשות ניירות ערך. הנתונים בטבלה במיליוני שקלים.
 

תנועות ההון בקרנות השונות

מוצרי מדדים

לפי נתוני הבורסה, בשוק קרנות הסל נסחרות כיום 465 קרנות סל. שווי השוק המצרפי שלהן הינו כ-197.0 מיליארד שקל, גבוה בכ-6.4 מיליארד שקלי לעומת השווי בסוף החודש הקודם שהסתכם כ-190.6 מיליארד שקל.

ביולי בוצעו רכישות נטו של קרנות מחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות) בהיקף של כ-5.0 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל בחודש הקודם, מתוכם: כ-4.3 מיליארד שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בסכום של כ-3.1 מיליארד שקל בחודש הקודם.

מכירות בהיקף כ-0.1 מיליארד שקל של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, בהמשך למכירות בהיקף של כ-0.9 מיליארד שקל בחודש הקודם. כ-0.9 מיליארד שקל רכישות נטו של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של כ-0.2 מיליארד שקל בחודש הקודם.

מכירות בהיקף זניח של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב בינלאומיים, בהמשך למכירות בהיקף נמוך בחודש הקודם. מכירות בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל מקרנות העוקבות אחר מדדים אחרים.

קרנות אקטיביות-מסורתיות

לפי נתוני הבורסה, ביולי הוזרמו לקרנות האקטיביות (קרנות פתוחות) כ-8.0 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-3.4 מיליארד שקל בחודש הקודם, מתוכם:

כ-2.5 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות הכספיות, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-2.0 מיליארד שקל בחודש הקודם.

כ-2.0 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות במניות בארץ, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל בחודש הקודם.

כ-0.3 מיליארד שקל נפדו מהקרנות המשקיעות במניות חו״ל, בהמשך לפדיונות בסכום לא מהותי בחודש הקודם.

כ-4.0 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות המשקיעות באג״ח בארץ, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.8 מיליארד שקל בחודש הקודם.

כ-0.2 מיליארד שקל נפדו מהקרנות המשקיעות באג״ח בחו״ל, בהמשך לפדיונות בהיקף דומה בחודש הקודם.

פעילות המשקיעים במניות

על פי נתוני הבורסה, אלה היקפי הפעילות של משקיעים שונים במניות בארץ, לפי חתך של משקיעי חוץ, משקיעים מקומיים,
 

משקיעים מוסדיים

משקיעי ריטייל
ישראלים

משקיעי חוץ

חודש

-2.2
+1.0

+3.1
+3.3

+0.1
+0.5

ינואר
פברואר

-1.3
-1.1
-2.0

-1.2
+0.5
+0.8

+3.8
+2.2
+3.0

מרץ
אפריל
מאי

-0.1
+0.6
+0.6

+0.0
+1.9
+2.9

+0.9
-1.0
-1.0

יוני: 1-12
יוני: 13-30
יולי

-4.9

+11.3

+8.5

סה״כ
x