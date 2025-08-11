תיק אישי
קרנות נאמנות: גיוסים / פדיונות ביולי - מיטב עולה למקום השני בהיקף הנכסים הכולל - הטבלאות המלאות - בלעדי ל-FUNDER

מיטב קרנות נאמנות היא המגייסת הגדולה בקרנות לחודש יולי 2025 ועולה למקום השני בהיקף נכסי קרנות הנאמנות הכולל בתעשיית הקרנות. מגדל שוקי הון היא המגייסת הגדולה מתחילת 2025 עם 6.47 מיליארד שקלים.

 

 
מנכלי הקרנות, צילום: Photo-motortion-Dreamstime קרדיטים בכתבהמנכלי הקרנות, צילום: Photo-motortion-Dreamstime קרדיטים בכתבה
 
אלי מאיר
11/08/2025

המובילים ביולי ומתחילת 2025 בגיוסים

מיטב היא המגייסת הגדולה בקרנות נאמנות ביולי עם 2.3 מיליארד שקלים. מעניין לציין שהיא עוקפת את הראל ועולה למקום השני בדירוג היקף הנכסים הכולל בתעשייה. 

מגדל שוקי הון היא המגייסת הגדולה מתחילת 2025 עם 6.47 מיליארד שקלים.

בכספיות

ילין לפידות היא המגייסת הגדולה בכספיות ביולי ומתחילת השנה עם גיוסים של 1.55 מיליארד שקלים ו 5.3 מיליארד שקלים בהתאמה.

בסל

מגדל שוקי הון היא המגייסת הגדולה ביולי עם 1.15 מיליארד שקלים.

IBI היא המגייסת הגדולה מתחילת השנה עם 2.33 מיליארד שקלים.

במסורתיות

סיגמא היא המגייסת הגדולה עם 663 מיליון שקלים ביולי ו 2.74 מיליארד שקלים מתחילת השנה.

במחקות

מיטב היא המגייסת הגדולה ביולי עם 476 מיליון שקלים. 

הראל מובילה מתחילת השנה עם 1.73 מיליארד שקלים.

טבלה מאוחדת        
         
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות מנכ"ל חברת הקרנות
31.7.2025 יולי מתחילת השנה 
         
קסם 118,665 168 -1,521 אבנר חדד
מיטב 98,157 2,298 3,696 ליאור כגן
הראל 96,318 1,568 4,214 אורי שור 
מגדל שוקי הון 87,993 1,913 6,469 ליאור כשריאן
אי.בי.אי 79,856 787 5,682 אורי בן דב
מור 52,992 299 3,661 יוטב קוסטיקה
ילין לפידות 37,142 1,583 5,611 אסף אלדר
אנליסט 21,196 1,280 4,404 אורון בלוטמן
איילון 18,520 0 4,015 קרן עמרם
אלטשולר שחם 16,784 270 -1,868 שי ירון
אילים 8,310 542 2,154 טמיר שפירא
פורסט 8,181 154 801 ירון תמיר
סיגמא 6,080 663 2,742 יאיר שני
תמיר פישמן 2,900 124 441 דניאל לייטנר
ברק 371 26 43 שי ברק
         
איילון (הוסטינג) 30,256 760 7,380 *
סיגמא (הוסטינג) 9,307 308 1,503 *
סיכום  693,028 12,743 49,427  


 

קרנות אקטיביות                    
                     
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות היקף נכסים במסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות היקף נכסים בכספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות מנכ"ל חברת הקרנות
  31.7.2025 יולי מתחילת השנה    יולי מתחילת השנה    יולי מתחילת השנה   
הראל 52,025 870 1,495 14,516 367 1,122 37,509 503 373 אורי שור 
קסם 44,280 -553 -2,611 19,988 -191 -1,256 24,292 -362 -1,355 אבנר חדד
מיטב 41,304 1,105 1,287 20,297 394 933 21,007 711 354 ליאור כגן
מור 30,164 203 3,404 23,056 450 1,369 7,108 -247 2,035 יוטב קוסטיקה
ילין לפידות 32,176 1,474 4,382 22,745 -76 -918 9,431 1,550 5,300 אסף אלדר
מגדל שוקי הון 30,964 329 4,037 11,460 177 322 19,504 152 3,715 ליאור כשריאן
אי.בי.אי 28,263 204 2,479 11,266 556 2,342 16,997 -352 137 אורי בן דב
איילון 18,520 0 4,015 5,450 20 230 13,070 -20 3,785 קרן עמרם
אנליסט 19,555 1,136 3,848 5,768 159 542 13,787 977 3,306 אורון בלוטמן
אלטשולר שחם 15,934 223 -1,995 10,081 -130 -723 5,853 353 -1,272 שי ירון
פורסט 8,181 154 801 8,181 154 801 * * * ירון תמיר
אילים 8,310 542 2,154 8,310 542 2,154 * * * טמיר שפירא
סיגמא 6,080 663 2,742 6,080 663 2,742 * * * יאיר שני
תמיר פישמן 2,900 124 441 2,900 124 441 * * * דניאל לייטנר
ברק 371 26 43 371 26 43 * * * שי ברק
איילון (הוסטינג) 30,256 760 7,380 30,256 760 7,380 * * * *
סיגמא (הוסטינג) 9,307 308 1,503 9,307 308 1,503 * * * *
סיכום ביניים 378,590 7,568 35,405 210,032 4,303 19,027 168,558 3,265 16,378  

 

קרנות פסיביות                    
                     
גוף קרנות נאמנות ; גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים היקף נכסים במחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות היקף נכסים בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל מנכ"ל חברת הקרנות
31.7.2025 יולי מתחילת השנה יולי מתחילת השנה  יולי מתחילת השנה 
קסם 74,385 721 1,090 24,680 103 945 49,705 618 145 אבנר חדד
מגדל שוקי הון 57,029 1,584 2,432 27,467 430 975 29,562 1,154 1,457 ליאור כשריאן
מיטב 56,761 1,183 2,384 17,046 476 1,299 39,715 707 1,085 ליאור כגן
אי.בי.אי 51,593 584 3,204 20,987 249 876 30,606 335 2,328 אורי בן דב
הראל 43,778 583 2,408 18,592 419 1,726 25,186 164 682 אורי שור 
מור 21,991 26 -68 4,359 -10 119 17,632 36 -187 יוטב קוסטיקה
ילין לפידות  4,890 98 1,204 2,530 50 766 2,360 48 438 אסף אלדר
אנליסט 1,535 134 507 1,546 131 496 11 3 11 אורון בלוטמן
אלטשולר שחם 850 47 127 850 47 127 * * * שי ירון
סיכום 312,812 4,960 13,288 118,057 1,895 7,329 194,777 3,065 5,959  

 

הוסטינג        
         
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו גיוסים/פדיונות נטו מנהל החברה
  31.7.2025 יולי מתחילת השנה  
פסטרנק שהם 5,640 100 1,305 שי שהם
פורטה 3,239 132 701 חגי בדש
קבין  2,855 50 340 רן קבין 
פורצ'ן 1,780 -6 -148 שי זבולון
הורייזן 1,300 -55 -75 איתי ליפקוביץ
ברומטר 1,280 -40 -180 אלי צחור
פרופאונד 1,060 125 326 שי אנגל ועודד שטרנברד
ב.אלטרנטיב 790 45 185 אריק בוידר
אקסיומה 725 28 189 אבי קורז ויאיר אלק
עציוני 499 -2 113 לירן חלבני 
גביש 175 5 63 יניב שיניקמן 
פלקון 83 1 11 אורי קוברסקי ותומר דן
דרך  43 0.2 3 *
שופן 35 0.5 1 אלון יצחקי

 

קרנות גידור        
         
גוף קרנות נאמנות היקף נכסים בגידור גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור מנכ"ל חברת הקרנות
31.7.2025 יולי מתחילת השנה 
מור 837 70 325 יוטב קוסטיקה
הראל 516 114 312 אורי שור 
מיטב 92 10 25 ליאור כגן
אנליסט  84 10 50 אורון בלוטמן
ילין לפידות  76 11 25 אסף אלדר
סיכום 1,605 215 737  

 

סוג קרן היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
31.7.25 יולי מתחילת השנה 
מסורתיות 210,032 4,303 19,027
כספיות 168,558 3,265 16,378
מסורתיות + כספיות 378,590 7,568 35,405
       
מחקות 118,057 1,895 7,329
סל 194,777 3,065 5,959
מחקות + סל 312,834 4,960 13,288
       
גידור 1,605 215 737
       
כל הקרנות 693,029 12,743 49,430
