קרנות נאמנות: גיוסים / פדיונות ביולי - מיטב עולה למקום השני בהיקף הנכסים הכולל - הטבלאות המלאות - בלעדי ל-FUNDER

המובילים ביולי ומתחילת 2025 בגיוסים
מיטב היא המגייסת הגדולה בקרנות נאמנות ביולי עם 2.3 מיליארד שקלים. מעניין לציין שהיא עוקפת את הראל ועולה למקום השני בדירוג היקף הנכסים הכולל בתעשייה.
מגדל שוקי הון היא המגייסת הגדולה מתחילת 2025 עם 6.47 מיליארד שקלים.
בכספיות
ילין לפידות היא המגייסת הגדולה בכספיות ביולי ומתחילת השנה עם גיוסים של 1.55 מיליארד שקלים ו 5.3 מיליארד שקלים בהתאמה.
בסל
מגדל שוקי הון היא המגייסת הגדולה ביולי עם 1.15 מיליארד שקלים.
IBI היא המגייסת הגדולה מתחילת השנה עם 2.33 מיליארד שקלים.
במסורתיות
סיגמא היא המגייסת הגדולה עם 663 מיליון שקלים ביולי ו 2.74 מיליארד שקלים מתחילת השנה.
במחקות
מיטב היא המגייסת הגדולה ביולי עם 476 מיליון שקלים.
הראל מובילה מתחילת השנה עם 1.73 מיליארד שקלים.
|טבלה מאוחדת
|גוף קרנות נאמנות
|היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות
|מנכ"ל חברת הקרנות
|31.7.2025
|יולי
|מתחילת השנה
|קסם
|118,665
|168
|-1,521
|אבנר חדד
|מיטב
|98,157
|2,298
|3,696
|ליאור כגן
|הראל
|96,318
|1,568
|4,214
|אורי שור
|מגדל שוקי הון
|87,993
|1,913
|6,469
|ליאור כשריאן
|אי.בי.אי
|79,856
|787
|5,682
|אורי בן דב
|מור
|52,992
|299
|3,661
|יוטב קוסטיקה
|ילין לפידות
|37,142
|1,583
|5,611
|אסף אלדר
|אנליסט
|21,196
|1,280
|4,404
|אורון בלוטמן
|איילון
|18,520
|0
|4,015
|קרן עמרם
|אלטשולר שחם
|16,784
|270
|-1,868
|שי ירון
|אילים
|8,310
|542
|2,154
|טמיר שפירא
|פורסט
|8,181
|154
|801
|ירון תמיר
|סיגמא
|6,080
|663
|2,742
|יאיר שני
|תמיר פישמן
|2,900
|124
|441
|דניאל לייטנר
|ברק
|371
|26
|43
|שי ברק
|איילון (הוסטינג)
|30,256
|760
|7,380
|*
|סיגמא (הוסטינג)
|9,307
|308
|1,503
|*
|סיכום
|693,028
|12,743
|49,427
|קרנות אקטיביות
|גוף קרנות נאמנות
|היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|היקף נכסים במסורתיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות
|היקף נכסים בכספיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות
|מנכ"ל חברת הקרנות
|31.7.2025
|יולי
|מתחילת השנה
|יולי
|מתחילת השנה
|יולי
|מתחילת השנה
|הראל
|52,025
|870
|1,495
|14,516
|367
|1,122
|37,509
|503
|373
|אורי שור
|קסם
|44,280
|-553
|-2,611
|19,988
|-191
|-1,256
|24,292
|-362
|-1,355
|אבנר חדד
|מיטב
|41,304
|1,105
|1,287
|20,297
|394
|933
|21,007
|711
|354
|ליאור כגן
|מור
|30,164
|203
|3,404
|23,056
|450
|1,369
|7,108
|-247
|2,035
|יוטב קוסטיקה
|ילין לפידות
|32,176
|1,474
|4,382
|22,745
|-76
|-918
|9,431
|1,550
|5,300
|אסף אלדר
|מגדל שוקי הון
|30,964
|329
|4,037
|11,460
|177
|322
|19,504
|152
|3,715
|ליאור כשריאן
|אי.בי.אי
|28,263
|204
|2,479
|11,266
|556
|2,342
|16,997
|-352
|137
|אורי בן דב
|איילון
|18,520
|0
|4,015
|5,450
|20
|230
|13,070
|-20
|3,785
|קרן עמרם
|אנליסט
|19,555
|1,136
|3,848
|5,768
|159
|542
|13,787
|977
|3,306
|אורון בלוטמן
|אלטשולר שחם
|15,934
|223
|-1,995
|10,081
|-130
|-723
|5,853
|353
|-1,272
|שי ירון
|פורסט
|8,181
|154
|801
|8,181
|154
|801
|*
|*
|*
|ירון תמיר
|אילים
|8,310
|542
|2,154
|8,310
|542
|2,154
|*
|*
|*
|טמיר שפירא
|סיגמא
|6,080
|663
|2,742
|6,080
|663
|2,742
|*
|*
|*
|יאיר שני
|תמיר פישמן
|2,900
|124
|441
|2,900
|124
|441
|*
|*
|*
|דניאל לייטנר
|ברק
|371
|26
|43
|371
|26
|43
|*
|*
|*
|שי ברק
|איילון (הוסטינג)
|30,256
|760
|7,380
|30,256
|760
|7,380
|*
|*
|*
|*
|סיגמא (הוסטינג)
|9,307
|308
|1,503
|9,307
|308
|1,503
|*
|*
|*
|*
|סיכום ביניים
|378,590
|7,568
|35,405
|210,032
|4,303
|19,027
|168,558
|3,265
|16,378
|קרנות פסיביות
|גוף קרנות נאמנות
|;
|גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים
|גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים
|היקף נכסים במחקות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות
|היקף נכסים בקרנות סל
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל
|מנכ"ל חברת הקרנות
|31.7.2025
|יולי
|מתחילת השנה
|יולי
|מתחילת השנה
|יולי
|מתחילת השנה
|קסם
|74,385
|721
|1,090
|24,680
|103
|945
|49,705
|618
|145
|אבנר חדד
|מגדל שוקי הון
|57,029
|1,584
|2,432
|27,467
|430
|975
|29,562
|1,154
|1,457
|ליאור כשריאן
|מיטב
|56,761
|1,183
|2,384
|17,046
|476
|1,299
|39,715
|707
|1,085
|ליאור כגן
|אי.בי.אי
|51,593
|584
|3,204
|20,987
|249
|876
|30,606
|335
|2,328
|אורי בן דב
|הראל
|43,778
|583
|2,408
|18,592
|419
|1,726
|25,186
|164
|682
|אורי שור
|מור
|21,991
|26
|-68
|4,359
|-10
|119
|17,632
|36
|-187
|יוטב קוסטיקה
|ילין לפידות
|4,890
|98
|1,204
|2,530
|50
|766
|2,360
|48
|438
|אסף אלדר
|אנליסט
|1,535
|134
|507
|1,546
|131
|496
|11
|3
|11
|אורון בלוטמן
|אלטשולר שחם
|850
|47
|127
|850
|47
|127
|*
|*
|*
|שי ירון
|סיכום
|312,812
|4,960
|13,288
|118,057
|1,895
|7,329
|194,777
|3,065
|5,959
|הוסטינג
|גוף קרנות נאמנות בהוסטינג
|היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו
|גיוסים/פדיונות נטו
|מנהל החברה
|31.7.2025
|יולי
|מתחילת השנה
|פסטרנק שהם
|5,640
|100
|1,305
|שי שהם
|פורטה
|3,239
|132
|701
|חגי בדש
|קבין
|2,855
|50
|340
|רן קבין
|פורצ'ן
|1,780
|-6
|-148
|שי זבולון
|הורייזן
|1,300
|-55
|-75
|איתי ליפקוביץ
|ברומטר
|1,280
|-40
|-180
|אלי צחור
|פרופאונד
|1,060
|125
|326
|שי אנגל ועודד שטרנברד
|ב.אלטרנטיב
|790
|45
|185
|אריק בוידר
|אקסיומה
|725
|28
|189
|אבי קורז ויאיר אלק
|עציוני
|499
|-2
|113
|לירן חלבני
|גביש
|175
|5
|63
|יניב שיניקמן
|פלקון
|83
|1
|11
|אורי קוברסקי ותומר דן
|דרך
|43
|0.2
|3
|*
|שופן
|35
|0.5
|1
|אלון יצחקי
|קרנות גידור
|גוף קרנות נאמנות
|היקף נכסים בגידור
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור
|גיוסים/פדיונות נטו בקרנות גידור
|מנכ"ל חברת הקרנות
|31.7.2025
|יולי
|מתחילת השנה
|מור
|837
|70
|325
|יוטב קוסטיקה
|הראל
|516
|114
|312
|אורי שור
|מיטב
|92
|10
|25
|ליאור כגן
|אנליסט
|84
|10
|50
|אורון בלוטמן
|ילין לפידות
|76
|11
|25
|אסף אלדר
|סיכום
|1,605
|215
|737
|סוג קרן
|היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
|31.7.25
|יולי
|מתחילת השנה
|מסורתיות
|210,032
|4,303
|19,027
|כספיות
|168,558
|3,265
|16,378
|מסורתיות + כספיות
|378,590
|7,568
|35,405
|מחקות
|118,057
|1,895
|7,329
|סל
|194,777
|3,065
|5,959
|מחקות + סל
|312,834
|4,960
|13,288
|גידור
|1,605
|215
|737
|כל הקרנות
|693,029
|12,743
|49,430