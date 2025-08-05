תעשיית הקרנות בגיוס עצום, הגבוה ביותר במסורתיות מאז ינואר 2018

תעשיית הקרנות גייסה בחודש האחרון סכום עצום של כ-12.5 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הגיע אל הקרנות הפסיביות, ובעיקר לקטגוריה של מניות בישראל.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש יולי סכום גדול של כ-5.0 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.8 מיליארד ₪ וקרנות הסל הוסיפו לגיוס סכום של כ-3.2 מיליארד ₪, זהו הגיוס הגדול ביותר מתחילת השנה הן בקרנות המחקות והן בקרנות הסל.

הגיוס הגדול ביותר הגיע אל קרנות מניות בישראל שגייסו בחודש יולי (מחקות וסל ביחד) כ-4.2 מיליארד ₪, מתוך גיוס כולל כאמור של כ-5.0 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית מסכמת את חודש יולי עם גיוס של כ-3.9 מיליארד ₪ - זהו הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז ינואר 2018! נזכיר כי הקרנות המסורתיות סבלו מפדיונות כבדים בשנים 2023-2022 וחזרו לגייס רק בדצמבר 2023.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות היא קטגוריית אג"ח כללי שסיימה בגיוס של כ-2.1 מיליארד ₪, יותר ממחצית הגיוס הכולל לקרנות המסורתיות.

הקרנות הכספיות מסיימות את החודש עם גיוס של כ-3.5 מיליארד ₪.

תעשיית הקרנות בחודש יולי - עלייה בהיקף הנכסים המנוהל, מ-675.9 מיליארד ₪ ל-692.4 מיליארד ₪, הנובעת מגיוס בתעשייה של כ-12.5 מיליארד ₪ ומעליית ערך של כ-4.0 מיליארד ₪.

תשואות בשווקים:

חודש יולי התאפיין בתנודתיות בשווקים בארץ ובעולם, ועדיין המדדים מסיימים את החודש בתשואה חיובית.

בארה"ב המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-0.1%, מדד ה-S&P500 סיים את חודש יוני בתשואה חיובית של 2.2% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור של כ-3.7%.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש יולי עם תשואה חיובית של כ-0.7%.

באסיה: מדד הניקיי עלה בשיעור של כ-1.4%.

שוק המניות הישראלי, לאחר חודשיים של עליות חזקות במיוחד, ממשיך במגמה חיובית, אף כי מתונה יותר, כאשר מדדי ת"א 35, 125, ו-90 רשמו עליות של כ-1.7%, 1.9% וכ-2.0% בהתאמה. איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה שלילית של כ-0.2% ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.3%.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש יולי סכום גדול של כ-3.9 מיליארד ₪.

כל הקטגוריות מסיימות בגיוס פרט לקרנות המתמחות באג''ח בחו''ל ובמניות בחו''ל שמסיימות עם פדיון קל.

הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-2.1 מיליארד ₪, אחריה קטגוריית מניות בארץ עם גיוס של כ-730 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה שמסכמת את חודש יולי עם גיוס של כ-605 מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-440 מיליון ₪, הקרנות הגמישות גייסו סכום של כ-125 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות סיימה את החודש עם גיוס של כ-65 מיליון ₪ וקטגוריית אגד קרנות הוסיפה לגיוס סכום של כ-55 מיליון ₪.

הקטגוריות הפודות הן אג''ח בחו''ל עם פדיון בסך של כ-110 מיליון ₪ וקטגוריית מניות בחו''ל שמסיימת עם פדיון בסכום של כ-45 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות ממשיכות לרכז גיוסים גבוהים בתעשיית הקרנות, והן מסיימות את חודש יולי בגיוס של כ-3.5 מיליארד ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-2.1 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו הוסיפו לגיוס סכום של כ-1.4 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש יולי סכום של כ-5.0 מיליארד ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-1.8 מיליארד ₪ וקרנות הסל הוסיפו לגיוס סכום גדול של כ-3.2 מיליארד ₪.

בקרנות המחקות רוב הגיוס הגיע אל קטגוריית מניות בארץ עם גיוס של כ-1.1 מיליארד ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה שגייסה סכום יפה של כ-755 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה סיימה עם גיוס של כ-190 מיליון ₪, קטגוריית נכסים דיגיטליים, קטגוריה חדשה שנפתחה השנה, גייסה ביולי כ-35 מיליון ₪ וקרנות אג''ח כללי גייסו כ-30 מיליון ₪.

מנגד, הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית מניות בחו''ל שפדתה סכום של כ-250 מיליון ₪ וקרנות אג''ח בחו''ל פדו כ-10 מיליון ₪.

בקרנות הסל, הגיוס בחודש יולי היה גבוה מעט מהגיוס הכולל מתחילת השנה בחודשים ינואר-יוני. כמעט וכל הגיוס החודש הגיע אל קטגוריית מניות בארץ, אשר גייסה סכום גדול מאוד של כ-3.1 מיליארד ₪, מה שמציין כניסה ניכרת של משקיעים מוסדיים, (גם כאן, הגיוס החודש היה גבוה מסך הגיוס מתחילת השנה). אחריה, בפער ענק, קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה סכום של כ-260 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס קל של כ-35 מיליון ₪, קטגוריות נכסים דיגיטליים, ואג''ח כללי מסיימות עם גיוס של כ-2 מיליון ₪, כל אחת.

מנגד, קטגוריית חברות והמרה מסיימת כפודה ביותר כשפדתה סכום של כ-110 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות סיימה את חודש יולי עם פדיון של כ-80 מיליון ₪ וקטגוריית סחורות עם פדיון של כ-15 מיליון ₪.

קטגוריית אג''ח בחו"ל מסיימת את חודש יולי ללא גיוס או פדיון.

נכון ליום 31.07.25, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-692.4 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:

תעשייה אקטיבית: כ-377.9 מיליארד ₪, מהם כ-204.4 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-173.5 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.

תעשייה פסיבית: כ-314.5 מיליארד ₪, מהם כ-196.4 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-118.1 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.



כניסת ויציאת כספים בתעשיית הקרנות מתחילת השנה *



* במיליוני ₪



סך נכסי תעשיית הקרנות במהלך 2025 **



** במיליארדי ₪