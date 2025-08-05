סופווייב מציגה תוצאות שיא לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025

ההכנסות ברבעון צמחו בשיעור חד של כ-43% לשיא של כ-21 מיליון דולר; שיעור הרווח הגולמי - 75.5%.
בשורה התחתונה מציגה החברה ברבעון השני מעבר לרווח נקי של כ-1.5 מיליון דולר ותזרים מזומנים חיובי בסך של כ- 3.6 מיליון דולר.
כ-600,000 טיפולים בוצעו ברחבי העולם מיום השקת המוצר.
חברת האסתטיקה הרפואית סופווייב (Sofwave), מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2025, שהסתיימה ב-30 ביוני 2025.
עיקרי התוצאות לרבעון השני של 2025:
ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-21 מיליון דולר, עלייה של כ-43% לעומת הרבעון המקביל ב-2024. ההכנסות החוזרות ממכירת פולסים ברבעון הסתכמו בכ-9.2 מיליון דולר, עלייה של כ-53%, ומהוות כ-44% מסך ההכנסות. ההכנסות ממכירת מכונות הסתכמו בכ-11.8 מיליון דולר, עלייה של כ-37%.
הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-15.9 מיליון דולר - עלייה של כ-42% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על כ-75.5%.
הרווח התפעולי ברבעון השני טיפס לכ-2.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
החברה מציגה ברבעון השני מעבר לרווח נקי של כ-1.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-1.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול תשלום מבוסס מניות (Non-IFRS) זינק הרווח ברבעון השני לכ-2.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
החברה ייצרה ברבעון השני תזרים מזומנים חיובי של כ-3.6 מיליון דולר.
עיקרי התוצאות למחצית הראשונה של 2025:
ההכנסות למחצית הראשונה הסתכמו בכ-37.7 מיליון דולר, עלייה של כ-35% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות החוזרות הסתכמו בכ-16.2 מיליון דולר, עלייה של כ-51% ומהוות כ-43% מסך ההכנסות. ההכנסות ממכירת מכונות הסתכמו בכ-21.5 מיליון דולר, עלייה של כ-25%.
הרווח הגולמי במחצית הראשונה הסתכם בכ-28.6 מיליון דולר, עלייה של כ-36% לעומת רווח גולמי של כ-21.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במחצית עמד על כ-75.9%.
הרווח התפעולי במחצית הראשונה טיפס לכ-1.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-2.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
בשורה התחתונה, החברה מסכמת את המחצית הראשונה של 2025 עם מעבר לרווח נקי של כ-0.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-2.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול תשלום מבוסס מניות (Non-IFRS) זינק הרווח במחצית הראשונה לכ-1.9 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-1.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
נכון ל-30 ביוני 2025, החברה מחזיקה בכ-24 מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים.
התפתחויות עסקיות אחרונות:
אפליקטור הגוף liftHD של סופווייב הושק בכנס השנתי ה-44 של החברה האמריקאית לרפואה בלייזר וניתוחים (ASLMS).
טכנולוגיית הטיפול הלא פולשנית ™SUPERB של סופווייב קיבלה אישור רגולטורי ביפן, והרחיבה את הנוכחות באסיה פסיפיק.
החברה קיבלה אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) למכשיר Pure Impact™ VIP - הרחבה של קו מוצרי ה-EMS לחיטוב וחיזוק שרירים - אשר תוכנן כמערכת עצמאית לשימוש קליניקות, עם תוכנה וממשק עצמאיים, ומיועד לטיפול במספר אזורי גוף, ביניהם בטן, זרועות, ירכיים וישבן.
החברה חוזרת על תחזיתה להגיע לאיזון תפעולי במהלך 2025.
לו סקפורי, מנכ"ל סופווייב: "אנו מציגים רבעון שיא עם הכנסות של 21 מיליון דולר, צמיחה של 43% משנה לשנה, מה שממצב את החברה בעמדה מצויינת למחצית השנייה של 2025. בשורה התחתונה, אנחנו מציגים רווח תפעולי ורווח נקי ( IFRS ו-Non-IFRS), וממשיכים לצפות הגעה לאיזון תפעולי בשנת 2025 כולה. המודל העסקי המוכח שלנו מניב תשואה גבוהה למטפלים, מחזק את נאמנות הלקוחות ומרחיב את פעילותנו בקרב הלקוחות הקיימים שלנו. סל האישורים הרגולטוריים הרחב שלנו מה-FDA הכולל טיפולי מיצוק העור בפנים ובצוואר, צלוליט, צלקות אקנה, עור רפוי בזרועות וחיזוק שרירים – מניע אימוץ מהיר של הטכנולוגיה שלנו בתעשיית הרפואה האסתטית. במבט קדימה, התשתית הארגונית הרזה שלנו ערוכה לתמוך בהמשך צמיחה מהירה ורווחיות. השיפור בביצועים התפעוליים העקביים שלנו, לצד גידול במודעות למותג, עם מעל מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, מחזקים את מעמד סופווייב כמובילה בחדשנות ברפואה אסתטית לא פולשנית".
ד"ר שמעון אקהויז, יו"ר דירקטוריון סופווייב ומייסד-משותף: "סופווייב ממשיכה לספק טיפולי עור אסתטיים לא-פולשניים, המבוססים על טכנולוגיית הדור הבא של מכשירי אנרגיה המוגנים פטנטית ומביאים פתרונות בעלי יעילות ובטיחות גבוהים משמעותית מהפתרונות הקיימים בשוק. ההכנסות החוזרות שלנו - שמהוות מעל 40% מכלל ההכנסות - מעידות על שביעות רצון גבוהה מצד מטופלים ומטפלים כאחד. מאז תחילת הפעילות המסחרית שלנו, בוצעו כ-600,000 טיפולים בטכנולוגיה של סופווייב. במקביל, מגמות שוק כמו השימוש הנרחב בתרופות הרזייה (GLP-1), ממשיכות להגביר את הביקוש לטיפולי מתיחת עור וחיזוק שרירים של סופווייב. בנוסף, אנו ממשיכים לנהל ביעילות את ההוצאות ותורמים לחיזוק מאזן החברה".
41 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 22.64 מיליון בסופווייב
קרנות נאמנות שמחזיקות את סופווייב. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
2.49%
|
3943380
|
1%
|
240433.97
|
0.99%
|
400750
|
0.99%
|
641200
|
0.94%
|
3190723.41
|
0.74%
|
1725148.6
|
0.59%
|
736241.87
|
0.58%
|
224420
|
0.58%
|
1694066.43
|
0.54%
|
57708