קמטק מדווחת על תוצאות שיא לרבעון השני של 2025

חברת קמטק (נאסד"ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2025, שהסתיים ב-30 ביוני, 2025.

דגשים לתוצאות הרבעון השני של 2025:

הכנסות שיא ברבעון בסך של כ-123.3 מיליון דולר, צמיחה של 20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד;

שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP עמד על 50.8%, ו-51.9% על בסיס Non-GAAP;

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-32 מיליון דולר, גידול של 24% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-37.4 מיליון דולר, גידול של 21% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, המייצגים שיעורי רווחיות תפעולית של 25.9% ו-30.3% בהתאמה;

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-33.7 מיליון דולר, גידול של 20% בהשוואה לרבעון המקביל; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-38.8 מיליון דולר, גידול של 19% בהשוואה לרבעון המקביל; הרווח למניה על בסיס GAAP הסתכם ב-69 סנט למניה בדילול מלא והרווח למניה על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-79 סנט למניה בדילול מלא;

תחזית

הנהלת החברה צופה המשך צמיחה ברבעון השלישי של 2025 עם הכנסות בסך של כ-125 מיליון דולר, המייצגות קצב הכנסות שנתי של חצי מיליארד דולר.

תגובת ההנהלה

רפי עמית, מנכ"ל קמטק: "קמטק ממשיכה להציג ביצועי שיא בשנת 2025, עם צמיחה של 20% בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, ושולי רווח גולמי חזקים של כ-52%, שתרמו לכך שהחברה רשמה שיא בשורת הרווח התפעולי. הצמיחה המתמשכת שלנו ממשיכה להיות מונעת בעיקר על ידי יישומי מחשוב עתירי ביצועים לתמיכה ביישומי בינה מלאכותית (AI).

"תחום המארזים המתקדמים מתפתח במהירות עם התקדמות טכנולוגית, שנועדה לתמוך בהתפתחות המהירה של מחשבים עתירי ביצועים עבור יישומי בינה מלאכותית. שוק פתרונות המארזים המתקדמים, המאפשרים פיתוח של יישומי בינה מלאכותית, צפוי לגדול בקצב מהיר בשנים הקרובות. אנו צופים כי הדרישות החדשות יניעו גל שדרוגים כולל בתעשייה, ויגבירו את הביקוש לפתרונות בדיקה ומטרולוגיה מהדור הבא. מערכות ה-Eagle G5 וה-Hawk שלנו שהוצגו לאחרונה בנויות תוך התחשבות בדרישות טכנולוגיות חדשות אלו, ועד כה התקבלו בצורה טובה מאוד על ידי השוק.

" בהסתכלות קדימה, ברבעון השלישי אנחנו מצפים להדיע לאחד היעדים המשמעותיים שלנו, קצב הכנסות שנתי בגובה חצי מיליארד דולר וכמו כן, יש לנו קצב זרימת הזמנות וצבר הזדמנויות טובים לקראת הרבעון הרביעי. קמטק הפכה למובילת שוק בתחומה. אנו מאמינים שטכנולוגיות המארזים המתקדמים החדשות מייצרות עבורנו הזדמנויות צמיחה משמעותיות בשנים הקרובות".

התוצאות הכספיות ברבעון השני של 2025

הכנסות קמטק ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו ב- 123.3 מיליון דולר. זאת, בהשוואה להכנסות בסך של 102.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, המשקפות צמיחה של 20%.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של 2025 ב-62.2 מיליון דולר (50.8% מההכנסות), עלייה של 22% בהשוואה לרווח גולמי בסך של 51.1 מיליון דולר (49.9% מההכנסות) ברבעון השני של 2024.

הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של 2025 ב-64.0 מיליון דולר (51.9% מההכנסות), עלייה של 22% בהשוואה לרווח גולמי בסך של 52.4 מיליון דולר (51.0% מההכנסות) ברבעון השני של 2024.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של 2025 ב-32.0 מיליון דולר (25.9% מההכנסות), עלייה של 24% בהשוואה לרווח תפעולי בסך של 25.9 מיליון דולר (25.2% מההכנסות) ברבעון השני של 2024.

הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של 2025 ב-37.4 מיליון דולר (30.3% מההכנסות), עלייה של 21% בהשוואה ל-30.8 מיליון דולר (30.0% מההכנסות) ברבעון השני של 2024.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של 2025 ב-33.7 מיליון דולר, או 0.69 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 21% בהשוואה לרווח נקי של 28.0 מיליון דולר, או 0.57 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2024.

הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של 2025 ב-38.8 מיליון דולר, או 0.79 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 19% בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP בסך של 32.6 מיליון דולר, או 0.66 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2024.

מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות לטווח קצר וארוך וניירות ערך סחירים: נכון ל-30 ביוני 2025, הסתכמו ב-543.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-522.6 מיליון דולר נכון ליום 31 במרץ 2025. במהלך הרבעון השני של 2025, החברה ייצרה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של 23.5 מיליון דולר.



