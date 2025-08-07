פוםוום מודיעה על התקשרות בהסכם להענקת שירותי תיעוד חוויתי באתר "Universal Horror Unleashed"

(Pomvom Ltd. (TASE:PMVM (״Pomvom״ או ״החברה״), חברת טכנולוגיה המפתחת ומספקת תוכן חוויתי מותאם אישית למבקרים בפארקי שעשועים ואטרקציות ברחבי העולם, הודיעה היום, כי התקשרה בהסכם עם ״Universal Horror Unleashed״ NVU – Vegas LLC d/b/a (״UHU – Vegas״), על פיו תספק את שירותי התיעוד החוויתי שלה באתר זה שיפתח ב-14 באוגוסט 2025 בלאס וגאס, ארה"ב.

האתר בו תפעל החברה הינו אתר חדש וראשון מסוגו בהשראת ז'אנר סרטי האימה, הממוקם באזור הבילויAREA15 בלאס וגאס.

צוין כי, להערכת החברה, הסכם זה עם UHU – Vegas הינו הסכם מהותי ואסטרטגי עבור החברה ובעל חשיבות להמשך צמיחתה והתפתחותה העסקית.

עיקרי ההסכם:

השירותים: החל מחודש אוגוסט 2025, החברה תספק באתר שירותים שוטפים של תיעוד חווייתי, הפצה ומכירה של תוכן חווייתי למבקרים, במודל התקשרות אשר כולל איוש כח אדם על ידי החברה. לצורך כך, תידרש השקעה הונית לא מהותית בהתקנה ובהטמעה של המערכת הדיגיטלית באתר.

תקופת ההסכם: החברה תעמיד את השירותים באתר למשך תקופה של ארבע (4) שנים ממועד פתיחת האתר לציבור. ל-UHU - Vegas אפשרות לסיים את ההסכם, מכל סיבה שהיא, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת תשעים (90) יום, וכן אפשרות לסיימו במקרה של הפרה של הוראה מהוראות בהסכם, אשר לא תוקנה בתוך תקופת התיקון הקבועה במסגרתו.

הכנסות: תנאי ההסכם כוללים מודל של חלוקת הכנסות בין הצדדים, בשיעורים דומים להסכמים אחרים בחברה, כמפורט בסעיף 7.5.3 בפרק א' לדוחות לשנת 2024.

להערכת החברה, סך ההכנסות הצפויות בגין מתן השירותים בתקופת ההסכם יעמדו על כ-17-25 מיליון ש"ח (ברוטו, לפני חלוקת ההכנסות עם ה- UHU – Vegas), כאשר עיקר ההכנסות צפוי לבוא לידי ביטוי החל משנת 2026.

הערכות החברה כאמור מבוססות, בין היתר, על נתוני פארקי שעשועים ואטרקציות, כולל נתונים בדבר יחס ההמרה, בהם פועלת החברה בארה"ב ובאירופה וכן צפי מבקרים מוערך באתר.

כמו כן, כולל ההסכם הוראות שונות כמקובל בהסכמים מסוג זה לרבות שיפוי, הגבלת אחריות, סודיות וקניין רוחני.

החברה עיכבה את הדיווח המיידי אודות חתימת ההסכם לצורך השלמת דיונים עם UHU – Vegas בנוגע להיקף הגילוי המסחרי הנדרש בדיווח, וזו כדרישה מהותית מצד UHU-Vegas לשם הבטחת מימוש ההסכם.