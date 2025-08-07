שיווק ביטוח ללא רישיון? רשות שוק ההון בודקת

רשות שוק ההון פתחה בבדיקה של מספר חברות מובילות בתחום כתבי השירות בחשד שהן מציעות מוצרי ביטוח כשירותים תמורת תשלום מראש/דמי מנוי, וזאת ללא רישיון לשיווק ביטוח. הרשות פנתה לפני כמה ימים אל החברות בדרישה למסור לה פרטים על המוצרים שהן משווקות ועל חוזי ההתקשרות עם הלקוחות.

על פי החשד מדובר בפעילות המנוגדת לחוק, משום שללא רישיון לשיווק ביטוח (רישיון מבטח, סוכן וכד') הן אינן יכולות שווק מוצרי ביטוח.

מדובר במכירת כתבי שירות בביטוח כללי, רכב בעיקר, כמו תיקוני צבע ופחחות לרכב אחרי תאונה, כיסוי ההשתתפות העצמית לאחר תאונה, ובשירותים בתחום ביטוחי בריאות כמו קיצור תורים לרופאים מומחים ובדיקות הדמיה. השירותים נמכרים תמורת תשלום מראש או דמי מנוי חודשיים.

החשד מתבסס על כך, שמשום שהשירותים נמכרים ללקוחות מראש והם מקבלים אותם רק בעת קרות אירוע המוכר בכתב השירות, בעצם מדובר במכירת מוצרי ביטוח אותם יכול לשווק רק גורם בעל רישיון לשיווק ביטוח. מדובר גם בעבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר של עד 3 שנים, וגם בפעילות של אותן חברות ללא פיקוח של רשות שוק ההון וללא הגנה על הלקוחות מצד הרשות, כפי שקורה בעת רכישת ביטוח.

בענף הביטוח התקבלה בדיקת הרשות בהלם מוחלט, משום שהפעילות של מכירת כתבי שירות נמשכת כבר שנים בידי חברות מוכרות שנחשבות לחברות לגיטימיות בתחומן, מה גם ומכירתם מבוצעת לרוב בידי סוכני הביטוח, שהם בעלי רישיון. עם זאת, יש חברות שמציעות את שירותיהן באתריהן ובשיחות טלפוניות ישירות. ההערכה היא שהיקף שוק זה מגיע למאות מיליוני שקלים בשנה.

