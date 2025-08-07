ווי-בוקס רוכשת זכויות להקמת מגדל מגורים בפרויקט ׳אשדוד על הים׳

החברה צופה הכנסות של כ-350 מיליון שקל (ללא מע"מ) ורווח של כ-50 מיליון שקל.
העבודות צפויות להתחיל בחודשים הקרובים.
יוסי תורג'מן, מנכ"ל החברה, אמר כי: "אנו שמחים על המשך חיזוק הפעילות של החברה בתחום ייזום הדירות למגורים בישראל, בפרויקט זמין לבניה, הנהנה ממיקום איכותי בסמוך לים. היכולות שנבנו בחברה יסייעו לפתח את הפרויקט במהירות תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים בפעילותינו".
ווי-בוקס, העוסקת ביזמות נדל"ן, התחדשות עירונית ונדל"ן מניב, ממשיכה לצמוח: החברה רוכשת את זכויות המגורים בפרויקט 'אשדוד על הים' תמורת כ-131 מיליון שקל. הפרויקט צפוי לכלול מגדל מגורים בגובה 17 קומות הכולל 109 יחידות דיור בשטח של כ-11 אלף מ"ר עילי, כאשר העבודות על הפרויקט צפויות להתחיל בחודשים הקרובים.
הפרויקט ממוקם בסמוך לכיכר טופז, כאשר בסמוך למגדל המגורים יוקם בית מלון, שיישאר בבעלות המוכר.
העסקה עצמה מורכבת מתשלום ראשוני של כ-10 מיליון שקל, נטילת חוב של בעלי הקרקע מהבנקים בהיקף של כ-60 מיליון שקל והיתרה בסך של 61 מיליון שקל תשולם למוכר בהדרגה כחלק מעלות המלון בבעלותו החל מקבלת היתר בנייה מלא לפרויקט. החברה צופה הכנסות של כ-350 מיליון שקל ורווח של כ-50 מיליון שקל מהפרויקט.