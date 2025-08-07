תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

ווי-בוקס רוכשת זכויות להקמת מגדל מגורים בפרויקט ׳אשדוד על הים׳

הפרויקט יכלול מגדל מגורים בגובה 17 קומות עם 109 יחידות דיור בחלקה הדרומי של העיר אשדוד, מול הים, בשטח כולל של כ-11 אלף מ"ר עילי; במקביל להקמת פרויקט המגורים יוקם בסמוך מלון שיישאר בבעלות המוכר

 

 
יוסי תורג׳מן, מנכ״ל YBOX, צילום: יח״ציוסי תורג׳מן, מנכ״ל YBOX, צילום: יח״צ
 
עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/08/2025

החברה צופה הכנסות של כ-350 מיליון שקל (ללא מע"מ) ורווח של כ-50 מיליון שקל.

העבודות צפויות להתחיל בחודשים הקרובים.

יוסי תורג'מן, מנכ"ל החברה, אמר כי: "אנו שמחים על המשך חיזוק הפעילות של החברה בתחום ייזום הדירות למגורים בישראל, בפרויקט זמין לבניה, הנהנה ממיקום איכותי בסמוך לים. היכולות שנבנו בחברה יסייעו לפתח את הפרויקט במהירות תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים בפעילותינו".

ווי-בוקס, העוסקת ביזמות נדל"ן, התחדשות עירונית ונדל"ן מניב, ממשיכה לצמוח: החברה רוכשת את זכויות המגורים בפרויקט 'אשדוד על הים' תמורת כ-131 מיליון שקל. הפרויקט צפוי לכלול מגדל מגורים בגובה 17 קומות הכולל 109 יחידות דיור בשטח של כ-11 אלף מ"ר עילי, כאשר העבודות על הפרויקט צפויות להתחיל בחודשים הקרובים. 

הפרויקט ממוקם בסמוך לכיכר טופז, כאשר בסמוך למגדל המגורים יוקם בית מלון, שיישאר בבעלות המוכר. 

העסקה עצמה מורכבת מתשלום ראשוני של כ-10 מיליון שקל, נטילת חוב של בעלי הקרקע מהבנקים בהיקף של כ-60 מיליון שקל והיתרה בסך של 61 מיליון שקל תשולם למוכר בהדרגה כחלק מעלות המלון בבעלותו החל מקבלת היתר בנייה מלא לפרויקט. החברה צופה הכנסות של כ-350 מיליון שקל ורווח של כ-50 מיליון שקל מהפרויקט. 

x