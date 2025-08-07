גילת מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2025

גילת רשתות לוויין בע"מ (נאסד"ק: GILT, הבורסה לניירות ערך ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיה, פתרונות ומתן שירותים ברשתות לווייניות, דיווחה היום על תוצאותיה לרבעון השני, שהסתיים ב-30 ביוני, 2025.

דגשים פיננסיים עיקריים לרבעון השני של 2025

הכנסות של 105 מיליון דולר, עלייה של 37% בהשוואה ל-76.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2024;

רווח תפעולי GAAP של 5.7 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי GAAP של 2.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2024;

רווח תפעולי GAAP Non של 9.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2024;

רווח נקי GAAP של 9.8 מיליון דולר, או 0.17 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי GAAP של 1.3 מיליון דולר, או 0.02 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2024;

רווח נקי GAAP Non של 12 מיליון דולר, או 0.21 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-5.6 מיליון דולר, או 0.10 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2024;

EBITDA מתואם של 11.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-10.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2024, הכולל הפסד של כ-1.5 מיליון דולר כתוצאה מתהליך הרחבת הפעילות של Gilat Stellar Blu. ה-EBITDA המתואם, ללא הפסד זה, עמד על 13.3 מיליון דולר.

תחזית

על סמך התוצאות מתחילת השנה, התבהרות התחזית העסקית, והמומנטום העסקי, הנהלת החברה צופה כעת כי ההכנסות לשנת 2025 ינועו בין 435 מיליון דולר ל-455 מיליון דולר - שיעור צמיחה של כ-46% בנקודת האמצע. זהו שיפור ביחס לצפי הכנסות שנתיות של בין 415 מיליון דולר ל-455 מיליון דולר שניתן בעבר ושיקף שיעור צמיחה של 42% בנקודת האמצע.

כמו כן, הנהלת החברה צופה כי ה-EBITDA המתואם לשנת 2025 יעמוד על בין 50 מיליון דולר ל-53 מיליון דולר - שיעור צמיחה של כ-22% בנקודת האמצע, שיעור זה גבוה ביחס לתחזית הקודמת לשנה של-EBITDA מתואם של בין 47 מיליון דולר ל-53 מיליון דולר.

התייחסות הנהלת גילת

עדי צפדיה, מנכ"ל גילת, אמר: "תוצאות הרבעון השני של גילת חזקות, ומשקפות מומנטום בכל מנועי הצמיחה ויישום מוצלח של אסטרטגיית הצמיחה של החברה. Gilat Defense מרחיבה את טווח פעילותה על ידי מינוף סינרגיות Top-Line בין גילת ל-DataPath ומציעה מגוון רחב יותר של פתרונות ללקוחות המגזר הביטחוני בארה"ב ולבעלות בריתה. עם מבנה מאוחד המאפשר תגובה מהירה יותר לצרכי הלקוחות וחדשנות בתיק המוצרים שלנו, אנחנו ממוצבים לענות על הביקוש העולמי הגובר הנובע ממתחים גיאופוליטיים ומתן עדיפות תקציבית לטובת תקשורת לוויינית."

מר צפדיה הוסיף: "Gilat Commercial הגיעה לאבן דרך משמעותית ברבעון, עם הזמנות חזקות, זכיות אסטרטגיות ואימוץ מואץ של פלטפורמת הדור הבא שלנו SkyEdge IV . המעבר לרשתות וירטואליות, מבוססות-ענן, מהווה התקדמות משמעותית בתשתיות תקשורת לוויינית, המסייעת למיצובה של גילת עם ערך גבוה יותר ללקוחות ושולי רווח משופרים, ומספק את האפשרות לבצע מכירות באמצעות מודל PaaS. Stellar Blu המשיכה לבנות את צבר ההזמנות, להגביר את הייצור, ולספק ESA Sidewinder Terminals ללקוחות בשווקי התעופה המסחרי והעסקי. גם Gilat Peru השיגה תוצאות חזקות ברבעון, שבמרכזן הזמנות חדשות מ- Pronatel."

מר צפדיה סיכם: "הישגים והתפתחויות אלה מחזקים את הובלת השוק שלנו בפתרונות Multi-Orbit קרקעיים ובשוק ה-IFC המתפתח. מיצובה האסטרטגי של החברה מסייע לצמיחת הכנסות החברה, בעודנו מנצלים את ההזדמנויות הגדלות בתקשורת לוויינית לשוק הביטחוני ובפתרונות לווייניים מהדור הבא.

"הכרזות משמעותיות לאחרונה.

גילת זכתה בלמעלה מ-8 מיליון דולר ממשרד הביטחון הישראלי לפתרון תקשורת לווינית אסטרטגי.

גילת זכתה בכ-60 מיליון דולר לאספקת פתרונות Digital Inclusion בפרו.

גילת זכתה בחוזה של למעלה מ- 7 מיליון דולר למתן שירותי תמיכה במשימות תקשורת קריטיות לצבא ארה"ב.

גילת קבלה הזמנות בסכום העולה על 22 מיליון דולר ממפעילי לוויינים מובילים.

גילת תספק הזמנות ב-27 מיליון דולר עבור מוצרי Stellar Blu.

גילת חתמה על חוזה בשווי 40 מיליון דולר עבור פלטפורמת SkyEdge IV וירטואלית.

גילת קיבלה הזמנות ביותר מ-25 מיליון דולר עבור פתרונות תקשורת לוויינית מרובת מסלולים.



74 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 85.26 מיליון בגילת

