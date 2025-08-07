קורנית דיגיטל מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2025

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2025 הסתכמו לכ-49.8 מיליון דולר, בהתאם לתחזית שפורסמה ברבעון הקודם.
החברה רשמה הפסד נקי (GAAP) ברבעון השני של כ-7.5 מיליון דולר; החברה רשמה רווח נקי (Non-GAAP) ברבעון בסך כ-1.2 מיליון דולר.
החברה ממשיכה לייצר תזרים מזומנים חיובי מהפעילות השוטפת.
ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) מחוזי AIC צמחה לכ-18.9 מיליון דולר ומשקפת המשך אימוץ של המודל העסקי החדש, בייחוד מלקוחות דפוס אנלוגי (screen-printing).
קורנית דיגיטל (נאסד"ק: KRNT, Kornit Digital), מובילה עולמית בשוק טכנולוגיות דיגיטליות לתעשיית הטקסטיל והאופנה בת קיימא לפי דרישה, פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2025.
רונן סמואל, מנכ"ל קורנית דיגיטל, מסר: "תוצאות הרבעון השני עומדות בטווח התחזיות שלנו, על אף סביבת השוק המאתגרת, והן משקפות את המשך ההתקדמות בשינוי המודל העסקי להכנסות חוזרות וצמיחה ארוכת טווח. בעוד ההכנסות ממתכלים היו מתונות עקב התאמות מלאי של לקוחות מסוימים, מכירת המכונות ואימוץ מודל ה-AIC שמרו על מומנטום. בייחוד חווינו שינוי חיובי בקרב לקוחות הדפוס האנלוגי (screen printing) שאימצו את הטכנולוגיה הדיגיטלית לראשונה, בריצות בהיקפים שונים, וכן מהרחבת הפעילות מצד לקוחות הפועלים בתחום העיצוב בהתאמה אישית.
סמואל המשיך: "על אף תחזית מתונה יותר למחצית השנייה, אנחנו ממשיכים להתמקד ביישום האסטרטגיה שלנו. סדרי העדיפויות שלנו ברורים: הרחבת אימוץ מערכת האפולו (Apollo) ומודל ה-AIC, הגדלת כמות לקוחות דפוס אנלוגי (screen printing) שאנו משרתים, ושמירה על רווחיות על בסיס Adjusted EBITDA ותזרים מזומנים תפעולי חיובי. בזכות ביצוע ממוקד והתמדה, אנו נותרים בטוחים שהמאמצים הללו יניחו את היסודות ליצירת חברה עמידה יותר, בעל יכולת צמיחה ורווחיות גבוהה יותר".
תוצאות הרבעון השני לשנת 2025
ההכנסות לרבעון השני של שנת 2025 הסתכמו ב-49.8 מיליון דולר, בהשוואה לכ-48.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
שיעור הרווח הגולמי (GAAP) ברבעון השני של שנת 2025 עלה לכ-41.7% בהשוואה לכ-45.8% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי (Non-GAAP) עלה לכ-46.3% בהשוואה לכ-48.6% ברבעון המקביל אשתקד.
ההוצאות התפעוליות (GAAP) לרבעון השני לשנת 2025 הסתכמו לכ-31.6 מיליון דולר בהשוואה לכ-33.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות התפעוליות (Non-GAAP) ירדו בכ-4.4% לכ-26.7 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד הנקי (GAAP) ברבעון השני של שנת 2025 הסתכם ל-7.5 מיליון דולר, או (0.17) דולר רווח בסיסי ומדולל למניה, בהשוואה להפסד נקי (GAAP) בסך 4.9 מיליון דולר, או (0.10) דולר רווח נקי בסיסי ומדולל למניה ברבעון השני לשנת 2024.
הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון השני של שנת 2025 עמד על 1.2 מיליון דולר או 0.03 דולר רווח בסיסי ומדולל למניה, בהשוואה לרווח נקי (Non-GAAP) של כ-1.1 מיליון דולר או 0.02 דולר רווח בסיסי ומדולל למניה ברבעון המקביל אשתקד.
הפסד ה-Adjusted EBITDA ברבעון השני של שנת 2025 עמד על 1.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד Adjusted EBITDA של 1.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ה-Adjusted EBITDA לרבעון השני של 2025 עמד על 2.3%- לעומת 3.4%- ברבעון המקביל בשנת 2024.
תחזית לרבעון השלישי 2025
החברה צופה ברבעון השלישי של 2025 הכנסות בטווח של 49 מיליון דולר עד 55 מיליון דולר, ושיעור Adjusted EBITDA בטווח של -3% ל-3% מההכנסות.
34 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 16.37 מיליון ב-KORNIT DIGITAL LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות את KORNIT DIGITAL LTD. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
2.44%
|
659122.93
|
0.98%
|
2670365.46
|
0.84%
|
1569340.32
|
0.5%
|
799186.56
|
0.47%
|
278733.18
|
0.45%
|
31386.81
|
0.32%
|
1407348.43
|
0.28%
|
1021797.48
|
0.28%
|
1479338.65
|
0.26%
|
51003.56