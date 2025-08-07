עד לאן יכול מדד הבנקים לרדת לפי סולמות Fibonacci - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ימים של שוק מעורב מביאים לנו תופעות מעניינות בשוק הקרנות המקומיות: חיובי יומי: ביטוח בבלעדיות! כאשר יום קודם ראינו קריסה של הבנקים ושל הנדל"ן. חיוב חודשי: דולר והאג"ח הקונצרני הדולרי, כאשר החיוב השנתי מתמצה בבנקים וקמצוץ ביטוח. ביורדות היומיות נמצא את הטכנולוגיה בבלעדיות (בגלל דוחות...) כאשר השלילה החודשית מיוצגת על ידי ת"א 90 ות"א 125. בשלילה השנתית נמצא את הדולר והקונצרני הדולרי.



ארה"ב: ביום רביעי (06-08), שוק המניות האמריקאי המשיך להיתמך בממוצע הנע 20 ולחזור מעלה אחרי הבדיקה של אזור התמיכה המאסיבי סביב 6200. שם ישבו קו המגמה התומך, מאז מאי, והגבול התחתון של מעטפת 2 סטיות התקן המדוברות כל כך... בקיצור: השוק עומד איתן, בינתיים, ומסרב לתת המשך למה שקרה ביום שישי האחרון (01-08). חיזוק לעמדתו זו קיבלנו מן הקיטון במלאי הנפט (3.0- מיליוני חביות במקום הצפי להוספה למלאי של 0.2 מיליוני חביות). אגב, ירידה מהירה של מלאי מסמן פעילות משקית וצמיחה...

אבל, העמידה האיתנה הזו קצת הפתיעה לנוכח אירוע המקרו המשמעותי של היום (06-08): המכרז לאג"ח הממשלתי ל-10 שנים. נכון שהתשואה הממוצעת ירדה מ-4.36% ל-4.26% אבל ביקוש היתר הגיע רק לפי 2.4 במקום ל-2.6 שהיו בפעם הקודמת. פרמטר זה של ביקוש קטן יותר היה צריך לייצר ויברציות בשוק אבל זה לא קרה. במקום זאת, קיבלנו דשדוש באזור הגבוה של היום כאשר הסגירה הייתה סביב אותו גבוה יומי. מעניין...

ואנו מסיקים מכך דבר פשוט: כרגע, כל עוד התשואה תרד (ותרמוז על כך שיש סיכוי להורדת ריבית) השוק יתעלם מדברים שהיו פעם חשובים מאוד וגורמים לזעזועים. בכל אופן, השוק היה חיובי מאוד היום, כאשר נציין את הנפילה של AMD (6.45%-) מול עלייה מדהימה של אפל (5.12%) אמזון (4.0%) וגם טסלה (3.64%). אגב, תעודות הסל של שבעת המופלאות עלתה היום ב-1.94% (!). הנה סיום היום:





תל-אביב: שוק ההון הישראלי קצת נרגע מן הפסימיות שאחזה בו לאחרונה. כפי שכתבנו כאן, הדבר שגרם לעיכוב בהמשך ההתלהבות כלפי שוק המניות שלנו היה חוסר הוודאות לגבי ההמשך במלחמה. בעיקר בגלל חוסר הקורלציה בין רצוננו (ורצון ארה"ב) לעסקת חטופים וההסכמה לכך מצד צוררי החמאס. חוסר זה גרם להשהיה ארוכה בתהליך קבלת ההחלטות האלטרנטיביות. כעת, האופק קצת התבהר, ואנו, כנראה, לפני הכרעה. כפי שנאמר: "הפור נפל לכיבוש הרצועה". נראה שמה שנותר היא הדרך לעשות זאת ועל כך נסוב הוויכוח בין חלק מן הדרג המדיני והמטה הכללי. שוק ההון מתבונן ומחכה בסבלנות אבל מתחזק מן העובדה שיש אור קלוש בקצה המנהרה.

כמו כן, גורמים נוספים משפיעים לטובה בחלק מן הבורסה כאשר בחלקים האחרים אנו מקבלים "מכות" שנובעות מדוחות והודעות. למשל: אחרי קריסת הבנקים ביום שלישי (3.07%-) חלק מן המשקיעים ראו לנכון לקנות היום קצת מן הסחורה הזו. לעומת זאת, בטכנולוגיה, מניות כמו קמטק, פריורטק, נובה, טאואר, וכו... גרמו לנפילה קשה במדד הטכנולוגיה כאשר זה האחרון החזיק לא רע ביום שלישי. בסה"כ, היה לנו יום רביעי "מעורבב" שחוזר, בינתיים, להסתכל על וול-סטריט לקביעת מגמות של הטווח הקצר מאוד. כנראה שזו תהיה מהות השוק עד שנראה תוצאות של מה שיוחלט במערכה בעזה.





על מנת לקבל מושג על הנזק שנגרם לסקטור הבנקים, הנה גרף יומי שלו עם שתי סולמות Fibonacci המתחילות מנקודות שונות במגמה החיובית. בכל אופן, אזור 7000-7100 הינו התמיכה הנוכחית והיא עומדת, בינתיים, כאשר יש שם גם שילוב של רמות פיבו. האם זו ירידה מספיקה? אנו נדע בעתיד הקרוב... אבל, הגרף הזה ממפה את האזורים שבהם יש הגיון להמשך שלילי אם השוק יחליט על כך. לדעת רבים, המשך שלילה כללית, והמשך מימוש רווחים מצד מי שקנה את הסקטור מאז אפריל 2025, יכול בהחלט להביא את הבנקים עד 6700-6800, מבלי שנאמר שזה מהווה שבירה של המגמה החיובית האסטרטגית.



עבור ה-05-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): קפיצת המדרגה במחזורים הכלליים ובפעילות המוסדית ממשיכה להתקיים. ביום שלישי, עבור כל מניות ת"א 35, התקבל מחזור של 2.240 מיליארדי שקלים אשר נמצא הרחק מן ה-1.5 הצפויים. מחזורים גבוהים נחשבים לעניין חיובי אבל כאשר מדובר ביום של ירידות כמו ביום שלישי, אנו נוטים לראות בכך סימן של חיסול עמדות די רחבות. וזה שלילי... בצד המוסדי קנו ב-725.1 מיליוני שקלים כאשר מכרו ב-564.3 מיליונים ובכך נוצר נטו חיובי של 160.7 מיליוני שקלים. שוב: אלמנט חיובי שהמוסדיים קונים ובגדול למרות שגם ביום שלישי, אחרי יום שני דומה, ראינו את עיקר הקניות במנייה אחת: טבע (103.8 !!) כאשר הבאה אחריה נקנתה ב-52.4 בלבד והיא בכלל בנק... בצד המכירות נציין את טאואר (17.6-), ואת אורמת טכנו (21.9-).

