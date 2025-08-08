מי הקרן הגדולה "עד 30% מניות" שעלתה כ 10% מתחילת שנה, 20% בשנה ו 30% בשלוש שנים - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום חמישי (07-08), השוק היה חיובי מזערית, כאשר הבנקים סבלו הכי הרבה. לכן, בקרנות הנאמנות אנו מוצאים ש: חיוב יומי: גז ונפט, אנרגיה ישראלית, ותשתיות, בחיוב החודשי: דולר ואג"ח קונצרני דולרי, ובחיוב השנתי: הבנקים והביטוח עדיין בראש הפירמידה. בצד השלילי היומי, נמצא, כמובן, את הבנקים בבלעדיות, כמו שניתן למצוא אותם בשלילה החודשית יחד עם ת"א 90. בשלילה השנתית הדולר והאג"ח הדולרי ממשיכים להתקיים זמן רב.



קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

בסה"כ, היה זה יום חיובי קטן, וזה ניכר בתשואות של הקרנות החשופות למניות בכ-30%. הטובה מכולן הייתה פסטרנק שהם עם 0.17% כאשר זו קרן מעודכנת ל-07-08. הפעם, הקרנות עם העיכוב בעדכון, בגלל אופי הנכסים שלהן, הינן החלשות יותר. ויש 4 כאלו: ילין לפידות, אי-בי-אי, מיטב, והעוקבת של תמיר פישמן. הקרן הטובה ביותר חודשית הינה זו העוקבת של תמיר פישמן עם 0.06%-

הקרן שמציגה:10, 20, 30.... הקרן של אי-בי-אי הניבה 10.50% ומובילה מתחילת השנה ועולהה גם 20.32% בשנה חולפת ומובילה גם בטווח זה כשהיא שנייה בשלוש שנים עם תשואה של 30.55%.

היא גם הקרן הטובה ביותר שנתית עם 20.32% כאשר, עבור הטווח של שלוש שנים אחורה, יש קרן מובילה עם 35.46% וזו שוב הקרן העוקבת של תמיר פישמן שמעודכנת ל-06-08. אי-בי-אי והורייזן עולות הכי הרבה (0.89% ו-0.90% בהתאמה) כאשר הקרן הגדולה ביותר נשארה זו של ילין לפידות עם 1.351 מיליארדי שקלים. זו האחרונה פדתה 25.05 מיליוני שקלים מול המגייסות: פסטרנק שהם: 15.44, אי-בי-אי: 38.77, ובמיוחד הקרן של סיגמא אשר הצליחה לגייס 54.81 מיליוני שקלים.



הבורסות

ארה"ב: מכל הנתונים שהתפרסמו היום, עניין לבחון את המכרז של האג"ח הממשלתי ל-30 שנה. אחרי הכול, ה"כישלון" בעודף הביקוש שהיה במכרז של אתמול (יום רביעי – אג"ח 10 שנים), לא מנע את השוק מלעלות יומית. האם יקרה אותו דבר היום? התשובה לכך מעניינת עוד יותר מאתמול: בפתיחת היום, השוק דווקא נפל כמעט מיד עד כדי 0.50%-. אבל, כאשר נודעו תוצאות המכרז הוא דווקא השתפר וסגר כמעט ב-0.

תאמרו: אולי היה שיפור בביקוש? והנה, שלא. ראינו היום (07-08) את אותו דבר שראינו אתמול: ירידה בתשואה הממוצעת מ-4.36% ל-4.26% אבל גם ירידה בביקוש מפי 2.6 ל-פי 2.4. לכן, נאמר שוב, מן התגובה של השוק לעניין: כל עוד התשואה יורדת, הירידה בביקוש (בקנה מידה סביר...) לא מפריעה לקובעי המדיניות ולשחקנים הגדולים. יש לציין שזו תגובה שונה מן ההיסטוריה הארוכה של המכרזים האלו! אגב, שאר נתוני המקרו לא היוו סיבה מספיקה לתנועה חריגה. וכך, מצאנו יום נוסף שבו הטכנולוגיה עדיפה על הדברים האחרים אבל שכל השוק עדיין מנמנם סביב הממוצע הנע 20 עד הודעה חדשה. סיום יום המסחר היה כך:





תל-אביב: למרות הצפי לעונת דוחות טובה במיוחד עבור הבנקים, הפעילות החריגה ביום חמישי (07-08) הייתה הירידה החדה במניות שלהם (1.47%-) כאשר הבורסה בכללותה הייתה יציבה ומעורבת. רוב הסקטורים והמדדים נעו סביב ה-0 או לא רחוק משם כאשר פתיחת וול-סטריט החיובית לא הצליחה להניע את העניינים צפונה. השאלה הגדולה שכולם שואלים היא זו: האם הבנקים מהווים סנונית למה שיקרה בשוק המניות בקרוב?

האם הצפי להצלחות העסקיות כבר מגלומות במחירים? קשה לדעת כאשר ענייני המלחמה באים ומערבבים את הקלפים כל כמה זמן... בכל אופן, השוק סגר את השבוע הראשון של אוגוסט בנימה קלילה של חיוב: ת"א 35: 0.1%, ת"א 90: 0.01%, המניות הקטנות הראו חוזק מיוחד: 0.94% כאשר הנדל"ן היה פאסיבי: 0.02%, הפיננסים ירדו ב-0.62%- והטכנולוגיה עמדה על עלייה קטנה של 0.23%. כאמור הבנקים היו "כוכבי היום" עם ירידה של 1.47%-.



פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-06-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): המחזורים ממשיכים להיות הרבה יותר גבוהים מהנורמה שנקבעה לא מזמן: 1.5 מיליארדים ליום. ביום רביעי, התקבלו 2.505 מיליארדים עבור כל מניות ת"א 35. וזה הרבה כאשר אנו חושבים שזה היה יום די מעורב וחסר כיוון כללי. כבר צוין כאן שמניית טבע מציגה ביקושים נטו חריגים ביותר כאשר הברוטו גם מדהים:

מקום ראשון בקניות עם ברוטו: 131.2 מיליונים ונטו של 104.1. מעבר לכל מה שאנו רואים במניות הבנקים שמהווים, בדרך כלל, את המובילות במחזורים. המוסדיים ממשיכים לקנות: 992.2, עם מכירות של 572.3, דהיינו נטו חיובי של 419.8 מיליונים וזה הרבה! המניות שנמכרו הכי הרבה היו: נובה (9.6-) ואורמת טכנו (13.1-) כאשר המניות שנקנהו היו לאומי (66.9) וכאמור, טבע (104.1) עם עלייה קטנה של 0.38% בלבד...



סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]