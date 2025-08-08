רו"ח משה סבוסקי מונה לסמנכ"ל הכספים של שפיר הנדסה, מחליף את שי לינדנר

חברת שפיר הנדסה הודיעה על מינויו של רו"ח משה סבוסקי (61) לתפקיד סמנכ"ל הכספים של הקבוצה. סבוסקי, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה, שימש עד כה כמשנה לסמנכ"ל הכספים וחשב הקבוצה.
סבוסקי מחליף את שי לינדנר (47), בוגר תואר ראשון ושני בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ותואר במינהל עסקים מאוניברסיטת INSEAD. לינדנר עבד 9 שנים בקבוצת שפיר, בהן כיהן ב-4 השנים האחרונות כסמנכ"ל הכספים של הקבוצה. לפני כן כיהן כמנכ"ל כביש 6 חוצה צפון, כביש 16 והרכבת הקלה בירושלים. עם סיום תפקידו ימשיך לכהן כדירקטור בבית הזיקוק באשדוד וכיועץ לחברת שפיר.
משה סבוסקי, סמנכ"ל הכספים הנכנס: "אני מודה להנהלת שפיר על האמון וההזדמנות. זהו כבוד גדול עבורי להצטרף להנהלה הבכירה של חברה שנמצאת בליבת הפיתוח של מדינת ישראל, וחתומה על פרויקטים לאומיים שכולנו מכירים. יחד עם הצוות המקצועי והמנוסה של שפיר, נוביל בשנים הקרובות מהלכים פיננסיים משמעותיים שיתמכו בצמיחת הקבוצה ובהשגת יעדיה".
מטעם שפיר נמסר: "משה מביא עמו ניסיון עשיר והיכרות עמוקה עם פעילות הקבוצה, ולכן עבורנו מדובר במינוי טבעי והמשך ישיר לתהליך הצמיחה של שפיר. אנו מודים לשי לינדנר על תרומתו הרבה והמשמעותית לאורך השנים – הן בתקופות של צמיחה מואצת והן בזמנים מאתגרים. שי ימשיך ללוות את הנהלת החברה כיועץ מיוחד, ויסייע בגיבוש מהלכים אסטרטגיים."
שי לינדנר: "הייתה לי הזכות לקחת חלק משמעותי בצמיחתה של שפיר בטח ובטח בתקופה האחרונה מלאת האתגרים. אני מברך את משה על המינוי הראוי. אמשיך ללוות את ההנהלה בתהליכים אסטרטגיים ולתרום מניסיוני לטובת המשך ההצלחה של החברה."