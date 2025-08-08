חברת S&P מעלות מעלה את דירוג חברת סלקום ל- ilAA

חברת S&P מעלות מעדכנת היום (ה') את דירוג חברת סלקום ל-'ilAA-'. על פי מעלות, העלאת הדירוג מתבצעת בין היתר לאור השיפור המתמשך שחל ביחסי הכיסוי וברווחיות של סלקום, אשר על פי הערכת מעלות, מדובר בשיפור בר- קיימא על אף התחרות המתמשכת בכל תחומי מגזר התקשורת. מעלות צופה כי בשנת 2025 תחול עלייה בהכנסות סלקום בנטרול דמי הקישוריות, כתוצאה מגידול במספר מנויי אינטרנט הסיבים ומספר מנויי דור 5 בסלולר ומעלייה בהכנסות מנדידה על רקע הגידול בתיירות היוצאת. עוד הם מניחים כי רווחיות החברה תעמוד בין 28%-30% ב-2026-2025 וכי היחס מתואם חוב ל-EBIDTA של החברה, יעמוד על2.2x-1.9x בשנת 2025.
אלי אדדי, מנכ"ל סלקום: העלאת דירוג האשראי של סלקום היא תוצאה של האסטרטגיה העסקית שאנו מיישמים בשנה האחרונה, הכוללת שורת מהלכים משמעותית שביצענו לשיפור הרווחיות והגדלת ההכנסות בכל תחומי הפעילות, אשר מחזקת את איתנותה הפיננסית של החברה. אנו מודים למעלות ונמשיך להוביל את החברה לצמיחה ארוכת טווח, תוך חיזוק מעמדה של סלקום כחברה המובילה בשוק התקשורת בישראל."