פורטינט עוקפת את התחזיות

פורטינט® (נאסד"ק: FTNT), מובילה עולמית באבטחת סייבר המניעה את האיחוד בין ביצועי תקשורת ואבטחה, הציגה את התוצאות הכספיות של החברה לרבעון השני לשנת 2025, אשר הסתיים ב-30 ביוני 2025. הכנסות החברה ברבעון השני הגיעו לסך של 1.63 מיליארד דולר, צמיחה של 14% בהשוואה ל-1.42 מיליארד דולר ברבעון השני של 2024. פורטינט, הניצבת בפסגת חברות אבטחת הסייבר הגדולות בעולם, נסחרת בשווי שוק של כ- 74 מיליארד דולר.

ביצועי פורטינט עקפו את התחזיות: הרווח למניה הגיע ל- 0.64 דולר בהשוואה לתחזית של 0.59 דולר, הפתעה בשיעור של 8.47%.

הכנסות ARR (הכנסות חוזרות) בתחום ה- Unified SASE עלו ב- 22% והכנסות ARR בתחום תפעול אבטחת מידע עלו ב- 35% בהשוואה לשנה שעברה. שיעור הרווח התפעולי על פי GAAP הגיע ברבעון ל- 28%. שיעור הרווח התפעולי שלא על פי GAAP הגיע ל- 33%. פורטינט העלתה את צפי ההזמנות שלה לשנה כולה בהיקף של 100 מיליון דולר.

"הביצועים החזקים שלנו ברבעון השני והצמיחה הרציפה שלנו הם תוצאה ישירה של החדשנות המתמשכת שלנו ואסטרטגיית Customer First. אלו אפשרו לנו לעקוף את תחזית ההכנסות שלנו ברבעון זה ולהעלות את תחזית ההכנסות השנתית הכוללת", אמר קן זי, מייסד, יו"ר ומנכ"ל פורטינט.

"אנו מובילים את תחום אבטחת הרשתות עם פריסת הפיירוולים הרחבה ביותר בעולם, פיירוולים מסוג SASE של הדור החדש. אנו מוכרים כמובילים בדוח ריבוע הקסם של גרטנר לשנת 2025 בתחום פלטפורמות ה- SASE. הכרה זו, יחד עם התנופה בפעילות העסקית, התחזית הפיננסית, החדשנות וההובלה שלנו בחמישה דוחות שונים של ריבוע הקסם בתחום אבטחת הרשת, מדגישים את עוצמת הגישה שלנו לאבטחת מבוססת AI ואת היתרון האסטרטגי של מערכת ההפעלה האחודה שלנו – "FortriOS.

פורטינט מציינת כמה אירועים בולטים מן הרבעון האחרון: פורטינט הוכרה כמובילה בדוח ריבוע הקסם של גרטנר לשנת 2025 בתחום פלטפורמות SASE, היא דורגה ראשונה בדוח "יכולות קריטיות בפלטפורמות SASE לשימוש של מודרניזציית רשת סניפים מבוזרת ומאובטחת והיתה הספק היחיד שהופיע בחמישה דוחות שונים של ריבוע הקסם בתחום אבטחת הרשת. בנוסף הכריזה פורטינט על שלושה שירותים חדשים במסגרת FortiCloud לאבטחת האחסון, התקשורת וניהול הזהויות - FortiDrive, FortiConnect ו- FortiIdentity. בנוסף פורטינט נבחרה כמובילה בדוח ריבוע הקסם של גרטנר לתשתיות רשת קווית ואלחוטית לארגונים זו השנה השניה ברציפות וכן זכתה בהכרה כבחירת הלקוחות של גרטנר בתחום SD-WAN במשך שש שנים ברצייפות ובתחום הגנת קצה במשך שלוש שנים ברציפות. פורטינט גם חצתה את רף 1,400 הפטנטים הרשומים ברחבי העולם, כולל יותר מ- 500 פטנטים בתחום ה- AI (רשומים ובהמתנה) – תוצאה של השקעות ממושכות במחקר ופיתוח.

פורטינט פרסמה את תחזיותיה לרבעון השלישי של 2025 ולשנת 2025 כולה. ברבעון השלישי היא צופה היקף הכנסות של 1.67 עד 1.73 מיליארד דולר והזמנות של 1.76 עד 1.84 מיליארד דולר. שיעור הרווח התפעולי שלא על פי GAAP אותו צופה פורטינט הוא 80%-81%. בשנה כולה צופה פורטינט הכנסות של 6.675 מיליארד דולר עד 6.825 מיליארד דולר. ההכנסות משירותים מוערכות ב- 4.55 עד 4.65 מיליארד דולר. ההזמנות צפויות לנוע בטווח שבין 7.325 מיליארד דולר ל- 7.475 מיליארד דולר. שיעור הרווח התפעולי שלא על פי GAAP צפוי לעמוד על 79%-81%.



